Auf einen Schuss im Dunkeln setzen

Man hat uns einen Sack voller Lügen verkauft, und die Sterblichkeitsstatistiken beweisen das. Es gibt jetzt weit mehr Todesfälle durch Nicht-COVID als durch COVID auf dem Höhepunkt der Pandemie, vor den Impfungen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In den vergangenen Monaten haben zwei Pfizer-Beamte damit geprahlt, dass sie die Impfstoffwissenschaft in einem Tempo vorantreiben, das die Einhaltung ordnungsgemäßer wissenschaftlicher Protokolle verhindert, und die Freigabe von neu formulierten mRNA-COVID-Boostern ohne Tests ist jetzt die Norm

Im November 2022 sagte die kürzlich in den Ruhestand getretene Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Impfstoffe bei Pfizer, Kathrin Jansen: „Wir flogen das Flugzeug, während wir es noch bauten. Wir konnten nicht auf Daten warten, wir mussten so viel auf Risiko machen.“ Pfizer verkürzte die Zeitspanne für die Entwicklung des Impfstoffs von 10 Jahren auf nur neun Monate, indem das Produkt gleichzeitig entwickelt und in Versuchen am Menschen getestet wurde.

Pfizer und andere Hersteller von COVID-Präparaten verheimlichten Nebenwirkungen, indem sie die Kontrollgruppen ausschlossen, lange bevor die Studien beendet waren

Die Impfstoffhersteller bereiten sich darauf vor, andere mRNA-Impfstoffe auf den Markt zu bringen, von denen viele im Schnellverfahren hergestellt werden und deren Zulassung in Monaten statt in Jahren erwartet wird. Moderna arbeitet an einem Dreifach-Impfstoff gegen COVID, Grippe und RSV (Respiratorisches Synzytialvirus), der noch vor Abschluss der klinischen Studien auf den Markt kommen soll

Pfizer zitierte und stützte sich auf Daten aus Israel, als es die Zulassung bei der FDA beantragte, und wie sich herausstellte, hielt die israelische Regierung Informationen über Nebenwirkungen zurück. Die israelische Regierung hat ihr Überwachungssystem erst ein Jahr nach der Einführung der Impfungen eingeführt, und als die Daten analysiert wurden, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen bestimmten Nebenwirkungen und den Impfungen gibt

Im obigen Video beschreibt Del Bigtree von The Highwire, wie das Vorsorgeprinzip und die seit langem geltenden Sicherheitsrichtlinien in der Medizin mit den COVID-Impfungen außer Kraft gesetzt wurden und wie Daten, die Schäden belegen, ignoriert, unterdrückt und manipuliert werden, um die Wahrheit zu verbergen.

In den vergangenen Monaten haben sich nicht weniger als zwei Pfizer-Beamte damit gebrüstet, die Impfstoffwissenschaft mit einer Geschwindigkeit voranzutreiben, die praktisch garantiert, dass ordnungsgemäße wissenschaftliche Protokolle außer Kraft gesetzt werden.

Anfang Oktober 2022 befragte der niederländische Abgeordnete Rob Roos während einer COVID-Anhörung im Europäischen Parlament die Präsidentin von Pfizer für die internationalen Märkte, Janine Small, dazu, ob Pfizer tatsächlich getestet und bestätigt habe, dass der mRNA-Impfstoff vor seiner Markteinführung die Übertragung verhindern würde.

Small gab zu, dass Pfizer nie getestet hat, ob ihr Impfstoff die Übertragung verhindern würde, weil sie „mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft vorgehen mussten, um zu verstehen, was auf dem Markt passiert … und wir mussten alles auf Risiko tun“.

