Verfasst von Rainer Rupp

Am 12. November 2026 verabschiedeten die Teilnehmer des neunten Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin eine neue Erklärung über die Grundprinzipien europäischer Sicherheit. Auf Initiative Frankreichs bekannten sich 44 Staaten, darunter sämtliche EU-Mitglieder, Großbritannien und die Ukraine, zu einer gemeinsamen sicherheitspolitischen Orientierung. Diese definiert sich de facto über ewige Feindschaft mit Russland.

Bereits die Präambel macht deutlich, wo die sicherheitspolitischen Prioritäten liegen.