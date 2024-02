Auf diese orwellsche Art und Weise versucht die Europäische Kommission, X zu töten

„Desinformation“ ist das neue Schlagwort des linksliberalen Establishments. Erst ging es um angebliche ausländische Einmischung, jetzt um den Kampf gegen unliebsame Meinungen der eigenen Bürger, sagte Rob Roos im Europaparlament.

Wenn man feststellt, dass sich die Zusammensetzung der Bevölkerung in Europa stark verändert hat, dann ist das Desinformation. Wenn man feststellt, dass die Milliardenausgaben für Klimapolitik keinen messbaren Effekt haben, dann ist das Desinformation.

Meinungsfreiheit ist nicht nur ein Recht – sie ist auch notwendig für eine gesunde Demokratie. Die Europäische Kommission will Elon Musks Plattform X töten. Also Zensur. Wenn das passiert, wird unsere Demokratie das größte Opfer sein:

Vrijheid van meningsuiting is niet alleen een recht – het is ook noodzakelijk voor een gezonde democratie.



De Europese Commissie wil @elonmusk's platform X de nek omdraaien. Censuur dus. Als dat gebeurt, is onze democratie het grootste slachtoffer: