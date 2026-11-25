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Der Kieler Psychologe Rainer Mausfeld erzählt die Geschichte der Demokratie als eine Geschichte des Diebstahls. Gestohlen wurde ihm zufolge nicht die Macht, sondern das Wort selbst.

Von Nico Stino

Es war ein kurzer Post auf Telegram, zwischen zwei Nachrichten, die ich längst vergessen habe. Der Verein WIR teilte einen Vortrag von Rainer Mausfeld. Die Überschrift: «Demokratie ist nur noch eine kollektive Halluzination».

Ich habe zuerst weitergescrollt. Dann bin ich zurückgegangen. Der Satz liess mich nicht los, und ich habe den ganzen Abend mit Mausfeld verbracht.

Denn wir gehen wählen. Wir stimmen ab. Wir lesen am Montag die Resultate und gehen wieder zur Arbeit.