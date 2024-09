Die Welt steht am Rande des Abgrunds. Die Wahrheit ist, dass nur die gewaltige Feuerkraft Russlands und Chinas den Frieden angesichts der kriminellen Aggression der USA bewahrt.

Die Vereinigten Staaten definieren sich in Nullsummen-Begriffen. Ihr nationaler Mythos – lassen Sie uns für einen Moment die absurde Arroganz genießen – ist, dass sie eine außergewöhnliche Nation in der Geschichte der Welt sind. Sie gelten angeblich als der unverzichtbare Führer der „freien Welt“, als Vorbild demokratischer Tugend und als Inhaber der mächtigsten und wohlwollendsten Militärmacht, die die Welt je gesehen hat.

Glücklicherweise wissen viele anständige amerikanische Bürger, dass dies nichts als Propaganda ist. Dennoch betrachtet die politische Klasse und die selbstzufriedenen Massenmedien der Vereinigten Staaten das Land als die weltweit führende Macht. Alle anderen Nationen müssen diesem überragenden Hegemon huldigen.

Hierin liegt ein fataler Widerspruch. Diese unhaltbare Definition ist wesentlich, um die vermeintlichen Privilegien zu rechtfertigen. Doch indem die USA dies tun, können sie keine echte Gleichheit oder gegenseitigen Respekt zulassen, die für friedliche multilaterale Beziehungen unerlässlich sind. Sie müssen um jeden Preis der Oberbefehlshaber bleiben. Das ist die Definition von Imperialismus. Die Begleiterscheinungen sind Aggression, Kriegslust, Gesetzlosigkeit und Heuchelei – natürlich alles verborgen hinter unmöglich tugendhafter Rhetorik, kurz gesagt, Propaganda. Die sogenannten Verbündeten sind lediglich unterwürfige Helfer, um die globalen Ambitionen der USA zu fördern.

Daher kommt es zwangsläufig zu einer existenziellen Krise, wenn die reale Welt nicht mit den mythischen Vorstellungen der USA übereinstimmt. Die Nullsummenforderungen der angestrebten Hegemonie sind nicht zu erreichen. In dieser Situation verhält sich die hegemoniale Macht wie ein Betrunkener in einer Bar, dem ein weiterer Drink verweigert wird. Chaos und Gewalt sind fast unvermeidlich.

Der amerikanische Narzissmus leugnet, dass die USA ein Imperium sind. Es wird lieber so getan, als wäre ihre Macht wohltätig und überaus großzügig. Lassen wir diese Eitelkeit beiseite. Die USA sind ein Imperium mit Militärgarnisonen rund um die Welt, um ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen mit Waffengewalt durchzusetzen. Keine Nation hat in ihrer 248-jährigen Geschichte so viele Kriege geführt wie die Vereinigten Staaten.

Die Ausbeutung ihrer Verbündeten und des Rests der Welt durch finanzielle Hebelwirkung über den willkürlich bestimmten Dollar als primäre globale Reservewährung ist ein weiteres Mittel der Erpressung und neokolonialen Ausbeutung der Ressourcen anderer Nationen.

Allerdings kommt dieses amerikanische Vorhaben und der Wahn der absoluten Macht zu einem abrupten, katastrophalen Ende. Das Imperium zerfällt und scheitert. Und das stellt eine gefährliche existenzielle Krise dar.

Es gibt reichlich Anzeichen für den Zusammenbruch. Das Eastern Economic Forum diese Woche im äußersten Osten Russlands ist ein weiterer Beweis dafür, dass eine multipolare Welt entsteht, in der die Lokomotive der wirtschaftlichen Entwicklung in Eurasien und dem globalen Süden liegt. Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten sind nicht mehr die wirtschaftliche Macht, die sie einst waren. Es gibt eine tektonische Verschiebung weg von der Minderheit der westlichen Kontrolle über die Weltwirtschaft, was an sich eine willkommene Entwicklung für eine gerechtere und friedlichere internationale Ordnung ist.

Die Mehrheit der Länder weltweit hat die trotzigen Forderungen nach Sanktionen gegen Russland von der Clique, die als Kollektiver Westen bekannt ist, ignoriert. Jeden Tag sieht man die Erosion der vermeintlichen moralischen Autorität des Westens. Diese Annahme war immer ein neokolonialistischer Wahn. Immer mehr wird die hässliche Wahrheit der US-amerikanischen und westlichen Ausbeutung und Misshandlung des Rests der Welt für ihre egoistischen Zwecke sichtbar. Deshalb hat die Vereinigten Staaten diese Woche die Sanktionen gegen russische Medien unter dem absurden Vorwand verstärkt, dass Russland sich in die bevorstehenden amerikanischen Präsidentschaftswahlen einmischt. Die Heuchelei der Vereinigten Staaten – die in ihrem massiven Eingreifen und Sabotage anderer Nationen unvergleichlich ist – ist der Welt offensichtlich. Der Angriff auf russische Medien und unabhängige amerikanische Medien hat nichts mit angeblicher russischer Einmischung zu tun. Es geht vielmehr darum, dass die US-Machthaber versuchen, das wachsende Bewusstsein auf der ganzen Welt für ihre abscheuliche Doppelzüngigkeit und Gesetzlosigkeit zu verhindern. Mit anderen Worten, die US- und westlichen Behörden sind irreparabel zerbrochen und entlarvt für ihre wertlosen Ansprüche.

Die anhaltend westlich unterstützte israelische Genozid in Gaza hat viel dazu beigetragen, die abscheuliche Realität westlicher Macht aufzudecken.