„Wir flogen das Flugzeug, während wir es noch bauten. Wir wurden kreativ – wir konnten nicht auf Daten warten, wir mussten so viel ‚auf Risiko‘ machen.“ Kathrin Jansen, Impfstoff-F&E bei Pfizer

Im November 2022 sagte die kürzlich in den Ruhestand getretene Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Impfstoffe bei Pfizer, Kathrin Jansen, in einem Interview, dass „wir das Flugzeug flogen, während wir es noch bauten“.

Wie in diesem Interview erwähnt, hat Pfizer seine Entwicklungszeit für Impfstoffe von 10 Jahren auf nur neun Monate verkürzt. Nun, das geht nur, wenn man gewisse Abstriche macht und das Produkt mehr oder weniger gleichzeitig entwickelt und testet. In diesem Fall wurde mit den Versuchen am Menschen begonnen, obwohl die Vorversuche äußerst minimal waren. Das ist es, was sie meint, wenn sie sagt, dass das Flugzeug in der Luft gebaut wurde.

Sie haben alles auf UNSER Risiko getan

Wir wurden kreativ – wir konnten nicht auf Daten warten, wir mussten so viel „auf Risiko“ tun“, sagte Jansen. Da sind sie wieder, die Worte – alles „auf Risiko“ zu tun. Mit anderen Worten, die Risiken waren nicht Teil der Gleichung, und um es klar zu sagen, das Risiko, auf das sie sich beziehen, ist das Risiko, das eine Person eingeht, wenn sie die Spritze nimmt.

Pfizer konzentrierte sich in erster Linie darauf, eine Spritze zu entwickeln, die die Symptome einer Infektion minimiert, aber abgesehen davon blieb keine Zeit, Nebenwirkungen oder langfristige Nachteile der Technologie zu bewerten, wie z. B. Antikörper-abhängige Verstärkung, Herzmuskelentzündung oder spontane Fehlgeburten.

Deswegen haben Pfizer und die anderen Hersteller von COVID-Impfstoffen wahrscheinlich beschlossen, die Kontrollgruppen zu eliminieren, lange bevor die Studien überhaupt abgeschlossen waren. Auf diese Weise konnten die Nebenwirkungen verborgen werden, und wir sehen jetzt die Auswirkungen dieser Entscheidung.

Herzmuskelentzündungen, Blutgerinnsel, tödliche Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs und plötzliche Todesfälle sind in die Höhe geschnellt, aber da es keine offizielle Kontrollgruppe gibt, mit der man sie vergleichen könnte, werden diese Trends als normal oder zufällig abgetan. Sie haben sicher schon gesehen, dass Herzinfarkte inzwischen für alles Mögliche verantwortlich gemacht werden, von heißem Wetter und kalten Duschen bis zu Mikroben im Garten, dem Klimawandel und lauten Geräuschen.

Eine genauere Aussage wäre also, dass Pfizer alles „auf Ihr Risiko“ getan hat. Sie riskieren nichts. Sie werden bezahlt, egal ob die Impfungen wirken oder nicht, und sie haften nicht für Verletzungen und Todesfälle, weder finanziell noch anderweitig. Die Person, die das gesamte Risiko trägt, ist diejenige, die sich impfen lässt. Sie könnten ihre Gesundheit, ihre Karriere, alles, was sie besitzen, und ihr eigenes Leben verlieren.

Jansen räumt ein, dass die mRNA-Plattform noch nicht reif für den Einsatz war und dass es Probleme mit der Stabilität und der Formulierung gab, die buchstäblich im Handumdrehen und oft auf der Grundlage von wenigen oder gar keinen Daten entschieden wurden.

Jansen betont, dass dies „kein Modell für die Zukunft“ sei, da es „nicht nachhaltig“ sei, ständig mit Warp-Geschwindigkeit zu arbeiten. Leider sind diejenigen, die diese Arbeit fortsetzen, offenbar anderer Meinung, denn die Einführung von Produkten in Warpgeschwindigkeit mit minimalen oder gar keinen Tests ist bereits die neue Norm.

