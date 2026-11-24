Verfasst von Tyler Durden

10.000 identische Schwimmringe: Bericht deckt «koordinierten» Plan hinter Migranteninvasion in Ceuta auf

Spanische Polizeiermittler erklären, die Migranten, die am 30. und 31. Juli nach Ceuta schwammen, hätten bis zu 10.000 identische Schwimmringe benutzt, die nur im Voraus in grossen Mengen gekauft und auf der marokkanischen Seite verteilt worden sein konnten, heisst es in einem neuen Polizeibericht , der dem Richter des Nationalen Gerichtshofs übermittelt wurde, der die Massenüberquerunguntersucht.

Der Bericht des Zentrums für Einwanderung und Grenzen der Nationalpolizei (Cenif) kommt zum Schluss, dass «eine einzige Lieferung im Voraus beschafft, vor Ort verteilt und dann flächendeckend eingesetzt wurde» (übersetzt). Dies deute auf eine «vorab geplante Verteilung und Nutzung für die Massenüberquerung ‹schwimmend› zu einem genau festgelegten Zeitpunkt und an einem genau festgelegten Ort» (übersetzt) hin, so Auszüge, die El Mundo veröffentlicht hat.

Die Ermittler schätzen die Zahl der am Strand El Tarajal verwendeten Schwimmringe auf 4.000 bis 30.000; am wahrscheinlichsten seien 8.000 bis 10.000. Ein einziges schwarzes Modell mit aufgedrucktem Muster macht 80 % der am Strand zurückgelassenen Schwimmringe aus. Polizeibeamte untersuchten Bilder der Strände von Castillejos (Fnideq), der marokkanischen Stadt jenseits der Grenze, aus früheren Monaten und Jahren und stellten fest, dass dieses Modell dort üblicherweise nicht verwendet wurde.

🔴Un nuevo informe de la Policía Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta apunta a que los migrantes usaron miles de flotadores iguales, por lo que podría haber un plan para repartirlos



▪️De 91 migrantes, solo tres dijeron que se habían traído flotadores de casa



🎙️@gema_alfaro pic.twitter.com/L0Xc059uCK — Radio 5 (@radio5_rne) November 19, 2026

Die Beamten kamen zum Schluss, es «scheine nicht möglich» (übersetzt), dass die Migranten – rund 80.000 Menschen – dasselbe Modell in Geschäften oder online gekauft hätten, da kein Verkäufer genügend Lagerbestand für eine plötzliche Nachfrage nach Tausenden Stück gehabt hätte. Die Schwimmringe scheinen auch nicht von ausserhalb Castillejos gekommen zu sein: Auf Kameraaufnahmen der sich bewegenden Menschenmengen sind sie nicht zu sehen, und von 91 befragten Migranten gaben nur drei an, einen Schwimmring von zu Hause mitgebracht zu haben.

Einige der Befragten erklärten der Polizei, sie hätten ihre Schwimmringe in Fnideq gekauft, andere hätten sie am Strand erhalten, bevor sie den Wellenbrecher erreichten. Eine Frau sagte den Ermittlern, ein Soldat in Ufernähe habe ihr und einer Freundin die von ihnen verwendeten Schwimmringe für 270 marokkanische Dirham (rund 27 Euro) verkauft, heisst es in dem Bericht, wie Europa Pressihn wiedergab.

Die Schwimmringe ergänzen die Angaben, die dieselbe Einheit dem Gericht im September gemacht hatte. In jenem Bericht wurde geschätzt, dass innerhalb der zwei Tage 75.000 bis 85.000 Menschen eingereist waren. Ausserdem beschrieb er «völlige Duldung» (übersetzt) auf der marokkanischen Seite des Wellenbrechers und skizzierte mindestens fünf Ebenen hinter der Überquerung: von Anwerbern und Verbreitern viraler Inhalte in sozialen Medien bis hin zu Menschen, die die Menge in Bewegung setzten, und Koordinatoren. An der Spitze stand eine Ebene, die die Polizei nicht identifizieren konnte, die sie aber mit Personen in Verbindung brachte, die Kontakte zu den marokkanischen Sicherheitskräften hatten. Der Bericht fand keine Hinweise darauf, dass Schleuserbanden die Einreise organisiert hatten, und erklärte, ihnen hätten die Mittel gefehlt, um so viele Menschen zu bewegen. Zudem zählte er 82 Leichen, die in spanischen Gewässern geborgen wurden.

Die Polizei übergab dem Gericht auch ein Video, das angeblich zeigt , wie marokkanische Beamte die Menschenmenge lenken. Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärte seinerseits Anfang September, Marokko stecke nicht hinter dem Zustrom, und machte Mafias und Schleuser dafür verantwortlich, im Internet Falschmeldungen zu verbreiten, wie The Olive Press berichtete.

Die Richterin des Nationalen Gerichtshofs María Tardón hat Spaniens Seenotrettungszentrum in Tarifa um Einzelheiten zu jeder Rettungsaktion am 30. und 31. Juli gebeten. Zudem ersuchte sie Hazte Oír, eine Gruppe, die sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen hat, um Fotos und Videos eines Ford Focus mit spanischen Kennzeichen. Laut ihrer Anzeige stand das Fahrzeug in den frühen Morgenstunden des 30. Juli auf dem Wellenbrecher von Tarajal, während seine beiden Insassen nur einigen der Menschen halfen, die die Überquerung unternahmen.

Nach der Schätzung der Polizei vom September blieben zwischen 5.000 und 10.000 der Überquerenden in Ceuta, und die Stadt hat seither die Folgen zu tragen: Die Rettungsdienste verzeichneten einen Anstieg um 650 % bei sexuellen Übergriffen in den drei Monaten nach der Überquerung; in mehr als der Hälfte der Fälle waren Minderjährige betroffen.