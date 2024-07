Auf der Suche nach der wahren Kamala Harris

Lee Fang

Die Vizepräsidentin präsentierte sich als knallharte Verbrechensbekämpferin und Strafjustizreformerin, als wirtschaftsfreundlich und populistisch und betonte dabei verschiedene Teile ihrer rassischen Identität.

Kamala Harris gab im Alter von 38 Jahren einen wichtigen Posten als Staatsanwältin in San Francisco auf, um für ein Amt zu kandidieren, und blickte nie zurück. In rascher Folge stieg sie von der Bezirksstaatsanwältin zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien auf, dann in den US-Senat und schließlich zur Vizepräsidentin. Heute ist sie die Favoritin der Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur in diesem Jahr.

Wie würde Harris regieren? Woran glaubt sie?

Eine Frage, die selbst demokratische Insider, die jahrelang mit ihr zusammengearbeitet haben, verblüfft. In ihrer jetzigen Rolle in der Biden-Administration ist sie für ein gemischtes Ressort zuständig, das von Grenzfragen über Abtreibungsrechte bis hin zur nationalen Sicherheit reicht. Nur wenige würden sagen, dass sie einen bleibenden Eindruck in der Politik hinterlassen hat.

Ihre Zeit als gewählte Kommunalpolitikerin zeigt ein breites Spektrum an Ansichten. Bei ihrer ersten Kandidatur im Jahr 2003 führte Harris einen rücksichtslosen Wahlkampf, in dem sie den Amtsinhaber Terrence Hallinan als Freund von Kriminellen beschimpfte. “Es ist nicht progressiv, Verbrechen zu verharmlosen”, sagte Harris im Wahlkampf und versprach, hart gegen Gangs vorzugehen und sogar Kriegsgegner zu verfolgen. Ihre Wahlkampagne verteilte Flugblätter, auf denen sie ihren Gegner für seine nachsichtige Strafmilderung verspottete, mit Bildern von tätowierten Bandenmitgliedern und Kreidestrichen für Morde.

Als Bezirksstaatsanwältin und später als Generalstaatsanwältin des Bundesstaates ging Harris hart gegen chronisches Schulschwänzen vor und begründete dies damit, dass ein Großteil der Gewaltverbrecher Schulabbrecher seien. Sie setzte sich für strafrechtliche Sanktionen gegen Eltern ein, deren Kinder zu oft die Schule schwänzten. Sie setzte sich auch dafür ein, dass Jugendliche ohne Papiere, die eines Verbrechens beschuldigt werden, zur Abschiebung an die ICE übergeben werden.

In der manchmal isolierten Welt der Politik in San Francisco war sie eine gemäßigte, wenn nicht sogar konservative Stimme in Fragen der öffentlichen Sicherheit und Kriminalität.

Doch im Senat und im nationalen Wahlkampf hat Harris im Schatten der Trump-Präsidentschaft ihre frühere harte Haltung zur Kriminalität zurückgenommen. Harris setzte sich für die Abschaffung der Inhaftierung ein und signalisierte sogar Unterstützung für die “Abolish ICE”-Bewegung. Wir müssen wahrscheinlich darüber nachdenken, bei Null anzufangen”, sagte sie gegenüber MSNBC. Im Gegensatz zu ihrem ersten Wahlkampf betonte Harris in ihrer Präsidentschaftskampagne, dass sie sich darauf konzentriere, “rassistische Ungleichheiten im Strafjustizsystem aufzudecken”, was der wachsenden Bedeutung von Identitätspolitik in progressiven Kreisen entspricht.

Wie ich in früheren Studien über Harris’ Karriere gezeigt habe, stimmte ihre Rhetorik manchmal nicht mit ihren Ergebnissen überein. Sie war eine der ersten, die eine Abteilung für Umweltgerechtigkeit auf der Ebene der Bezirksstaatsanwaltschaft einrichtete, um Umweltsünder in einkommensschwachen und von Minderheiten bewohnten Vierteln strafrechtlich zu verfolgen. Doch ihre Behörde verfolgte stattdessen Kleinkriminelle, von denen keiner auch nur einen Tropfen gefährlichen Materials in den Gemeinden verschüttet hatte, die sie angeblich schützen wollte.

