Verfasst von Kamer Kurunç

Die Philippinen planen, den Flughafen Basco in Batanes nahe Taiwan zu modernisieren, um US-Streitkräften den Zugang zu erleichtern, berichtete Bloomberg. Damit vertieft Manila seine militärischen Beziehungen zu Washington.

Die Philippinen planen, den Flughafen Basco in ihrer nördlichsten Provinz nahe Taiwan zu modernisieren, um US-Streitkräften den Zugang zu erleichtern, berichtete Bloomberg.

Verteidigungsminister Gilberto Teodoro sagte laut dem Bericht, der Flughafen sei nicht bei jedem Wetter nutzbar und habe eine sehr kurze Start- und Landebahn.

Für das Projekt, das das Weisse Haus nach dem Besuch von Präsident Donald Trump in Manila angekündigt hatte, wurden weder Kosten noch Zeitplan bekannt gegeben.

Die Philippinen planen, den Flughafen in der Provinz Batanes auszubauen, während sie ihre militärischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten vertiefen, berichtete Bloomberg am Dienstag.

Teodoro sagte Berichten zufolge bei einer Pressekonferenz, das Land müsse die Widerstandsfähigkeit in Batanes stärken und die Start- und Landebahn des Flughafens sei für grössere Flugzeuge zu kurz.

Was angekündigt wurde

Das Weisse Haus erklärte am 18. Nov., die Philippinen würden den Flughafen Basco modernisieren, «um den operativen Zugang der USA und der Philippinen, die Katastrophenhilfe und die kommerziellen Lieferketten auf den nördlichsten Inseln der Philippinen zu verbessern».

Die Ankündigung erfolgte zusammen mit Plänen für ein Darlehenspaket für ausländische Militärfinanzierung von mehr als 2 Milliarden Dollar sowie 400 Millionen Dollar an US-Militärfinanzierung, um die Reichweite des philippinischen Militärs im Südchinesischen Meer auszubauen.

Das Weisse Haus nannte keine Angaben dazu, wie viel für den Flughafen ausgegeben werden soll, berichtete der Philippine Daily Inquirer.

Der Gouverneur von Batanes, Ronald Aguto Jr., traf sich mit dem Leiter der Zivilluftfahrtbehörde der Philippinen, um die US-Zusage zur Unterstützung der Modernisierung des Flughafens abzustimmen, wie Politiko North Luzon berichtete.

Eine kurze Start- und Landebahn nahe Taiwan

Basco liegt weniger als 100 Meilen von Taiwan entfernt, in einem Gebiet, das bei einem möglichen Konflikt über die Taiwanstrasse entscheidend wäre, berichtete USNI News.

Seit 2025 nutzt das US Marine Corps den Flughafen, um maritime Aufklärungsteams und NMESIS-Anti-Schiff-Raketensysteme einzuschleusen, wie USNI News berichtete.

US-Lufttransportbesatzungen haben auf seine Einschränkungen hingewiesen. «Die Herausforderung beim Flugplatz Basco ist die Steigung, die ihn zu einem Flugplatz mit nur einer Anflugrichtung macht», sagte Oberstleutnant Brendan Wier, Kommandant einer C-130J-Staffel der US-Luftwaffe, während der diesjährigen Übung Balikatan vor Reportern, wie ABS-CBN News berichtete.

Die EDCA-Frage

Basco gehört nicht zu den neun Standorten, die US-Streitkräfte im Rahmen des Abkommens über verstärkte Verteidigungszusammenarbeit (Enhanced Defense Cooperation Agreement) nutzen können.

Teodoro sagte diesen Monat, es gebe einen Plan, einen EDCA-Standort in Batanes einzurichten, äusserte jedoch wegen des begrenzten Platzes Zweifel, wie Daily Tribune berichtete.

«Die philippinischen Stützpunkte müssen wirklich ausgebaut werden. Aber ob es ein EDCA-Standort sein wird, weiss ich nicht, denn der Platz ist begrenzt», sagte er und verwies auf den kleinen Flughafen und den Pier der Provinz.

Er betonte zudem, dass EDCA-Standorte «lediglich Logistikstandorte» seien und US-Streitkräfte von philippinischem Territorium aus keine offensiven Operationen starten könnten.

Warum das wichtig ist

Batanes liegt an der Luzonstrasse, einem wichtigen Engpass in der ersten Inselkette zwischen den Philippinen und Taiwan.

Eine längere, bei jedem Wetter nutzbare Start- und Landebahn würde es den US-amerikanischen und philippinischen Streitkräften erleichtern, Truppen, Raketen und Versorgungsgüter auf die Inseln zu bringen und nach Taifunen Hilfsgüter zu liefern.