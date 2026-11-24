Von Philip Giraldi

Wurden die „Monster“ von jenen „von Gott Auserwählten“ entfesselt?

„If Americans Knew“ berichtet, wie Bewohner Gazas kürzlich in einem Trümmerhaufen an einem bombardierten Ort, der einst ein Wohnviertel im nördlichen Teil des „Gazastreifens“ war, 70 Leichen entdeckt haben, darunter zehn Kinder. Mindestens achttausend weitere ehemalige Bewohner des Viertels, die noch immer vermisst werden, gehören zu den vielen weiteren Funden dieser Art, die darauf warten, dass Suchmannschaften die Überreste würdig bestatten. Israel seinerseits bombardiert und beschießt weiterhin alle Bewohner Gazas, die dabei beobachtet werden, wie sie sich in den Trümmern bewegen, während die Ausweitung der von Israel verordneten „Gelben Sicherheitszone“ die hungernden palästinensischen Überlebenden in Zelte in einem engen Korridor drängt, aus dem es kein Entkommen und keine Hilfe gibt.

Persönlich, als jemand, der seit langem davon überzeugt ist, dass keine Nation oder Ethnie von Gott „auserwählt“ ist, und auch als Befürworter eines palästinensischen Staates, empfinde ich den mörderischen Amoklauf Israels als entsetzlich, seit er mit der von Premierminister Benjamin Netanjahu im Oktober 2023 manipulierten „False-Flag“-Aktion begann, um die Zerstörung des Gazastreifens und die Auslöschung des palästinensischen Volkes zu rechtfertigen. Eine der wahren Ironien der Ereignisse in Israel-Palästina ist die Tendenz der jüdisch-israelischen Seite, den von ihr entfesselten Holocaust damit zu rechtfertigen, dass sie die Palästinenser als „Unmenschen“ bezeichnet – meist begleitet von der kurzen Erklärung, es sei völlig akzeptabel, arabische Babys zu töten, da sie sonst zu „Terroristen“ heranwachsen würden. Meinungsumfragen in Israel deuten darauf hin, dass etwa 90 % der jüdischen Bevölkerung sowohl den Völkermord im Gazastreifen als auch den Terrorismus gegen jene Palästinenser unterstützt, die versuchen, im Westjordanland zu überleben.

Trotz der Behauptungen von Juden und einigen wahnhaften sogenannten zionistischen Christen wie dem US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, der sich ein „Groß-Israel“ wünscht, leitet sich Israels Anspruch auf Hegemonie über den gesamten Nahen Osten – bezahlt mit amerikanischem Blut und Geld und regiert von und für Juden – zum Teil aus der Behauptung ab, dass Juden von Gott „auserwählt“ seien. Huckabee fährt fort, als sei er wahnsinnig, zu behaupten, dass es ohne die vorherige Existenz des biblischen Israels „keine Vereinigten Staaten“ gäbe. Er soll eigentlich als Botschafter die Amerikaner und die Interessen der USA schützen, doch wenn Amerikaner von der israelischen Armee oder von Siedler-Schlägern getötet werden, ist er ratlos. Auch als Christ stört es ihn nicht, wenn Kirchen geschändet und verwüstet werden und Nonnen und Priester auf den Straßen Jerusalems angespuckt und sogar geschlagen werden. Die Kirchen selbst werden an Feiertagen häufig von der israelischen Regierung geschlossen, um jegliche Versammlungen von Christen zu verhindern.

Abgesehen von dieser routinemäßigen Verfolgung von Christen und Muslimen durch die israelischen Behörden hat mich letzte Woche eine Geschichte besonders schockiert: Es ging um zwei in Palästina ansässige christliche Geistliche, einen griechisch-orthodoxen Priester und einen lutherischen Pastor, beide aus Kirchen in Bethlehem, das technisch gesehen immer noch Teil des von Palästinensern kontrollierten Gebiets ist. Sie waren eingeladen worden, auf einer von verschiedenen kirchlichen Gruppen in den Vereinigten Staaten organisierten Konferenz zu sprechen und ihre Geschichten zu erzählen. Doch die Konsularabteilung der US-Botschaft in Huckabee, die für Visa für Palästinenser zuständig ist, weigerte sich, einem von ihnen ein Visum für die Reise aus „Sicherheitsgründen“ auszustellen, nachdem festgestellt worden war, dass er Palästinenser war. Der andere Geistliche erklärte daraufhin, es habe keinen Sinn, dass er dasselbe versuche, da die Visumabteilung seit Einführung der Beschränkung durch Trump vor über einem Jahr keinem Palästinenser mehr ein Visum ausgestellt habe. Sogar palästinensischen Amtsträgern wurden Visa für die Teilnahme an der Eröffnungssitzung der Vereinten Nationen in New York verweigert!

