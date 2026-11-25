Verfasst von Tyler Durden

Seit mindestens Anfang September ziehen deutsche Geheimdienstmitarbeiter russische Reisende nach der Passkontrolle an den Flughäfen des Landes in Nebenräume, nehmen ihnen ihre Telefone ab und fragen sie nach dem Krieg, der Mobilmachung und den Preisen zu Hause. Laut dem exilierten russischen Nachrichtenportal Meduza, das mit mehreren der Befragten gesprochen hat, sind etwa 15 solcher Befragungen bekannt geworden.

Der BfV, Deutschlands Inlandsgeheimdienst und sein Spionageabwehrdienst, hat sich nun öffentlich dazu geäussert: Die Behörde bestätigte gegenüber Meduza, dass sie einige der Befragungen durchführt. Die Bedrohungslage in Deutschland «ist ausführlich beschrieben worden und bleibt sehr dynamisch», erklärte die Behörde. Deshalb «passt sie ihre Massnahmen fortlaufend an das anhaltend hohe Bedrohungsniveau an» – dazu gehören auch Befragungen an Flughäfen. Der Auslandsgeheimdienst BND erklärte lediglich, dass er der Regierung und den Aufsichtsgremien des Bundestags über solche Angelegenheiten Bericht erstattet.

Eine der Befragten, eine Studentin namens «Alina», flog am 9. September über Istanbul von Tiflis zurück nach Berlin. Ihr Studentenvisum lief in sechs Tagen ab. Ein Passbeamter führte sie in einen Raum zu einem Mann an einem Computer. Dieser brachte sie in einen zweiten Raum, wo zwei weitere Männer in Zivil und eine Dolmetscherin warteten. Sie forderten sie auf, ihr Telefon in einen schalldämmenden Beutel zu legen, damit sie das Gespräch nicht aufnehmen konnte.

«Ich habe immer noch Angst vor Polizisten in Zivil, seit ich in Russland gelebt habe», sagte sie zu Meduza. Sie fügte hinzu, sie könne nicht mit Sicherheit sagen, ob ihr jemand einen Ausweis gezeigt habe. Während 20 bis 30 Minuten fragten die Beamten sie auf Russisch über die Dolmetscherin, was sie in Deutschland mache, was ihre Eltern und Freunde machten, wann sie zuletzt in Russland gewesen sei, was sie von «der aktuellen Situation» halte und ob sie Verbindungen zum russischen Geheimdienst oder zum Militär habe. Dann bedankten sie sich bei ihr und wünschten ihr alles Gute. Sie erfuhr nie, worum es bei dem Gespräch ging.

Das Programm wurde Anfang November erstmals bekannt, als das Exilmagazin Holod über eine ältere Frau berichtete, die Ende Oktober am Berliner Flughafen beiseitegenommen worden war. Sie sprach weder Englisch noch Deutsch, also riefen die Beamten ihren Sohn in Deutschland an und fragten, ob es ihn störe, wenn sie mit seiner Mutter sprächen. Anschliessend hielten sie sie eine Stunde lang fest und fragten, ob die Mobilmachung ihre Familie betroffen habe, ob Verwandte beim Militär dienten und ob ihr aufgefallen sei, dass die Preise gestiegen seien.

Auch ausserhalb Berlins

Am 11. September sprach am Frankfurter Flughafen, weit entfernt von Berlin, ein junger Mann, der einen BfV-Ausweis vorzeigte, Alexey Chigadaev an. Chigadaev ist China-Fachmann und Doktorand an der Freien Universität Berlin und schreibt auch für Meduza. Er hatte gerade nach einem Flug aus Kasachstan die Passkontrolle passiert. Da er vor seinem Zug noch zwei Stunden Zeit hatte, erklärte er sich zu einem Gespräch bereit.

«Die Fragen waren sehr vage», sagte Chigadaev. «Was machen Sie? Wo leben Ihre Familie und engen Freunde? Was halten sie vom Krieg in der Ukraine? … Sie haben mich nicht einmal gefragt, ob ich Putin unterstütze. Was, wenn ich es tue?»

Die Befragungen sind freiwillig, und einige Russen sind wieder gegangen. Eine dauerhaft Aufenthaltsberechtigte, die Anfang November aus Istanbul zurückkehrte, wurde hinter den automatischen Kontrollschleusen angehalten und von einem Mann in Zivil, der sich nicht ausgewiesen hatte, in Richtung eines Raums geführt. Als sie erfuhr, dass sie ablehnen konnte, liess man sie nach etwa drei Minuten gehen, berichtete Holod. Eine andere Frau kam aus einer Befragung heraus, indem sie sagte, sie habe einen Arzttermin, wie aus dem Kommentar einer Freundin zu einem Telegram- Beitrag des Berliner Mediums Genau hervorgeht.

Andrei Pivovarov, der Oppositionspolitiker und ehemalige politische Gefangene, sagt, BND-Beamte hätten eine Russin mit Touristenvisum am Ende ihrer Befragung gebeten, eine Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. Sie lehnte ab. Als sie das nächste Mal in ein EU-Land flog, wurde ihr, wie er Meduza sagte, die Einreise in den Schengen-Raum verweigert.

Nach Leipzig

Die Befragungen begannen Wochen nachdem eine mit etwa 1,3 Pfund Sprengstoff beladene Drohne gefunden worden war in der Nacht vom 4. auf den 5. August im Flughafen Leipzig/Halle, neben einem ukrainischen Frachtflugzeug vom Typ An-124, das Munition an Bord hatte. Am 1. September machte Berlin Russland offiziell verantwortlich , ordnete die Schliessung des russischen Konsulats in Bonn und des Russischen Hauses in Berlin an und kündigte strengere Einreisekontrollen für russische Staatsbürger an – ohne jemals zu sagen, worin diese Kontrollen bestehen würden. Moskau bestreitet jede Beteiligung, der Vorfall hat False-Flag -Verdacht ausgelöst, und die Folgen führten zu einer weiteren Verschlechterungder Beziehungen zu Berlin.

Wie weit die Befragungen reichen und welchem Zweck sie dienen, ist selbst für Menschen unklar, die mit russischen Emigranten arbeiten. Der Politikwissenschaftler Alex Yusupov sagte gegenüber Meduza, er bezweifle, dass den Befragten nicht gesagt wurde, sie könnten Nein sagen, und fügte hinzu: «Was das angebliche Einreiseverbot nach dem Gespräch angeht, ist nach wie vor völlig unklar, was passiert ist.»

Anastasia Burakova, Gründerin des Rechteprojekts Kovcheg (Ark), sagte, die Teilnahme an einem solchen Gespräch könnte theoretisch gegen die Bestimmung des russischen Strafgesetzbuchs über «vertrauliche Zusammenarbeit mit einem ausländischen Staat» verstossen, doch sie schätzte die Gefahr für alle, die darüber schweigen, als gering ein. Sie sagte auch, Reisende könnten die Gespräche als Routine betrachten und sie nie erwähnen, sodass die tatsächliche Zahl nur geraten werden könne.

Chigadaev seinerseits glaubt, dass er nur ausgewählt wurde, weil er zufällig der erste Russe war, der durch das Gate kam, und bezweifelt, dass überhaupt jemand angeworben wird. «Das erinnert mich an russische Grenzbeamte. Sie müssen eine Quote erfüllen», sagte er. «Ihnen wurde gesagt, sie sollten 20 schaffen, also tun sie das. Es hat keinen Zweck.»