Anfang April 2022 war ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine nahezu unter Dach und Fach. Dann wurde es auf mysteriöse Weise torpediert.

Die ehemalige stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland hat in einem Interview mit dem russischen Journalisten Michail Zygar zugegeben, dass sie das Friedensabkommen sabotiert hat. Ein breites Lächeln huschte über ihr Gesicht.

Das Abkommen hätte eine Million Tote verhindert und der Ukraine den größten Teil ihres Landes zurückgegeben.

Nuland sagte, die Friedensgespräche seien gescheitert, weil die USA, Großbritannien und andere westliche Länder der Regierung Selenskyj „gesagt“ hätten, es sei „kein guter Deal“, während Mitglieder der ukrainischen Delegation in jüngsten Interviews sagten, es sei tatsächlich ein hervorragender Deal, ein guter Deal. In der Tat sagten sie, es sei das beste Angebot, das die Ukraine bekommen konnte, und sie hatten bereits eine Flasche Champagner geöffnet.

Die russischen Truppen würden sich aus allen ukrainischen Gebieten mit Ausnahme des Donbass und der Krim zurückziehen. Bei einem späteren Treffen würden Putin und Selenskyj über den Status dieser Gebiete sprechen, im Gegenzug für einen neutralen Status und die Entmilitarisierung der Ukraine.

Wow! Nuland gibt im Grunde zu, dass das ukrainisch-russische Friedensabkommen, das im Frühjahr 2022 kurz vor dem Abschluss stand, "in die Brüche ging", weil die USA, Großbritannien & andere westliche Regierungen die Regierung Zelenski "beraten" haben, dass es kein "guter Deal" sei, obwohl sogar Mitglieder der ukrainischen Delegation

Zuvor hatte die Internetzeitung Ukrainska Prawda geschrieben, der damalige britische Premierminister Boris Johnson habe Präsident Selenskyj einen Überraschungsbesuch abgestattet, um das Abkommen zu sabotieren. Auch US-Außenminister Blinken sei nicht für das Abkommen gewesen.

Drei Tage nach Johnsons Überraschungsbesuch war das Friedensabkommen vom Tisch. Der Krieg hätte in wenigen Wochen beendet sein können. Es geschah nicht, weil sie nicht wollten, dass der Krieg endet.

2014 wurde Nuland durch ein durchgesickertes Telefongespräch blamiert. In dem Gespräch mit dem US-Botschafter in Kiew kritisierte sie die Rolle der Europäischen Union in der Ukraine-Krise. Sie ärgerte sich darüber, dass die EU zunächst keine Sanktionen gegen Moskau verhängen wollte. „Scheiß auf die EU“, sagte sie einmal.

Das Telefongespräch zeigte, dass das neue korrupte Regime in der Ukraine bereits von Amerika eingesetzt worden war, worüber Marie-Thérèse ter Haar und der emeritierte Professor Karel van Wolferen zuvor im Reformatorisch Dagblad geschrieben hatten.

Nulands Ehemann Robert Kagan gründete 2009 zusammen mit William Kristol die Denkfabrik Foreign Policy Initiative (FPI).

Sie sind auch Mitbegründer des Project for the New American Century (PNAC), einer neokonservativen Denkfabrik, die im Vorfeld der Irak-Invasion der Bush-Regierung eine Schlüsselrolle spielte. Insidern zufolge ist PNAC eigentlich ein neuer Name für die FPI.

Es stellte sich heraus, dass das FPI Verbindungen zu Politikern unterhielt, die eng in die Situation in der Ukraine involviert waren. Kagan war auch außenpolitischer Berater des verstorbenen Senators John McCain.

Während der damalige Außenminister John Kerry versuchte, Frieden in der Ukraine zu schaffen, drängte McCain auf eine Ausweitung des Konflikts. Er wollte den damaligen Präsidenten Obama per Gesetz dazu zwingen, Waffen in die Ukraine zu schicken.

McCain gehörte zu den ukrainischen Oppositionsführern, darunter der Rechtsextreme Oleh Tjahnybok. Nuland verteilte auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem Zentrum der Proteste in Kiew, Kuchen an Demonstranten und Polizisten.

Der pensionierte Oberst Douglas Macgregor sagte, Nuland sei seit mindestens 14 bis 15 Jahren in alles verwickelt, was in der Ukraine passiere.