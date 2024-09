Die UNO ist dabei, die “Global Governance” zu verändern, indem sie ihre Macht ausweitet: Unser Gast Alex Newman klärt die Welt auf.

Dr. Peter und Ginger Breggin

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres möchte sich durch eine Abstimmung ermächtigen lassen, den nächsten “globalen Schock”, der sich in einem Land ereignet, auszurufen, um dann die weltweite Reaktion zu organisieren…

Der Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen wird als einmalige Gelegenheit zur “Neugestaltung der Weltregierung” angepriesen. Er ist für den 22. und 23. September 2024 bei den Vereinten Nationen in New York City geplant. Übergeordnetes Ziel des Treffens ist es, “die Weltordnungspolitik zu transformieren und die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.”[1] Unser Gast, Kollege und Journalist Alex Newman bereitet sich auf die Teilnahme am Zukunftsgipfel vor und hat diese Kolumne inspiriert[2].

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, will auf dem bevorstehenden Gipfel eine Abstimmung erwirken, die ihn dazu ermächtigt, zu entscheiden, wann sich in einem Land der nächste “globale Schock” welcher Art auch immer abzuzeichnen scheint, um dann im Namen der Welt die Reaktion darauf zu organisieren[3].

Für diejenigen unter Ihnen, die dachten, dass die Transformation der “Global Governance” oder der “neuen Weltordnung” eine “Verschwörungstheorie” sei, ist dies eine gemeinsame Konversation unter den globalen Räubern der Welt. Der UN-Generalsekretär ist so begeistert von seiner Rolle als Anführer der globalistischen Regierung, dass er sich selbst seit Jahren für diese Rolle bewirbt und mehr Macht bei der Reform oder Umgestaltung dessen fordert, was er selbst als “neue Weltordnung”[4] oder “Global Governance”[5] bezeichnet.

Es sei daran erinnert, dass Guterres ein berüchtigter marxistischer Aktivist ist, der unter der Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas steht, die ihn nachdrücklich unterstützt hat[6]. Er forderte die Kommunisten öffentlich auf, mehr Einfluss auf die Weltpolitik zu nehmen. In einer UN-Schlagzeile heißt es: “Guterres drängt G7 und China, Reform der Weltordnungspolitik voranzutreiben”[7].

Bestätigung unseres Konzepts der Weltreiche

Die Überschrift des obigen Artikels, “Guterres drängt G7 und China, die Reform der Weltordnungspolitik voranzutreiben”, veranschaulicht die Zusammenarbeit zwischen den westlichen und östlichen Weltreichen, die auch darum wetteifern, die sich entwickelnde neue Weltordnungspolitik zu bestimmen. Es erlaubt uns, eine kurze Beschreibung dessen zu geben, wer unserer Meinung nach die Welt kontrolliert.

Die G7 repräsentieren die reichsten Industrienationen und sind eng mit der Europäischen Union (EU) verbunden[8], was sie ins Zentrum des westlichen globalen Imperiums rückt. Die eigentlichen Herrschaftsorgane sind jedoch ein Komplex von Einheiten, die über den Nationen selbst stehen, wie das Bankensystem, die tiefen Staaten, der militärisch-industrielle Komplex, die westlichen Milliardäre und die globalen Konzerne. Heute regieren die chinesischen Kommunisten das östliche Reich, obwohl ihre Tentakel tief in die westliche Welt hineinreichen.

Andere, weniger mächtige Einheiten wie Russland und das islamische Reich stehen etwas außerhalb des Kreises der herrschenden Raubtiere der Welt, die manchmal Bündnisse mit ihnen eingehen, aber auch gegen sie kämpfen. Der Artikel und sein Titel verdeutlichen auch die Rolle der UNO bei der Erleichterung ihrer Zusammenarbeit. Gleichzeitig ist die UNO selbst viel stärker auf China ausgerichtet als auf den Westen.

Welche Art von “global governance” oder “globaler Ordnung” werden uns der Marxist Guterres und die chinesischen Kommunisten aufzwingen?