Israelis, die in die Vereinigten Staaten reisen möchten, benötigen jedoch kein Visum und können im Rahmen des Visa-Waiver-Programms einreisen – und das, obwohl Israelis zu den größten Visumsmissbrauchern zählen und häufig länger als die erlaubten 90 Tage in den USA verweilen oder illegalen Aktivitäten nachgehen. Es dürfte niemanden überraschen, dass festgenommene Israelis oft ohne Strafe freigelassen werden und in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Dazu gehörte auch der jüngste Fall eines israelischen Beamten, Tom Artiom Alexandrovich, der festgenommen wurde, als er in Las Vegas bei einer verdeckten Polizeiaktion dabei erwischt wurde, wie er „sexuelle Handlungen mit einer Minderjährigen anbot“. Alexandrovich wurde angeklagt und in Untersuchungshaft genommen, doch anschließend erhielt er seinen Reisepass zurück und durfte nach Israel zurückkehren, ohne sich vor Gericht einer möglichen Verurteilung stellen zu müssen. Die US-Generalstaatsanwältin von Nevada, Sigal Chattah, eine von Trump ernannte Beamtin, die möglicherweise an dieser seltsamen Wendung der Ereignisse beteiligt war, war interessanterweise ebenfalls Israelin. Auf ihrem inzwischen gelöschten persönlichen X-Account bezeichnete Chattah „die Palästinenser im Gazastreifen als ‚Tiere‘, forderte, das Gebiet ‚von der Landkarte zu tilgen‘, und deutete an, dass ‚sogar die Kinder‘ in der [palästinensischen] Enklave ‚Terroristen‘ seien“.

Angesichts dessen, was wir über das Verhalten jüdisch-israelischer Kreise wissen, scheint es, als würden sowohl die Bezeichnungen „Untermenschen“ als auch „Terroristen“ am besten sowohl auf zionistische christliche Handlanger wie Huckabee als auch auf jene Israelis zutreffen, die die Ausrottung der Palästinenser tatsächlich und aktiv unterstützen. Berichte aus dem Westjordanland, wo bewaffnete israelische Siedler unter dem Schutz der israelischen Armee ihr Unwesen treiben, haben mich schon immer besonders empört, wenn darin geschildert wird, wie die Siedler palästinensische Bauern und Ladenbesitzer angreifen, deren Lebensgrundlage zerstören und jeden schlagen oder sogar töten, der sich wehrt. Die Siedler zerstörten 100 Jahre alte Olivenbäume auf den Höfen und töteten das Vieh auf grausame Weise. In einem besonders widerwärtigen Bericht schlugen Siedler einen Bauern und nahmen ihm seinen Esel weg, den sie an die hintere Stoßstange eines Lastwagens banden, bevor sie mit hoher Geschwindigkeit davonfuhren – ein schrecklicher Tod für ein armes, unschuldiges Tier, der eindeutig darauf abzielte, die palästinensischen Opfer zu terrorisieren, die gezwungen waren, diese schreckliche Szene mitanzusehen. Diese Siedler und die Soldaten, die sie beschützen, sind wahrhaftige Monster, und sowohl die Bezeichnungen „Untermenschen“ als auch „Terroristen“ scheinen völlig angemessen, wenn auch nicht ausreichend, um ihr Übel zu beschreiben.

Und die schlechte Nachricht ist, dass die US-Regierung sowohl unter den Republikanern als auch unter den Demokraten – unter Biden und Trump – sich voll und ganz mitschuldig an den Gräueltaten gemacht hat, die den Palästinensern zugefügt werden, indem sie Israel bewaffnet und finanziert und ihm gleichzeitig politischen Schutz in den Vereinten Nationen und vor dem Internationalen Gerichtshof gewährt. Dies ist ein Beweis für die Macht der Israel-Lobby und ihrer enormen Ressourcen – sowohl in Form von Geld als auch durch Medienbesitz und -kontrolle –, mit denen sie den politischen Prozess korrumpiert und Politiker dazu bringt, sich ihrem Willen zu beugen, ganz gleich, was diese wirklich über die Begehung von Völkermord denken. Nach allem, was man hört, werden der Sprecher des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, ab Januar genauso schlimm sein wie die scheidenden Republikaner. Sie könnten sogar noch schlimmer sein, da sie beide großzügige Zuwendungen von AIPAC in Höhe von mehreren Millionen Dollar erhalten.

