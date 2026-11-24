Verfasst von Caitlin Johnstone

Es war auf düstere Weise urkomisch, den «superernsten Journalisten» der amerikanischen Presse wie Anderson Cooper und Jake Tapper dabei zuzusehen, wie sie feierlich so taten, als glaubten sie den Berichten, Iran habe geplant, in Washington eine schmutzige Bombe zu zünden. Damit entlarven sie die gesamte Propagandamaschinerie vor aller Augen.

Im Vorfeld der US-Zwischenwahlen erhielten wir mehrere Berichte darüber, dass die USA und Israel planten, Iran nach der Wahl anzugreifen. Und jetzt, da die Zwischenwahlen vorbei sind, sehen wir, wie das Informationsumfeld praktischerweise mit unbelegten Berichten überschwemmt wird, die behaupten, Iran tue böse Dinge, die eine militärische Reaktion erforderlich machen könnten.

Zu den jüngsten Erzählungen in dem wachsenden Berg von Anschuldigungen gehört die Behauptung, Iran habe KI eingesetzt, um kritische US-Infrastruktur anzugreifen. Der US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin sagte dem Kongress : «Seit Februar richten sich iranische Aktivitäten zunehmend gegen die Bereiche Verkehr, Gesundheitswesen, Wasser, Energie und Finanzdienstleistungen.»

“I don’t know why we don’t use our own abilities to go in and shut down every air conditioner in Iran.”



Sen. John Kennedy raises the possibility of Iranian cyberattacks backed by China while questioning America’s reluctance to use its own advanced AI capabilities during a… pic.twitter.com/AYCUmowusS — Fox News (@FoxNews) November 18, 2026

Senator John Kennedy sagte gegenüber Fox News , er verstehe nicht, warum die USA keine KI-Cyberkriegsführung einsetzten, um als Vergeltung für diese angeblichen KI-Cyberangriffe «jede Klimaanlage in Iran auszuschalten».

Dies ist nur die jüngste Welle neuer Kriegspropaganda, die, wie wir bereits besprochen haben, jetzt begeistert von CNN und der New York Times angeführt wird: mit unbelegten Berichten, in denen behauptet wird, Iran plane, in Washington, D.C., eine schmutzige Bombe zu zünden, die iranische Wasserinfrastruktur sei in Wirklichkeit militärische Waffentechnik und Iran arbeite aktiv daran, eine Atombombe zu beschaffen.

Und jetzt erfahren wir aus der New York Times, dass Trump Angriffe auf Iran erwägt – genau wie uns gesagt wurde, dass es nach den Zwischenwahlen geschehen würde. Als Begründung werden Ängste vor «chemischen und biologischen Waffen» angeführt.

In einem Artikel mit dem Titel «Trump erwägt neue Angriffe auf Iran, während Israel auf ein Vorgehen drängt» berichtet die New York Times Folgendes:

«Präsident Trump erwägt Pläne für eine weitere Runde umfangreicher Militärschläge gegen Iran. Dabei berücksichtigt er neue Erkenntnisse über die iranischen Fähigkeiten und den zunehmenden Druck Israels, schnell und entschlossen vorzugehen, sagten US-amerikanische und israelische Beamte, die über die Gespräche informiert wurden.

«Herr Trump hat noch keine Entscheidung getroffen, sagten sie. Er habe jedoch Warnungen Israels berücksichtigt, wonach Iran seine Raketen- und Drohnenarsenale erfolgreich wiederaufbaue und seine Programme für chemische und biologische Waffen vorantreibe.

«Und er berücksichtigt, dass die Vereinigten Staaten derzeit ein Zeitfenster haben, in dem sie über beträchtliche militärische Feuerkraft in der Region verfügen.»

Diese Behauptungen über Programme für chemische und biologische Waffen? Sie haben es erraten: Sie sind völlig unbelegt.

"There is indication that Iran is looking at gas and they're looking at the bio — the biological weapons, not nice — and other things, and we'll see… These are nasty people," says @POTUS on reports of an Iranian dirty bomb plot.



"If it does happen, we wipe them out." pic.twitter.com/mtAbNOcjKb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 19, 2026

Diese Behauptungen aus den liberalen Mainstreammedien sind dieselben wie jene aus dem Weissen Haus. Trump sagte gegenüber Fox News: «Es gibt Hinweise darauf, dass Iran sich mit Gasen befasst und sich mit Bio … Sie wissen schon, biologischen Waffen, nichts Gutes.»

Jeder, der zwei Hirnzellen aneinanderreiben kann, sieht also, dass Pläne für einen Angriff auf Iran bereits ausgearbeitet wurden und unser Informationsumfeld nun mit Kriegspropaganda überschwemmt wird, um diese Entscheidung zu rechtfertigen. Sie werfen einfach jede erdenkliche Ausrede in den Mainstream-Nachrichtenstrom, um die politischen Folgen der unpopulären Entscheidung abzumildern, die sie ohnehin treffen wollen. Und die Presstituierten der imperialistischen Nachrichtenmedien erfüllen ihre Rolle als Propagandisten, die sie schon immer waren.

Jetzt ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, die Öffentlichkeit für die Tatsache zu sensibilisieren, dass die westlichen Nachrichtenmedien als Propagandisten des US-Imperiums fungieren. Niemand glaubt den Schwachsinn, den sie verbreiten, deshalb sollten wir darauf aufmerksam machen, wie diese Medien die öffentliche Wahrnehmung auf eine Weise manipulieren, von der man uns erzählt, sie komme nur in Ländern wie Nordkorea vor. Die Propaganda lässt sich jetzt leichter durchschauen als je zuvor. Das ist ein guter Moment, um den Menschen in deinem Umfeld die Augen für die unbequeme Realität zu öffnen: Wir leben in der am stärksten propagandistisch beeinflussten und gedankenkontrollierten Zivilisation der Menschheitsgeschichte, und alles, was ihnen über unsere Welt beigebracht wurde, ist eine Lüge.