Warpgeschwindigkeit ist die neue Norm

Wir wissen, dass die Warp-Geschwindigkeit die neue Norm ist, weil die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde im vergangenen Sommer eine Entscheidung getroffen hat. Auf der Sitzung des Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) am 28. Juni 2022 wurde eine bivalente COVID-Impfung für Herbst 2022 genehmigt.

Mit dieser Abstimmung wurde eine völlig neue Politik, ein neuer Rahmen, eingeführt, nach dem neu formulierte COVID-Impfungen als biologisch ähnlich zu bestehenden Impfungen behandelt und daher klinische Studien übersprungen werden können.

Auf dieser Sitzung sollte ursprünglich über die Frage abgestimmt werden, ob neu formulierte Impfstoffe als neue molekulare Einheiten behandelt werden sollten, die einer formellen Prüfung unterliegen. Diese Frage wurde nicht behandelt, stattdessen wurde direkt über eine bivalente COVID-Spritze für den Herbst abgestimmt.

Indem sie diese genehmigten, obwohl sie wussten, dass keine Zeit für Tests und Datenerhebungen bleiben würde, ersetzten sie das alte evidenzbasierte System durch einen Taschenspielertrick. Die bivalente Impfung erhielt Ende August 2022 eine Notfallzulassung (EUA), die auf den Antikörperspiegeln in acht Mäusen basierte.

Moderna, das die EUA für seinen bivalenten Booster zur gleichen Zeit wie Pfizer erhielt, verwendete ebenfalls Mäuse, um die Antikörperreaktionen zu ermitteln, hat aber die Anzahl der verwendeten Mäuse nicht bekannt gegeben.

Es ist also klar, dass wir uns immer noch mit Warpgeschwindigkeit bewegen, ohne Rücksicht auf die Risiken. Und schon jetzt bereiten sich die Impfstoffhersteller darauf vor, weitere mRNA-Impfstoffe auf den Markt zu bringen, von denen viele im Eiltempo entwickelt werden und deren Zulassung eher in Monaten als in Jahren zu erwarten ist.

Weitere mRNA-Zulassungen mit wenig oder keinen Daten erwartet

So arbeitet Moderna beispielsweise an einer Dreifachimpfung gegen COVID, Grippe und RSV (Respiratorisches Synzytialvirus) und geht offenbar fest davon aus, dass sie noch vor Abschluss der klinischen Versuche auf den Markt kommt. Wie CBC News berichtet:

„Moderna wirbt aktiv für einen kombinierten COVID-19-, Grippe- und RSV-Impfstoff … Obwohl ein sicherer und wirksamer Impfstoff willkommen wäre, da Kanada mit einem Anstieg der pädiatrischen RSV-Fälle, hartnäckig hohen COVID-Krankenhausaufenthalten und Todesfällen sowie steil ansteigenden Grippefällen konfrontiert ist, hat das Pharmaunternehmen keine Daten veröffentlicht, die die Sicherheit oder Wirksamkeit des Impfstoffs belegen … Die Entscheidung von Moderna, den Impfstoff vor Abschluss der klinischen Phase 3 zu vermarkten, in der der Impfstoff im Rahmen einer randomisierten Doppelblindstudie an einer größeren Gruppe getestet werden sollte, ist umstritten. Sie hat auch bei Impfstoffforschern und Experten für Infektionskrankheiten Bedenken hinsichtlich der Beweggründe für die verfrühte Vermarktung des Impfstoffs geweckt. „Es gibt offensichtlich immer noch mehr Fragen als Antworten bei Veröffentlichungen wie dieser, die von Unternehmen ohne begleitende Daten kommen“, sagte Matthew Miller, ein Impfstoffforscher und außerordentlicher Professor für Infektionskrankheiten und Immunologie an der McMaster University. „Ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir haben keine Daten zur Sicherheit, keine Daten zur Wirksamkeit oder Effizienz oder zu Altersgruppen. Wie würden Sie die Aktualisierung der verschiedenen Bestandteile des Impfstoffs handhaben? Es gibt eine Menge Fragen“ … Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen RSV, ganz zu schweigen von der Kombination mit COVID und Grippe, ist keine Kleinigkeit – und die Komplikationen in Bezug auf Dosierung, Zeitpunkt und Alter könnten den Impfstoffhersteller vor große Herausforderungen stellen. „Mit einer einzigen Formulierung erhöht sich die Komplexität der jährlichen Aktualisierung dieser Formulierung“, sagte Miller … „Anstatt vier Grippestämme zu behandeln, kommen jetzt noch RSV und COVID hinzu, und eine kombinierte Impfung könnte in mancher Hinsicht sogar komplexer sein als separate Formulierungen, die gleichzeitig verabreicht werden.“

Neben der schnellen Entwicklung von mRNA-Injektionen für eine Reihe von Atemwegsviren füllen die Impfstoffhersteller ihre Pipelines auch mit mRNA-Impfstoffen für Krankheiten wie Krebs, Multiple Sklerose (MS), Geburtsfehler und seltenere Krankheiten.

Seltsamerweise haben der Präsident von Moderna, Stephen Hoge, und der technische Leiter, Juan Andres, Anfang des Jahres Hunderte von Millionen ihrer Aktienoptionen eingelöst, während mRNA-Spritzen als die neue und verbesserte Antwort auf jede Krankheit gepriesen werden. Das erscheint seltsam, wenn alles gut läuft und keine zukünftigen Probleme zu erwarten sind.

Regierung und Unternehmensinteressen sind eins geworden

Beihilfe zur Umgehung des Vorsorgeprinzips leisten Auftragsforschungsunternehmen, die medizinische Forschungsversuche sowohl für Arzneimittelhersteller als auch für Bundesbehörden durchführen und so den Arzneimittelherstellern den Vorzug bei der Zulassung von Medikamenten geben.

Wie der Enthüllungsjournalist Paul Thacker feststellte, hat die COVID-Pandemie die Grenzen zwischen den Interessen der Unternehmen und denen unserer Regierung verwischt, so dass es nur noch wenige gibt, denen man vertrauen kann.

„Wir sprechen von Füchsen, die den Hühnerstall bewachen“, schreibt Thacker. „Oder vielleicht ist es so, dass ein Fuchs die Hühner aufzieht und sich um sie kümmert, ein anderer den Bauern alarmiert, wenn es Zeit für das Abendessen ist – und ein dritter den Tisch des Bauernhauses für ein Festmahl deckt. Das ist die höchst undurchsichtige und unglaublich profitable Welt der Auftragsforschungsinstitute (CROs), privater Unternehmen, die sich auf die Rekrutierung von Patienten und die Durchführung medizinischer Forschungsstudien spezialisiert haben. In den letzten paar Jahren beauftragte die [FDA] ein CRO mit der Zusammenarbeit mit den National Institutes of Health, um zu ermitteln, wie Unternehmen bestimmte Arzneimittelstudien durchführen; Pfizer beauftragte ein CRO mit der Durchführung seiner COVID-19-Impfstoffstudie; ein CRO beruhigte die Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca, nachdem die FDA und das NIH Sicherheitsbedenken geäußert hatten. Und erst vor ein paar Wochen hat die Bundesregierung einem CRO den Auftrag erteilt, einen Milzbrand-Impfstoffversuch zur Vorbereitung eines biologischen Anschlags durchzuführen. Und jetzt kommt der Clou. An all diesen sich überschneidenden und miteinander verknüpften Arbeiten von Unternehmen und Regierung ist genau dasselbe CRO beteiligt: ICON.“

Thacker wandte sich an das Department of Health and Human Services (HHS) und bat darum, zu erklären, „wie ICON klinische Studien für Bundesbehörden durchführen und gleichzeitig privaten Unternehmen helfen kann, eine Bundesgenehmigung zu erhalten“ und „was das HHS unternimmt, um sicherzustellen, dass die Arbeit von ICON auf Bundesebene den Steuerzahlern zugute kommt und nicht ihren privaten Kunden“.

