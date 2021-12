Auf diesem autonomen Lastwagen-Hof gibt es mehr Roboter als menschliche Arbeiter.

Auf einem Lkw-Hof von der Größe eines Fußballfeldes, einige Kilometer nördlich von Denver, befördert eine Flotte von Roboter-Lkw jeden Tag 16 Stunden lang Sattelschlepper zwischen zugewiesenen Plätzen und Lagertoren. Ein paar Menschen halten dabei Wache.

Zach Moss ist ein 37-jähriger ehemaliger Lkw-Fahrer, der jetzt einen Großteil seiner 8-Stunden-Schicht an einem Schreibtisch in einem nahe gelegenen Lagerhaus verbringt. Dort stellt er Züge in die Warteschlange und beobachtet die Aktivitäten auf dem Hof auf einem Computerbildschirm, während die 80.000 Pfund schweren Roboter draußen seine frühere Arbeit verrichten.

Wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, drückt Moss einen Kill-Schalter. Ansonsten erledigt er Verwaltungsaufgaben, unterhält sich mit seinen menschlichen Kollegen oder holt sich einen Snack.

„Es ist ein Fortschritt gegenüber dem ständigen Unterwegssein“, sagt Moss. „Es ist schon erstaunlich, dass wir uns in diese Richtung entwickeln.

Moss arbeitet als Testtechniker für Outrider. Outrider ist ein in Golden ansässiger Roboterentwickler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die belebten Lkw-Höfe vor Zehntausenden von Auslieferungslagern auf der ganzen Welt zu automatisieren, wo die meisten Waren des täglichen Bedarfs verpackt und an die Kunden versandt werden.

Outrider lobt sein Haupttestgelände in Brighton als eines der am stärksten automatisierten im ganzen Land. Analysten sagen, es sei ein Vorgeschmack darauf, wie die Versand- und Frachtlager der Zukunft aussehen werden – ein Ort, an dem mehr Roboter als Menschen arbeiten und Menschen nahezu überflüssig machen.

Traditionelle, von Menschen geführte Werften sind gefährlich und ineffizient, so Andrew Smith, Gründer und CEO von Outrider. Lkw-Fahrer, die auf der Straße unterwegs sind, können Stunden damit verschwenden, Anhänger an den stark frequentierten Knotenpunkten abzuliefern und wieder aufzunehmen.

„Diese Werften sind einer der vielen Engpässe in unserer derzeitigen Lieferkette“, so Smith. „Da unsere Wirtschaft immer wissens- und dienstleistungsorientierter wird, ist dies nur einer dieser langweiligen, schmutzigen und gefährlichen Jobs, von denen sich die Wirtschaft wegbewegen wird.“

Smith gründete das Unternehmen im Jahr 2017. Sein Team verbrachte drei Jahre mit der Entwicklung und Erprobung der Technologie hinter den fahrerlosen Lastwagen, die elektrisch betrieben werden und mit einer Ladung fast einen ganzen Tag lang fahren können.

Es funktioniert folgendermaßen: Menschliche Lkw-Fahrer laden auf einem Lagerplatz Sattelschlepper ab, die alles von Lebensmitteln über Elektronik bis hin zu Toilettenpapier enthalten. Dann übernimmt ein Outrider-Roboter-Lkw die Ladung.

Hart Van Denburg/CPR NewsTim Kiefer, links, und Justin Henderson, ganz rechts, überwachen am Dienstag, 16. November 2021, einen autonomen Lkw-Test in der Outrider-Anlage in Brighton

Mithilfe einer firmeneigenen Software stellt ein Mensch einen Lkw für die Abholung eines bestimmten Anhängers in die Warteschlange. Der Roboterstapler fährt dann durch den Hof zum Standort eines bestimmten Anhängers und stützt sich dabei auf eine Kombination von Sensoren.

Sobald er in Position ist, fährt ein Roboterarm aus dem hinteren Teil des Fahrzeugs aus. Er tastet die Vorderseite des Anhängers ab, bevor er einen Druckluftschlauch anschließt, der die Feststellbremsen des Anhängers löst. Dann kuppelt der Arm den Anhänger an den Lkw an.

Danach zieht der Lkw den Anhänger über den Hof zu einem Lagertor. Sobald das Tor mit dem Dock verbunden ist, übernehmen wieder Menschen das Entladen der Waren und ihre Weiterverarbeitung für die Auslieferung.

„Das ist eine sehr eintönige Aufgabe, die täglich millionenfach auf den Höfen stattfindet“, so Smith. „Die Idee dabei ist, dass die Person, die in der Fahrerkabine des Lkw auf dem Hof saß, nun das System bedienen oder andere Arbeiten im Lager erledigen kann, oder in den Lkw sitzt, die auf der Straße unterwegs sind und heute nicht autonom fahren können.