Es sei daran erinnert, dass Guterres vorschlägt, die “Global Governance” zu transformieren, indem er die Agenda 2030 der Vereinten Nationen vorantreibt. Im Jahr 2023 nennt die UN das Dokument “Transforming Our World”[9]. Das Dokument liest sich wie ein grandioser marxistischer Gymnasiast, der der ganzen Welt sagt, was sie zu tun hat, wenn er sie regiert. Oder es ist einfach ein Wunschzettel, ein Korb voll utopischem marxistischen Unsinn. Er wurde vollständig vom Weltwirtschaftsforum[10] und vielen globalistischen Unternehmen und Institutionen übernommen und sogar in das globale Bildungssystem integriert.

Alex Newman! Jeder muss ihm Aufmerksamkeit schenken

Wie bereits erwähnt, wird unser Gast in der Radiosendung, der Journalist Alex Newman, zur UNO reisen, um über deren monströsen Zukunftsgipfel zu berichten. Die UNO fordert ihre 192 Nationen auf, die Souveränität ihrer Nationen und ihrer Bürger durch die Souveränität der UNO zu ersetzen, einer Tarnorganisation, die letztlich unter der Kontrolle der westlichen und östlichen globalen Imperien steht[11],[12].

Wir haben eng mit Alex Newman zusammengearbeitet und Informationen und Ansichten über die wachsende Weltregierung und die Rolle der UNO darin ausgetauscht[13], die ich jetzt als das Zentrum zweier konkurrierender globaler Imperien betrachte, die so handeln, wie alle Imperien es immer getan haben – mit dem Ziel, so viele Menschen wie möglich abzuschlachten oder zu versklaven.

Alex Newman ist führend in seinen Bemühungen, an so vielen globalen Veranstaltungen wie möglich teilzunehmen und versucht, Gott zu dienen, indem er Informationen so weit wie möglich verbreitet. Wir glauben, dass er vielleicht der Erste ist, der wirklich versteht, in welchem Ausmaß die globalen Räuber die UNO als Startrampe für ihre Weltherrschaft benutzen. Diese vorgeschlagene UN-“Notfallplattform” wird den Generalsekretär dazu ermächtigen, die entsprechenden Funktionen der nationalen Regierungen zu übernehmen, um sich dem angeblichen oder möglichen neuen “Schock” zu widersetzen.

Was genau ist ein welterschütterndes Ereignis? Wörtlich sagt er, es könne alles sein, “sogar Black Swan Events”. Nein, damit ist keine Umweltkatastrophe mit Vögeln gemeint. Ein Schwarzer-Schwan-Ereignis wird in Wörterbüchern definiert als “ein Ereignis mit großen Auswirkungen, das unvorhergesehen oder unerwartet ist” – mit anderen Worten, es ist “alles, was ich sage, was es ist”.

Dieser jüngste Angriff der UN-Globalisten begann im März 2023, als der UN-Generalsekretär verkündete, dass er und seine globale Organisation die Einzigen seien, die in der Lage und dazu gesalbt seien, den nächsten globalen “Schock”, welcher Art auch immer, zu bekämpfen[14],[15]was so nah wie möglich an die Ankündigung eines Globalisten herankommt: “Bei der nächsten verfügbaren Bedrohung werde ich zum Herrscher der Welt”.

Alex und ich befürchten beide, dass die stimmberechtigten Vertreter der Regierungen der Welt zur Vernunft kommen und diese unglaublichen neuen “Notfall”-Befugnisse an diesen kriminellen Marxisten Guterres abtreten werden. Und warum? Weil jeder gierige Globalist, der einen großen Teil der Weltführung ausmacht, ein Stück vom Kuchen haben will, wenn es darum geht, die ganze Welt zu kontrollieren und auszubeuten.

Sie möchten das nicht? Wir auch nicht. Kämpfen Sie mit, wo immer Sie können – der Tag rückt näher, an dem es zu spät sein wird, sich zu wehren.

