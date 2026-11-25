Führerschein, Gesundheitskarte und persönliche Nachweise in einer App: Italien baut seine digitale Brieftasche aus. Weitere europäische Länder bereiten ähnliche Angebote vor. Damit wird die Frage dringlicher, wie frei Bürger künftig auf eine digitale Identität verzichten können.

Seit dem 23. November öffnet Italien sein öffentliches IT-Wallet schrittweise für die Bevölkerung. Über die staatliche IO-App lassen sich rechtlich anerkannte Dokumente vorzeigen. Der digitale Führerschein kann dabei auch als Identitätsnachweis dienen. Für die freiwillige Aktivierung wird eine elektronische Identitätskarte benötigt.

Der Ausbau geht über den Ersatz von Plastikkarten hinaus. Zusätzliche Bescheinigungen und Qualifikationen sowie die Anmeldung bei öffentlichen und privaten Onlinediensten gehören zum vorgesehenen Funktionsumfang. Aus der digitalen Dokumentenmappe entsteht damit zunehmend ein Zugang zu Dienstleistungen.

Italien ist Teil einer europäischen Entwicklung: Nach dem EU-Zeitplan sollen alle Mitgliedstaaten bis Ende 2026 mindestens eine europäische digitale Identitäts-Wallet bereitstellen. Vorgesehen sind grenzüberschreitende Anwendungen, etwa für Behördendienste, Bankgeschäfte und persönliche Nachweise. Die tatsächlichen Einführungstermine und Funktionen unterscheiden sich jedoch.

Deutschland will Anfang Januar 2027 nachziehen. Die staatliche Wallet „d-you“ soll zunächst mit 40 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung starten. Geplant sind unter anderem Altersnachweise, digitale Vertragsabschlüsse und Kontoeröffnungen. Weitere Funktionen sollen schrittweise folgen.

Das Komfortversprechen liegt auf der Hand: weniger Papier, einfachere Nachweise und schnellere Abläufe. Doch je mehr Dienstleistungen an solche Systeme angeschlossen werden, desto wichtiger werden funktionierende Alternativen.

Rechtlich ist die Nutzung freiwillig. Das EU-Recht verbietet eine Benachteiligung von Menschen ohne Wallet; Italien erklärt ausdrücklich, dass physische Dokumente weiterhin verwendet werden können.

Diese Freiwilligkeit muss sich im Alltag beweisen. Wer kein geeignetes Smartphone besitzt oder seine Identität nicht per App nachweisen möchte, darf nicht durch zusätzliche Hürden, längere Wartezeiten oder schlechteren Service zum Mitmachen gedrängt werden.

Bleibt die digitale Brieftasche ein freiwilliges Werkzeug – oder wird sie durch die Gestaltung des Alltags faktisch zur Voraussetzung?