Das ist wichtig, denn das Transportgewerbe befindet sich inmitten eines jahrelangen Arbeitskräftemangels, der durch die Pandemie noch verschärft wird. Die American Trucking Associations schätzt, dass landesweit etwa 80.000 Fahrer fehlen – eine Zahl, die in den kommenden Jahren noch steigen dürfte.

Die Pandemie hat den Trend zur Ersetzung menschlicher Arbeitskräfte durch Roboter in Lagerhäusern und LKW-Höfen nur beschleunigt, so Darrell West, ein Autor, der untersucht, wie künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt umgestaltet.

„Das passiert überall“, sagte West. „Im Transportwesen hat der Arbeitskräftemangel die Unternehmen zu Experimenten ermutigt, weil sie einfach keine Fahrer finden können.

Zwar sind Menschen den Robotern bei einer Reihe von Aufgaben immer noch überlegen, aber Ökonomen sagen voraus, dass Outrider und andere Unternehmen auf der ganzen Welt einen Wandel anführen, der in den kommenden Jahrzehnten Millionen von Arbeitnehmern im Einzelhandel, im Transportwesen und in der Fertigung verdrängen wird.

In Colorado sind laut einer Analyse des Bell Policy Center, einer progressiven Denkfabrik, rund 477.000 Arbeitnehmer besonders stark von der Automatisierung ihrer Arbeitsplätze bedroht.

An ihrer Stelle werden zahlreiche neue, höher qualifizierte Arbeitsplätze entstehen, so die Analyse. Die Welt wird mehr Arbeitnehmer brauchen, die Maschinen programmieren und überwachen können, die ihre alten Aufgaben übernommen haben.

Nate Aswege, Vizepräsident von Prime Robotics, einem in Denver ansässigen Unternehmen, das Roboter für die Arbeit in Gefriertruhen und anderen Lagerhallen herstellt, meint, dass Arbeitnehmer keine Angst vor dem Wandel haben sollten.

Viele autonome Erfindungen werden repetitive, arbeitsintensive Tätigkeiten gegen anregendere Arbeiten austauschen, sagte er. In den Vereinigten Staaten arbeiten derzeit mehr als 1 Million Menschen in Lagerhäusern und Lagereinrichtungen.

„Wir werden alptraumhafte Jobs los“, sagte Aswege.

Outrider will seine fahrerlosen Stapler auf seinem Testgelände in Brighton perfektionieren und sie an große Einzelhändler und Logistikunternehmen verkaufen, die ihre Arbeitskosten senken wollen oder nicht genügend Mitarbeiter finden, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Die Stapler des Unternehmens sind bereits in realen Werften im ganzen Land im Einsatz. Outrider gab vor kurzem bekannt, dass seine Stapler 1.000 Anhänger in einem Vertriebszentrum von Georgia Pacific, einem der weltweit größten Hersteller von Papierprodukten, in der Region Chicago bewegt haben.

Nach Angaben von Outrider testen mehrere andere Fortune-500-Unternehmen die autonomen Stapler in ihren Lagern. Auch einige kleinere E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen in Colorado erproben die Technologie.

Das Unternehmen hofft, dass sich dieses Wachstum bis zum Weihnachtsgeschäft im nächsten Jahr fortsetzt.

Für Tyler Holtz, den Leiter des Testgeländes von Outrider, war es ein Leichtes, den LKW-Verkehr zu verlassen. Holtz wechselte 2019 das Unternehmen, nachdem er jahrelang auf Langstrecken im ganzen Land unterwegs war.

Das Navigieren durch „unorganisierte und gefährliche“ Lkw-Höfe war der schlimmste Teil des Jobs, sagt er. Jetzt verbringt er die meisten Tage mit der Entwicklung und der Überwachung von Testläufen auf dem Hof des Unternehmens in Brighton.

„Ein Roboter, der das erledigt, ist die ultimative Lösung“, so Holtz.

Er ist nicht besorgt, dass Maschinen den Arbeitsmarkt übernehmen werden. Schließlich gab es seinen Beruf bis vor ein paar Jahren noch gar nicht.

Holtz, der keinen Hochschulabschluss hat, nimmt regelmäßig an Schulungen von Outrider teil, um mit der sich ständig weiterentwickelnden Technologie Schritt zu halten. Und er sagt, die Bezahlung entspreche der seiner früheren Karriere.

„Es scheint, als gäbe es jeden Tag neue autonome Unternehmen“, sagt er. „Das ist die Zukunft, und ich will ein Teil davon sein“.