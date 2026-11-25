Bestehende Fabriken, erfahrene Fachkräfte und eingespielte Lieferketten sollen die Aufrüstung beschleunigen. In Japan wie in Deutschland werden Teile der zivilen Industrie auf militärische Produktion ausgerichtet. Das schafft die Voraussetzungen, im Kriegsfall mehr Waffen und Ausrüstung liefern zu können.

Japans Regierung will Autozulieferer stärker in die Rüstungsproduktion einbinden. Nach Recherchen von Reuters vermittelt die militärische Beschaffungsbehörde ATLA Kontakte zu Waffenherstellern und erschließt Fördermöglichkeiten. Die Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi setzt damit auf vorhandene industrielle Fähigkeiten für die größte Aufrüstung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die USA unterstützen diesen Kurs und verlangen höhere Militärausgaben ihrer Verbündeten

Das ist konkrete industrielle Vorbereitung auf mögliche bewaffnete Konflikte. Ob die Politik diese Vorbereitung als Abschreckung oder Verteidigungsfähigkeit bezeichnet: Zusätzliche militärische Produktionskapazitäten sollen im Ernstfall verfügbar sein.

Beim japanischen Hersteller Aster wird die wirtschaftliche Triebkraft sichtbar. Der frühere Toyota-Zulieferer fertigt inzwischen Elektromotoren für Drohnen des US-Rüstungsunternehmens Anduril. Geschäftsführer Takenobu Hongo bezeichnet Drohnen als das bessere Geschäft; Automotoren seien derzeit wenig profitabel. Bislang betrifft der Wandel vor allem kleinere Zulieferer. Toyota, Honda und Nissan zeigen laut Reuters wenig Bereitschaft zu einer militärischen Neuausrichtung.

Hier treffen staatliche Aufrüstung und unternehmerische Gewinninteressen unmittelbar zusammen. Für Unternehmen eröffnet sich ein Absatzmarkt. Für die Gesellschaft entsteht die Frage, wie viel industrielle Leistungsfähigkeit künftig dauerhaft an militärische Nachfrage gebunden werden soll.

Deutschland liefert bereits ein Beispiel. Rheinmetall bestätigte die Umwandlung bisheriger Autozulieferwerke in Berlin und Neuss zu Rüstungsstandorten. Im November 2025 war der organisatorische Wechsel in Berlin vollzogen; in Neuss war bereits ein beträchtlicher Teil der Beschäftigten dem militärischen Geschäft zugeordnet. Der Umbau von ziviler zu militärischer Produktion ist längst praktische Unternehmenspolitik.

Die politische Begleitmusik liefert unter anderem Palantir. Der US-Technologiekonzern forderte in seinem im April veröffentlichten Manifest ausdrücklich, die militärische Schwächung Deutschlands und Japans nach dem Zweiten Weltkrieg rückgängig zu machen. Japans Pazifismus wurde darin als „höchst theatralisch“ abgewertet.

Damit wirbt ein Unternehmen aus dem Sicherheits- und Militärgeschäft selbst für eine politische Entwicklung, die neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen kann. Diese Interessen gehören offengelegt und kritisch geprüft.

Die gefährliche Dynamik liegt darin, dass Aufrüstung zugleich als Antwort auf wirtschaftliche Probleme angeboten wird. Sobald Arbeitsplätze und Investitionen an wachsenden Waffenaufträgen hängen, entsteht zusätzlicher Druck, diese Nachfrage aufrechtzuerhalten.

Wer Fabriken für den Kriegsfall vorbereitet, muss öffentlich erklären, welche politischen Schritte diesen Kriegsfall verhindern sollen. Neue Waffenaufträge ersetzen keine Strategie zur Deeskalation.