Es gab eine Zeit, in der die USA und ihre westlichen Vasallen die Bedingungen diktieren und militärische und finanzielle Gewalt einsetzen konnten, um ihre Ziele und Wünsche zu erzwingen. Das ist nicht mehr der Fall, und das ist ein sicheres Zeichen für die fatalen strukturellen Schwächen der von den USA geführten westlichen imperialistischen Achse.

Die USA und ihre europäischen Lakaien dachten, sie könnten Russland mit wirtschaftlichen Sanktionen unterwerfen. Die Wirtschaftskriegskampagne ist kläglich gescheitert. Die russische Wirtschaft floriert dank neuer Märkte in Eurasien und dem globalen Süden. Es ist nicht Russland, das isoliert und geschwächt wurde. Paradoxerweise sind es die USA und die europäischen Volkswirtschaften, die unter ihren eigenen Machenschaften leiden. Besonders die Europäer sind erbärmlich. Die verräterischen politischen Führer der Europäischen Union haben sklavisch die amerikanische Agenda der Feindseligkeit gegenüber Russland verfolgt – und jetzt zahlen die europäischen Bevölkerungen einen schmerzhaften Preis in Form von politischem Chaos und wirtschaftlicher Rezession. Die Berichte dieser Woche über die erwartete Schließung von Volkswagen in Deutschland aufgrund steigender Energiekosten sind ein Sinnbild für das düstere Schicksal Europas als treuer Komplize des US-Imperialismus.

Ein weiteres Zeichen für das historische Versagen ist die Katastrophe des von den USA geführten Stellvertreterkriegs in der Ukraine gegen Russland. Die Ukraine wurde in dem größten Krieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört. Die Kursk-Offensive, die vor vier Wochen mit NATO-Planung begann, ist eine Sackgasse für die Amerikaner und die europäischen Sponsoren des Kiewer Regimes. Das chaotische Umbildung des Kiewer Regimes diese Woche spricht für die Verzweiflung, ebenso wie die rasch zusammenbrechenden ukrainischen Verteidigungslinien im Donbass.

Amerikanische und europäische Vorstellungen, Russland durch den Stellvertreterkrieg in der Ukraine eine strategische Niederlage zuzufügen, sind nun bittere Asche im Mund der US-imperialen Herrscher.

Das führt uns zu den Berichten dieser Woche, dass die Biden-Administration eine weitere rücksichtslose Eskalation im Stellvertreterkrieg erwägt. Es wurde berichtet, dass Washington kurz davor steht, die Lieferung von Langstrecken-JASSM-Raketen an das neonazistische Kiewer Regime zu genehmigen. Diese Tarnkappen-Marschflugkörper könnten von ukrainischem Luftraum aus Moskau erreichen. Somit wird die Leiter der US- und NATO-Eskalation weiter erklommen. Zuvor hatten die NATO-Mächte HIMARS, ATACMS, Storm Shadow und SCALP-Marschflugkörper sowie F-16-Kampfjets genehmigt.

Wenn Washington grünes Licht für die JASSM-Waffe gibt, könnte dies der letzte Tropfen für einen totalen Krieg sein. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte diese Woche, dass die NATO-Mächte die russische Nukleardoktrin kennen und daher nicht mit Russlands roten Linien spielen sollten.

Dmitri Peskow, der Sprecher von Präsident Putin, kommentierte, dass Russland keine Grenze für die US-Eskalation sieht. Das ist teilweise der Grund, warum Putin, der auf dem Eastern Economic Forum sprach, spöttisch bemerkte, dass die Wahl des amerikanischen Präsidentschaftskandidaten irrelevant sei. Es spielt kaum eine Rolle, wer im Weißen Haus sitzt. Das US-Imperium ist im Absturzmodus. Seine wahnsinnige Rücksichtslosigkeit gegenüber Russland (und China) ist symptomatisch für einen psychotischen Pyromanen, der bereit ist, alles niederzubrennen, weil eine existenzielle Krise an eine Wand gestoßen ist.

Die Welt steht am Rande des Abgrunds. Die Wahrheit ist, dass nur die gewaltige Feuerkraft Russlands und Chinas den Frieden angesichts der kriminellen Aggression der USA bewahrt. Das werden Sie in der New York Times, dem Guardian, CNN, BBC und so weiter nicht lesen. Aber so gehirngewaschen ist die Mythologie der westlichen Medien. Deshalb trauen sich diese Medien auch nicht, den eklatanten Widerspruch anzusprechen, dass die angeblich so edlen USA und Großbritannien Nazi-Deutschland besiegt haben, heute aber Nazis gegen Russland unterstützen. Die Wahrheit zu diesem scheinbaren Widerspruch ist, dass diese westlichen Imperialmächte in den 1930er Jahren heimlich geholfen haben, Nazideutschland aufzubauen, um die Sowjetunion zu erobern. Als der Plan, die Sowjetunion zu zerstören, scheiterte, waren sie schließlich gezwungen, sich an diesem Krieg zu beteiligen und ihren Nazi-Vertreter zu neutralisieren.

Der Höhepunkt des kriegstreiberischen westlichen Imperialismus ist 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder da. Wenn die psychopathischen US-Herrscher und ihre westlichen imperialistischen Stellvertreter irgendwie entwaffnet und besiegt werden können, ohne eine globale nukleare Katastrophe auszulösen, dann winkt ironischerweise eine bessere, gerechtere und friedlichere Welt. Das ist die ultimative Verurteilung der globalen Krankheit, die als westlicher Imperialismus unter Führung der USA bekannt ist.