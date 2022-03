Auf den Punkt – „Das globale Geschäft mit unseren Genen“

„Weltweit sammelt man seit geraumer Zeit unsere DNA. „Auf den Punkt“ hat sich gefragt, wer sind die dahinterstehenden Initiatoren, Investoren & Akteure, die so ein Vorhaben antreiben? Wie beteiligt sich unsere Bundesregierung daran und in welche Richtung geht unsere Medizin der Zukunft? Worte wie „Human Genome Project“, „1+ Million Genomes“-Initiative, „Global Alliance for Genomics & Health“ werden hier erklärt und aufgeschlüsselt.

Wie im Video versprochen, die restlichen Antworten der Regierung auf die kleine Anfrage der FDP, was die „1+ Million Genomes“-Initiative ist, an dem sich die Bundesregierung seit dem 16.01.2020 beteiligt: