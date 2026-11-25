Vom 1. bis 3. September 2026 diskutierten Vertreter von Regierungen, Technologieunternehmen und internationalen Organisationen in Genf über die Zukunft digitaler Identitäten, biometrischer Verfahren und vernetzter Geräte. Gastgeber der Global Digital Collaboration Conference 2026 war die Schweizerische Eidgenossenschaft. Besonders bemerkenswert: Für alle drei Konferenztage galt die sogenannte Chatham-House-Regel. Sie erlaubt die Weitergabe von Informationen, schützt aber die Identität derjenigen, die bestimmte Aussagen machen. Warum gilt eine solche Regel ausgerechnet bei Gesprächen über Technologien, die künftig Millionen Menschen betreffen könnten?

Was steckt hinter der Chatham-House-Regel?

Die Regel wurde 1927 vom britischen Royal Institute of International Affairs, bekannt als Chatham House, eingeführt. Sie soll vertrauliche Gespräche ermöglichen, bei denen Teilnehmer auch kontroverse Positionen offen vertreten können.

Nach der offiziellen Definition dürfen Informationen aus solchen Gesprächen verwendet werden. Nicht offengelegt werden dürfen jedoch die Identität und die institutionelle Zugehörigkeit der Sprecher und anderer Teilnehmer.

Das bedeutet: Die Öffentlichkeit darf erfahren, was diskutiert wurde – aber nicht unbedingt, wer welche Vorschläge eingebracht hat.

Bei einer Konferenz über internationale Standards für digitale Identitätssysteme ist das von besonderer Bedeutung. Denn hinter technischen Entscheidungen können politische und wirtschaftliche Interessen stehen.

Digitale Identität für Smartphones, Fahrzeuge und Behörden

Auf der Global Digital Collaboration Conference 2026 ging es unter anderem um die Entwicklung einer interoperablen Geräte-Schnittstelle für digitale Identitäten. Im Programm wurden Smartphones, Tablets, Smartwatches und vernetzte Fahrzeuge als künftige Schnittstellen digitaler Identität beschrieben.

Weitere Sitzungen behandelten biometrische Authentifizierung, digitale Wallets, sichere Gerätehardware sowie die internationale Zusammenarbeit bei technischen Standards. Die Konferenzbeteiligung des World Wide Web Consortium (W3C) zeigt, dass auch Organisationen vertreten waren, die an der Entwicklung internationaler Internetstandards mitwirken.

Dabei geht es um Technologien, die künftig für Bankgeschäfte, Behördendienstleistungen und die digitale Identifizierung eingesetzt werden könnten.

Ein Beispiel zeigt die Brisanz

Stellen wir uns vor, ein Vertreter eines grossen Technologieunternehmens schlägt auf der Konferenz vor, dass bestimmte Online-Dienstleistungen künftig nur noch mit einer verifizierten digitalen Identität genutzt werden dürfen.

Ein Regierungsvertreter unterstützt den Vorschlag, ein weiterer Teilnehmer fordert die direkte Verknüpfung mit biometrischen Merkmalen auf Smartphones.

Über diese Ideen dürfte grundsätzlich berichtet werden.

Nicht öffentlich genannt werden dürfte ohne Zustimmung jedoch, welches Unternehmen die verpflichtende Identifizierung vorgeschlagen hat oder welcher Regierungsvertreter sie unterstützte.

Dieses Beispiel ist hypothetisch. Es verdeutlicht jedoch, welche Informationen die Chatham-House-Regel vor öffentlicher Zuordnung schützt.

Gerade bei möglichen Interessenkonflikten kann das entscheidend sein: Ein Unternehmen könnte technische Standards befürworten, von denen es später wirtschaftlich profitiert, ohne dass seine konkrete Rolle in der Diskussion bekannt wird.

Warum sollen die Teilnehmer anonym bleiben?

Offiziell dient die Regel dazu, einen offenen Meinungsaustausch zu ermöglichen. Vertreter von Regierungen und Unternehmen sollen Vorschläge diskutieren können, ohne dass jede Äusserung öffentlich mit ihrem Namen verbunden wird.

Doch damit entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen Vertraulichkeit und Transparenz.

Wenn internationale Organisationen und Technologieunternehmen über die Grundlagen künftiger Identitätssysteme beraten, stellt sich die Frage, wie Bürger nachvollziehen können, wer bestimmte technische Anforderungen durchsetzen möchte.

Die Regel beweist keine geheimen Absprachen. Das Konferenzprogramm und zahlreiche Namen beteiligter Personen waren zudem öffentlich zugänglich.

Verborgen bleiben können jedoch die konkreten Positionen einzelner Teilnehmer – und damit möglicherweise auch, welche Interessen hinter bestimmten Vorschlägen stehen.

Wo könnte das enden?

Digitale Identitätssysteme können Behördengänge vereinfachen und Betrug verhindern. Problematisch würde es jedoch, wenn verifizierte Identitäten irgendwann zur faktischen Voraussetzung für grundlegende Dienstleistungen werden.

In Verbindung mit biometrischen Verfahren und gerätegebundenen Sicherheitsmechanismen könnten zusätzliche Möglichkeiten entstehen, digitale Zugänge zentral zu kontrollieren.

Ein allgemeiner Identitätszwang wurde auf der Konferenz nicht nachweislich beschlossen. Dennoch werden dort technische Standards diskutiert, die für solche Entwicklungen künftig eine Rolle spielen könnten.

Während die Schweiz eine internationale Konferenz über die digitale Identität der Zukunft ausrichtet, schützt eine Vertraulichkeitsregel die Urheber einzelner Aussagen.

Das wirft eine grundsätzliche Frage auf:

Wenn diese Technologien später unseren Zugang zu Banken, Behörden und digitalen Dienstleistungen bestimmen könnten – sollten die Bürger dann nicht erfahren dürfen, wer sie heute vorantreibt?