Nachdem er zunächst abgewimmelt worden war, wurde ihm schließlich gesagt, er solle ICON bitten, seine „internen Firewalls“ zu erklären. Der HHS-Sprecher versprach, Thacker eine Formulierung zu schicken, die das HHS in die Verträge aufnimmt, um sicherzustellen, dass Forschungsorganisationen wie ICON vor Interessenkonflikten geschützt sind“, aber das tat er nie. Machen Sie daraus, was Sie wollen.

FDA genehmigte Pfizer Impfstoff auf der Grundlage fragwürdiger Daten

„The Ministry of Health in Israel is actively hiding critical information abt side effects from the Israeli public…Why is that important?…[In] all the approval stages of the FDA…Pfizer is quoting & relying on data from Israel.“ —MIT professor Retsef Levi



👇PREMIERE 7:30pm ET! pic.twitter.com/KJSRbnNAeW — Jan Jekielek (@JanJekielek) November 15, 2022

Um die ohnehin schon gefährliche Situation noch zu verschlimmern, machen Impfstoffhersteller und Regierungen Überstunden, um Daten zu verbergen und zu unterdrücken, die zeigen, dass die COVID-Impfungen eine medizinische Katastrophe sind, und haben von Anfang an ungünstige Daten verschwiegen. Auch die Erhebung grundlegender Daten war weltweit schockierend lax, wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht.

Wie MIT-Professor Retsef Levi in dem oben erwähnten Interview mit der Epoch Times feststellte, zitierte und verließ sich Pfizer auf Daten aus Israel, als es die Zulassung bei der FDA beantragte, und wie sich herausstellte, verschwieg die israelische Regierung Informationen über Nebenwirkungen.

Noch überraschender ist, dass Levi behauptet, die israelische Regierung habe gelogen, als sie sagte, sie habe von Anfang an ein robustes System zur Überwachung und Verfolgung von Nebenwirkungen gehabt. Dieses Überwachungssystem wurde laut Levi erst ein Jahr nach der Einführung der Impfungen eingeführt. Ein Forschungsteam wurde schließlich beauftragt, die Daten zu analysieren, und die Ergebnisse waren beunruhigend.

Im Gegensatz zu dem, was der Öffentlichkeit erzählt wurde, waren viele der Nebenwirkungen sowohl häufig als auch langanhaltend. Dem Gesundheitsministerium wurde geraten, bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit „medizinisch-juristisch“ zu denken, da das Ministerium haftbar gemacht werden könnte, wenn es der Öffentlichkeit erzählt, Nebenwirkungen seien selten und von kurzer Dauer.

Mit anderen Worten: Das Ministerium wurde darüber informiert, dass es die Öffentlichkeit grob falsch informiert hat und für Schäden zur Verantwortung gezogen werden könnte. Die Lösung des Ministeriums? Entlassung des Forschungsteams und Änderung der Daten und Schlussfolgerungen des Berichts.

Im Interview erklärt Levi, wie einige der Datenmanipulationen vorgenommen wurden. So wurde beispielsweise die Zahl der Menstruationsunregelmäßigkeiten nach dem Jab massiv herabgesetzt, indem sowohl Frauen als auch Männer gezählt wurden. Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu erkennen, dass durch die Zählung von Männern, die nicht menstruieren können, die Häufigkeit von Menstruationsunregelmäßigkeiten völlig falsch dargestellt wird.

