Verfasst von Rainer Rupp

Die zentralen Thesen von Alastair Crooke

In seinem am 14. November 2026 veröffentlichten Essay “The European Union Watershed Moment” begründet der britische ehemalige Diplomat Crooke Crooke seine Einschätzung mit fünf Argumenten:

Hier folgt mehr zu den einzelnen Punkten:

Ukraine: ein Krieg ohne europäische Ausstiegsstrategie

Die Europäische Union stehe vor einer existenziellen Krise, deren Ausmaß ihre politische Führung noch immer nicht begriffen habe, so der frühere britische Diplomat Alastair Crooke. Ausgangspunkt seiner Analyse waren die von Washington eingeleiteten Gespräche mit russischen und ukrainischen Vertretern in Abu Dhabi.