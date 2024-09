Der Kapitalismus wahrlich frisst seine Kinder

Hans-Jürgen Geese

Liebe Leserinnen, liebe Leser, Sie und ich haben das Privileg, in einer Zeit zu leben, in der sich der Lauf der Welt in einem entscheidenden Ausmaß verändern wird. Verändern muss. Die Anzeichen des Verfalls des Wundersystems mit Namen Kapitalismus schreien einem geradezu ins Gesicht.

Nicht so sehr in dieser Bundesrepublik, denn die Bundesrepublik Deutschland ist Provinz. Provinz mit provinziellen, drittklassigen Politikdarstellern, die keine eigenen Analysen wagen, die schon gar nicht eigene Ideen entwickeln und durchsetzen, sondern die brav den Ereignissen hinterher trotteln. Wer kümmert sich in den Zentren der Macht heute noch darum, was so ein Kanzler in der Bundesrepublik denkt?

Dass der Kapitalismus seine Kinder frisst ist heute wortwörtlich zu nehmen, wie ich Ihnen gleich aufzeigen werde. Sie mögen sich erinnern, dass einst, laut griechischer Mythologie, der Titan Kronos seine eigenen Kinder fraß. Daraus lernend scheint nun auch der Appetit des Kapitalismus geweckt.