Harris’ Kampagne verglich ihre Bilanz mit der von Trump. In einigen Fällen waren die Schüsse gerechtfertigt. Als Generalstaatsanwältin verfolgte Harris räuberische, profitorientierte College-Unternehmen, die das staatliche Kreditsystem manipuliert hatten, um Studierenden Schulden aufzubürden, obwohl sie minderwertige Bildungsprogramme anboten. Im Gegensatz dazu leitete Trump früher ein teures “Trump University”-Programm, das teure Kurse zum Erlernen seiner Immobiliengeheimnisse anbot. Später einigte er sich auf eine Vergleichssumme von 25 Millionen Dollar, weil er seine Kunden betrogen haben soll – eine Tatsache, die Harris während ihrer Wahlkampagne anprangerte.

In einem ihrer Fernsehspots sagte Harris, sie habe “Sexualstraftäter verfolgt – [Trump] ist einer”. Die Geschichte ist etwas komplizierter. Als Staatsanwältin in der Bay Area räumte Harris Fällen von Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch Priorität ein, aber als es um systematischen Missbrauch in der katholischen Kirche ging, zögerte sie. Sie lehnte die Bitte von Opfern ab, Personalakten herauszugeben, die zur Gerechtigkeit in Fällen hätten beitragen können, die bereits verjährt waren.

In den vergangenen Stunden, seit der Entscheidung von Präsident Biden und der Flut von Unterstützungsbekundungen der Demokraten für Harris als seine Nachfolgerin, haben Journalisten eine Lawine von Berichten über Harris’ Rassen- und Geschlechtsidentität losgetreten.

“Harris könnte die erste schwarze Frau und die erste Person südasiatischer Abstammung werden, die Präsidentin wird”, titelte die Associated Press und berichtete über Harris’ Herkunft. Sie wurde als Tochter eines jamaikanischen Wirtschaftswissenschaftlers geboren und wuchs hauptsächlich bei ihrer Mutter auf, einer Einwanderin aus Indien, die sich schließlich in Berkeley niederließ, um Krebsforschung zu betreiben.

Selbst in dieser Dynamik gibt es zwei Kamalas.

Bei ihrer ersten Kandidatur stellte Harris ihre indische Herkunft in den Vordergrund. Sie stellte sich der lokalen Presse als “Kamala Devi Harris” vor und benutzte ihren vollen Namen. “In der indischen Kultur steht mein Name für die schöne Lotusblume”, sagte sie bei einer ihrer ersten Wahlkampfveranstaltungen. “Ich bin mit einer starken indischen Kultur aufgewachsen”, sagte sie 2003 der Asian Week.

Als sie für die Präsidentschaft 2019 kandidierte, wurde der Hinweis auf ihre indische Herkunft aus ihrer Kampagne entfernt. Ein Archiv ihrer Website zeigt, dass sie in ihrer Biografie als “die zweite afroamerikanische Frau in der Geschichte, die in den US-Senat gewählt wurde” aufgeführt wurde. Es gab keinen Hinweis auf ihre südasiatische Herkunft.

Vergangenes Jahr veröffentlichte The Atlantic ein Profil von Harris, in dem die Stolpersteine ihrer Vizepräsidentschaft – die ungeschickten Wendungen, die hohe Personalfluktuation – und ihre vorsichtige Herangehensweise an die Politik beleuchtet wurden. Die einprägsamste Anekdote des Profils war jedoch, wie sehr die Identitätspolitik sogar ihre Ordensentscheidungen durchdrang.

Harris “gestikulierte vor einigen Kunstwerken, die sie aus verschiedenen Galerien und Sammlungen mitgebracht hatte, und beschrieb jedes Werk eher im Hinblick auf den Hintergrund des Künstlers als auf seine ästhetischen Qualitäten – eine indianische Amerikanerin, ein afroamerikanischer Homosexueller, ein japanischer Amerikaner”, so die Reporterin Elaine Plott Calabro.

Harris spielte sowohl die Rolle der progressiven, unternehmerfeindlichen Populistin als auch die der wirtschaftsfreundlichen Demokratin mit engen Verbindungen zum Silicon Valley. Sie schwankte von der knallharten Staatsanwältin zur Reformerin des Strafjustizsystems und wieder zurück, ohne sich je auf eine klare Position festzulegen. In gewisser Weise erfordert die Präsidentschaft eine Führungspersönlichkeit, die flexibel genug ist, die vielen unterschiedlichen Interessen des Landes zu vertreten – manche konservativ, manche liberal. Eine Herausforderung für Harris’ Präsidentschaftskandidatur wird jedoch darin bestehen, ihre Bilanz und ihre Überzeugungen zu definieren und vielleicht sogar für sich selbst zu entscheiden.