Verfasst von Dr. Suzanne Burdick

Luftverschmutzung durch Kraftwerke, die Strom für US-amerikanische Rechenzentren liefern, führte 2023 zu schätzungsweise 650 vorzeitigen Todesfällen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Die Autoren — die ihre Ergebnisse letzte Woche in der Zeitschrift Environmental Research Letters veröffentlichten — schätzten, dass 513 der vorzeitigen Todesfälle mit einer Exposition gegenüber Feinstaub in der Luft und 137 mit einer Belastung durch Smog in Verbindung standen.

Die Forscher kamen zum Schluss, dass Rechenzentren die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen können, die Hunderte von Meilen entfernt leben. Die Kraftwerke, die sie versorgen, können weit von den Rechenzentren selbst entfernt sein, und der Wind kann die Schadstoffe der Kraftwerke noch weiter tragen.

Obwohl Virginia und Texas einen grossen Teil des Strombedarfs der Rechenzentren des Landes ausmachten, stellten die Forscher fest, dass Iowa, Nevada, South Dakota und Kansas zu den Bundesstaaten mit den höchsten geschätzten Raten vorzeitiger Todesfälle gehörten, die mit diesem Bedarf in Verbindung standen.

Noelle Selin, Ph.D., Direktorin des MIT Center for Sustainability Science and Strategy und leitende Autorin der Studie, sagte gegenüber MIT News:

„Wenn Menschen an die negativen Auswirkungen von Rechenzentren denken, konzentrieren sie sich normalerweise auf die Nachbarn. Unsere Studie zeigt jedoch, dass die Auswirkungen von Rechenzentren auf die Luftqualität in einer grossen Region weit verbreitet sind. Auch wenn Sie nicht glauben, betroffen zu sein, weil es in Ihrer Nähe kein Rechenzentrum gibt, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken.“

So können Rechenzentren in Virginia beispielsweise Strom aus dem Ohio Valley beziehen, wo der Anteil älterer Kraftwerke höher ist, die bei der Verbrennung von Kohle und Erdgas mehr Emissionen verursachen.

„In verschiedenen Regionen gibt es unterschiedliche Strommixe“, sagte Selin. „Wenn eine grosse neue Nachfragequelle hinzukommt, indem ein Rechenzentrum ans Stromnetz angeschlossen wird, muss möglicherweise ein besonders schmutziges Kraftwerk hochgefahren werden, um diesen neuen Bedarf zu decken.“

Zudem können die Wetterbedingungen die Luftschadstoffe in Bundesstaaten wehen, die in Windrichtung der Kraftwerke liegen.

Die Forscher erklärten, dass die Bundesstaaten des Mittleren Westens besonders stark betroffen waren, weil Ammoniak aus landwirtschaftlichen Düngemitteln zur Bildung von feinem Feinstaub in der Atmosphäre beiträgt.

In jüngster Zeit haben begutachtete Studien eine Belastung durch Feinstaub mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und Atemwegserkrankungenin Verbindung gebracht.

Die Autoren erklärten, ihre Forschung erweitere die wachsende Liste der mit Rechenzentren verbundenen Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit, darunter Lärmbelastung und ein hoher Wasserverbrauch.

Die Studie erscheint nur wenige Monate, nachdem Politico und Floodlight News berichtet hatten, dass Entwickler von Rechenzentren Genehmigungen zur Vermeidung von Wasserverschmutzung umgingen und Schlupflöcher in den Vorschriften zur Luftverschmutzung ausnutzten.

Der öffentliche Widerstand gegen Rechenzentren nimmt landesweit zu: Mindestens 142 Aktivistengruppen in 24 Bundesstaaten organisieren sich, um den Bau und die Erweiterung von Rechenzentren zu verhindern, wie Data Center Watchberichtet.

Besonders stark ist der Widerstand in ländlichen Gebieten — dort soll der Grossteil der Rechenzentren gebaut werden.

Der für den Betrieb von Rechenzentren benötigte Strom verstärkt Smog und Feinstaub

Neben Selin gehörten auch Forscher des MIT, der University of California in Irvine und der Yale University zu den Autoren.

Die Forscher entwickelten ein Modell, um zu erfassen, wie das miteinander verbundene Stromnetz des Landes 2023 den Strombedarf der Rechenzentren deckte.

Das Modell berücksichtigte auch, wie sich die atmosphärischen Bedingungen in verschiedenen Regionen auf die Menge und Art der erzeugten Schadstoffe auswirkten.

Die Forscher verglichen, wie viel Strom mit und ohne den Bedarf der Rechenzentren erzeugt würde. Anschliessend modellierten sie, wie sich die Emissionen aus der zusätzlichen Stromerzeugung auf die Luftqualität und die öffentliche Gesundheit auswirkten.

Für jeden Generator in den USA zeigte das Modell die Emissionswerte von Stickoxiden – die zur Bildung von schädlichem bodennahem Ozonbeitragen, das allgemein als Smog bekannt ist – und Schwefeldioxid, das in Verbindung mit Stickoxiden schädlichen Feinstaub erzeugt.

Yuang (Albert) Chen, Doktorand am MIT und Erstautor der Studie, sagte gegenüber MIT News, die Zusammenstellung aller Daten sei eine Herausforderung gewesen.

«Im US-Stromnetz gibt es mehr als 10 000 Generatoren, und wir mussten sicherstellen, dass die für jeden Generator bereitgestellten Daten gültig und anhand anderer Datenquellen überprüft sind», sagte Chen.

Die Autoren stellten fest, dass Nebraska und Iowa – Bundesstaaten, die gemessen an ihrer Grösse relativ viele Rechenzentren haben – zu den Bundesstaaten mit den höchsten zurechenbaren Sterberaten gehörten.

«Noch auffälliger ist», schrieben die Autoren, «dass auch Bundesstaaten mit nur wenigen Rechenzentren, darunter Kansas, South Dakota, Missouri und Arkansas, erhöhte Sterberaten aufweisen.»

Die Ergebnisse hätten «wichtige Auswirkungen auf die Planung und den Betrieb von Rechenzentren sowie auf die behördliche Aufsicht», fügten sie hinzu.

Trumps Durchführungsverordnung fordert eine beschleunigte Errichtung von Rechenzentren

Im Juli 2025 erliess Präsident Donald Trump eine umfassende Durchführungsverordnung mit dem Ziel, die Bewilligungsverfahren des Bundes deutlich zu beschleunigen für Rechenzentren der künstlichen Intelligenz (KI) und die Energieinfrastruktur, die zu ihrer Unterstützung benötigt wird.

Bei einer Pressekonferenzam 20. November argumentierte Trump, dass die Ausweitung der Rechenzentren in den USA für den Erhalt des technologischen Vorsprungs des Landes gegenüber China unerlässlich sei.

Dennoch lehnen laut einer landesweit repräsentativen Umfrage des National Security Instituteder University of Virginia rund 40 % der Erwachsenen in den USA, die noch kein Rechenzentrum im Umkreis von fünf Meilen um ihren Wohnort haben, dessen Errichtung entschieden ab.

Die Studie wurde teilweise von der MIT Energy Initiative Society of Energy Scholars und der MIT Martin Family Society of Fellows for Sustainability finanziert.

Selin und Chen antworteten bis zum Redaktionsschluss nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.