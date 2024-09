Die ukrainische Regierung nutzt die Kriegssituation des Landes, um ihre Bürger mit biometrischen digitalen IDs zu digitalisieren, mit denen ein großer Teil der menschlichen Aktivitäten verfolgt und kontrolliert werden kann.

Und einer bekannten amerikanischen Denkfabrik zufolge wird die ukrainische digitale ID-App namens Diia (ausgesprochen: Diya) zunehmend als Modell für andere Länder angesehen.

Berichtet die Weinpresse:

Diia wird für die Beschaffung und Erleichterung einer Reihe von öffentlichen Dienstleistungen und elektronischen Zahlungen eingesetzt. Der Krieg in dem Land diente als Einfallstor und Testfeld, um zu sehen, wie effektiv die Umstellung auf die Digitalisierung ist, so ein amerikanischer Thinktank.

Bei der zitierten US-Denkfabrik handelt es sich um das notorisch globalistische Brookings Institute in Washington.

Bis heute hat das Diia-Portal mehr als 21,7 Millionen Nutzer registriert, denen mehr als 70 digitale Behördendienste zur Verfügung stehen.

Die App enthält 14 digitale Dokumente, darunter Personalausweis, biometrischer Reisepass, Studentenausweis, Führerschein, Fahrzeugschein, Versicherungspolice, Steuernummer, Geburtsurkunde, IDP-Bescheinigung und 21 weitere Dienste.

Im Juni berichtete The WinePress darüber, wie Diia genutzt wurde, um ausschließlich Veteranen zu versorgen.

Aber Diia kann noch viel mehr. Biometric Update hat einige der Möglichkeiten aufgezeigt, für die Diia eingesetzt wird. Das Tech-Outlet berichtete:

“Im Juni war die Ukraine das erste Land, das Online-Eheschließungen anbot. Roman Lozynskyi und seine Verlobte Svitlana Kisilova konnten sich mithilfe der digitalen Identitäts-App Diia trauen lassen.

Die Ehe zwischen dem ukrainischen Parlamentsmitglied Lozynskyi und der Universitätsdozentin Kisilova wurde mit digitalen Unterschriften auf Diia bestätigt, das den Ukrainern den Zugang zu Dokumenten wie Personalausweisen, biometrischen Pässen und Führerscheinen ermöglicht. Die App ermöglicht auch Privatpersonen und Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Diensten, wobei das Hauptziel darin besteht, alle öffentlichen Dienste online zu stellen.

Berichten zufolge haben sich seit der Einführung des Dienstes mehr als 30 000 Paare für die Online-Ehe angemeldet.

Interessanterweise nahm die Digitalisierung der Menschen in der Ukraine erst richtig Fahrt auf, nachdem die von der CIA unterstützte farbige Revolution im Jahr 2014 den russisch geprägten Präsidenten Viktor Janukowitsch gestürzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt “begann die Nachfolgeregierung unter der Führung von Petro Poroschenko mit der nationalen digitalen Transformation der Ukraine”, so Brookings.

Das Brookings Institute erklärt weiter:

Angesichts einer existenziellen Bedrohung ihrer Souveränität hat die Ukraine bewiesen, wie wichtig E-Government – aufbauend auf einer grundlegenden digitalen Infrastruktur – nicht nur für die Effizienz der Regierung, sondern auch für die Widerstandsfähigkeit des Landes ist.

Laut Brookings ist Diia die wichtigste Innovation, die von der ukrainischen Regierung eingeführt wurde: Mit den grundlegenden Elementen von Trembita und Diia war die Ukraine in der Lage, Diia schnell zu erweitern, um den Bedürfnissen in Kriegszeiten gerecht zu werden, einschließlich der Einführung von Diensten für Binnenvertriebene, finanzieller Unterstützung, der Registrierung und Entschädigung von Sachschäden, der Meldung der Koordinaten russischer Truppen, des Kaufs von Kriegsanleihen und mehr. Die jüngste Innovation sind digitale “Veteran Cards”.

Die Analyse des Brookings-Instituts zur Situation in der Ukraine zeigt, wie Regierungen Krisen, insbesondere Kriegszeiten, nutzen, um monumentale Veränderungen herbeizuführen, die zu mehr Kontrolle über die Menschen führen – Veränderungen, die die Menschen sonst nicht akzeptieren würden, wenn sie sich nicht in einer schwierigen Situation befänden.

Das ist einer der Gründe, warum die US-Regierung so sehr auf einen Dritten Weltkrieg mit Russland, China und dem Iran drängt, damit Amerikas unabhängige Bürger der Mittelschicht einem Big-Brother-System unterworfen werden können, das sie überall, wo sie hingehen, und bei allem, was sie tun, markiert und verfolgt. Dies wird der erste Teil des Sozialkreditsystems sein, das unser Verhalten aufzeichnet und uns eine Punktzahl zuteilt, die auf unserer Konformität mit dem Diktat der Regierung basiert. Der zweite Teil wird die digitale Währung der Zentralbank sein, die in Verbindung mit der biometrischen digitalen ID die Empfänger zu vollständigen Sklaven des Bestiensystems machen wird.

Wenn dieses System der biometrischen IDs und CBDCs erst einmal eingeführt ist, werden die Geschäfte damit beginnen, denjenigen den Zutritt zu verweigern, die nicht die digitale ID tragen, die beweist, dass sie sich an die Agenda ihrer Herren aus Regierung und Wirtschaft halten.

Herr, erbarme dich deines Volkes. Hilf uns, uns so vorzubereiten, wie du es von uns verlangst, denn die Tage werden immer böser und schlimmer.