Seymour Hershs jüngster Artikel beleuchtet, was er als „… die äußerst spärliche Berichterstattung der westlichen Medien über den jüngsten Bericht der Vereinten Nationen über das anhaltende Grauen im nach wie vor belagerten Gazastreifen und in Teilen des zunehmend brutalisierten Westjordanlands“ bezeichnet. Der Bericht wurde von einer unabhängigen internationalen Kommission unter der Leitung der Vereinten Nationen erstellt und ist der dritte in einer Reihe, die die Maßnahmen der israelischen Streitkräfte untersucht hat – die laut dem Bericht in Gaza einem ‚Völkermord‘ gleichkommen –, mit denen diese eine Regierungspolitik gegenüber Arabern unterstützt, die auf ‚maximales Land bei minimaler Bevölkerung‘ abzielt und seit der Anerkennung Israels als Staat durch die Vereinten Nationen im Jahr 1948 in Kraft ist. Der UN-Bericht vom Oktober bekräftigt im Wesentlichen erneut seine scharfen Vorwürfe hinsichtlich der anhaltenden Militäraktionen der israelischen Streitkräfte in Gaza und verwendet ähnliche Formulierungen bei der Verurteilung der israelischen Politik im Westjordanland. Er kommt zu dem Schluss, dass die eskalierenden Aktionen des israelischen Militärs im Westjordanland Teil „eines weitreichenden und systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung“ sind. „Der Angriff erfordert ein hohes Maß an Koordination und organisierter Planung, was auf die Existenz einer Politik [der israelischen Regierung] hindeutet, die Zivilbevölkerung anzugreifen.“ Der Bericht besagt, dass israelische Soldaten und Siedler im Westjordanland Hand in Hand „im Rahmen einer kollektiven Bestrafung“ – ein Begriff, der für Juden seit dem Zweiten Weltkrieg eine besondere Bedeutung hat – zusammenarbeiten, „um die palästinensische Bevölkerung in ihrer Gesamtheit zu zerschlagen, zu vertreiben, zu demütigen und zu unterwerfen“. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die gezielten Angriffe auf Kinder durch israelische Siedler und Soldaten im Westjordanland „absichtlich“ erfolgen und als Teil des Angriffs auf die arabische Bevölkerung im Westjordanland insgesamt gedacht sind.“ Der Bericht stellt fest, dass in den untersuchten Fällen hochrangige Behörden in Israel und die IDF verstanden und anerkannt haben, dass die Gewalt der Siedler seit dem 7. Oktober 2023 – dem Datum des berüchtigten Hamas-Angriffs auf israelischem Gebiet – einer Politik der „Ausrottung“ – ein weiterer Begriff mit besonderer Bedeutung in Israel – gegen die Zivilbevölkerung im Westjordanland gleichkam. Der UN-Bericht stellt fest, dass die untersuchten Fälle von Folter, Gewalt gegen die Fortpflanzungsfähigkeit, Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt „keine Einzelfälle waren … diese Handlungen sind Teil des umfassenderen Angriffs“ gegen die arabische Bevölkerung im Westjordanland und wurden sowohl von der IDF als auch von den religiösen Extremisten in der politischen Führung Israels direkt unterstützt. Als solche, so die Kommission, handele es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Hersh kommt zu dem Schluss: „Der Bericht der Kommission untermauert diese Behauptungen durch anschauliche Schilderungen extremer sexueller Misshandlungen von Palästinensern durch Angehörige der IDF, die Gefallen an Gruppenvergewaltigungen, körperlicher Misshandlung der Genitalien und gewaltsamen Leibesvisitationen sowohl bei Männern als auch bei Frauen fanden, ohne dass es dafür, wie der Bericht feststellt, eine ‚offensichtliche sicherheitspolitische Rechtfertigung‘ gab. Das Fotografieren der schlimmsten dieser Vorfälle war weit verbreitet, wie der Bericht feststellt. Ähnlich wurden inhaftierte schwangere palästinensische Frauen behandelt.“

Wer sind also die Untermenschen und Terroristen? Diese Beurteilung überlasse ich den Lesern meines Artikels!