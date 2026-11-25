Während die CDC für COVID-Impfungen warb, beobachtete sie laut neu veröffentlichten Unterlagen zugleich impfkritische Beiträge im Netz. Mehr als 1.000 interne Folien sollen dokumentieren, was die Behörde unter „Misinformation Trends“ sammelte.

Darauf macht Anwalt Aaron Siri aufmerksam, dessen Veröffentlichung Meryl Nass aufgreift. Er verweist auf zahlreiche bekannte Kritiker und ausgewählte Screenshots aus den Unterlagen. Nass beschreibt das Vorgehen als fortlaufende Beobachtung impfkritischer Social-Media-Beiträge. Die vollständige Foliensammlung konnte hier nicht unabhängig geprüft werden.

Insane. Over 1,000 internal CDC slides just released documenting so-called “Misinformation Trends.” Tagging below honorable mentions and including choice screenshots. Don’t miss the one about “transvaxxites”! Your tax dollars at work! @drsimonegold @P_McCulloughMD @delbigtree @AaronRodgers12 @AaronKheriatyMD @RWMaloneMD @RobertKennedyJr @Timcast @RobSchneider @AlexBerenson @RepThomasMassie @realDailyWire @WarRoomPandemic @joerogan @barnes_law @MattWalshBlog @kylenabecker @scrowder @robbystarbuck @NBSaphierMD @ksorbs @TimRunsHisMouth @naomirwolf @PierreKory @dbongino @BlazeTV @SteveDeaceShow @RobSchneider @stkirsch @SharylAttkisson — Aaron Siri (@AaronSiriSG) November 24, 2026

Brisant ist die Doppelrolle: Eine staatliche Behörde bewirbt ihre Impfpolitik und bewertet gleichzeitig die öffentlichen Äußerungen ihrer Kritiker. Wer ihre Empfehlungen infrage stellt, wird damit selbst zum Gegenstand behördlicher Auswertung.

Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Beiträge ist keine geheime Ausspähung privater Kommunikation. Sie verdient trotzdem eine klare politische Kontrolle. Welche Personen wurden erfasst? Nach welchen Kriterien wurden ihre Aussagen als Fehlinformation eingeordnet? Wurden sachlich begründete Einwände ebenso dokumentiert wie nachweislich falsche Behauptungen?

Vor allem muss offengelegt werden, was anschließend mit diesen Bewertungen geschah. Ob daraus Meldungen an Plattformen, Löschforderungen oder andere Eingriffe folgten, ist anhand des hier geprüften Materials nicht belegt. Gerade diese mögliche Verbindung gehört untersucht.

Das am 24. November gestartete HHS-Transparenzportal soll Zehntausende Behördenunterlagen zugänglich machen. Nun muss sich zeigen, ob daraus auch eine vollständige Aufarbeitung dieses Vorgehens entsteht.

Bürger müssen staatliche Gesundheitspolitik kritisieren können, ohne dass ihre Kritik pauschal zum bekämpfungswürdigen Informationsproblem erklärt wird. Die CDC schuldet der Öffentlichkeit eine Erklärung, wo sie diese Grenze gezogen hat.