Am ungeheuerlichsten ist, dass das Ministerium die Tatsache verschwieg, dass das Forschungsteam eindeutige Beweise für einen kausalen Zusammenhang gefunden hatte, da die Patientinnen bei erneuter Verabreichung einer anderen Dosis ein Wiederauftreten der Symptome und/oder eine Verschlimmerung der Symptome erlebten. Und obwohl das Ministerium genau weiß, wer diese Patienten sind, hat es sich nicht darum gekümmert, ihnen medizinisch zu helfen oder sie für Schäden zu entschädigen, die eindeutig auf die Spritzen zurückzuführen sind.

Die Sterberate steigt weiter an

Die Sterblichkeitsstatistiken zeigen auch, dass man uns einen Sack voller Lügen verkauft hat. Im obigen Video gibt der Krankenpfleger John Campbell, Ph.D., einen Überblick über die neuesten Statistiken zur Sterblichkeitsüberschreitung in Großbritannien, aus denen hervorgeht, dass im Oktober 2022 die durchschnittliche wöchentliche Sterblichkeitsüberschreitung 1.564 betrug.

Im Jahr 2020 lag die durchschnittliche wöchentliche Sterbeziffer bei nur 315 und im Jahr 2021 bei 1.322. In der Woche, die am 21. Oktober 2022 endete, lag die überhöhte Sterblichkeitsrate bei 1.822, was 15,7 % über dem Fünfjahresdurchschnitt liegt.

Die Zahl der Todesfälle, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, ist also weit höher als die Zahl der Todesfälle durch COVID auf dem Höhepunkt der Pandemie, als es noch keine COVID-Impfungen gab. Insbesondere zeigen Daten des King’s Fund, dass die Zahl der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zunimmt.

Doch während die Medien in den Jahren 2020 und 2021 von der Zahl der Todesfälle besessen waren, schweigen die Mainstream-Medien jetzt, da die Zahl der Todesfälle weit über dem liegt, was wir zu irgendeinem Zeitpunkt während der Pandemie gesehen haben, und scheinen völlig uninteressiert daran zu sein, herauszufinden, warum die Menschen in historisch beispiellosen Raten sterben.

Booster-Kampagnen im Herbst ziehen den Tod nach sich

The Daily Sceptic berichtete auch über auffällige Parallelen zwischen der Auffrischungskampagne im Herbst und den übermäßigen Todesfällen im Vereinigten Königreich:

„Die nachstehende Grafik ist ein möglicher neuer Beleg für die Rolle der Impfstoffe [bei den überzähligen nicht-COVID-Todesfällen]. Ich habe die Impfdosen im Herbst bei den über 75-Jährigen (der Altersgruppe, die die große Mehrheit der Todesfälle ausmacht) und die überschüssigen nicht-COVID-Todesfälle (in rot) aufgetragen und dabei eine auffällige Korrelation festgestellt … Die COVID-Todesfälle (in blau) hingegen steigen an und erreichen ihren Höhepunkt einige Wochen später. … [Die] Scottish Unity Edinburgh Group schickte mir dieses Schaubild, das einen ähnlichen Zusammenhang zwischen Todesfällen und der Einführung von Booster im Herbst in Schottland zeigt.“$

Neuseeländische Booster-Kampagne mit zu vielen Todesfällen in Verbindung gebracht

Auch eine frühere Studie, die am 28. Juni 2022 veröffentlicht wurde, ergab, dass in Neuseeland die Altersgruppen, die im Winter 2021 am ehesten eine COVID-Auffrischungsimpfung erhalten hatten, eine um 7 bis 10 % höhere Sterblichkeitsrate aufwiesen als die Altersgruppen, die keine Auffrischungsimpfung erhalten konnten. Die nachstehende Grafik veranschaulicht, wie der Anstieg der Übersterblichkeit mit der Inanspruchnahme von Auffrischungsimpfungen zusammenfiel. Laut dem Autor der Studie, dem Wirtschaftsprofessor John Gibson:

„Die Ergebnisse deuten auf 16 … überzählige Todesfälle pro 100.000 Auffrischungsdosen hin, was angesichts der bisher verabreichten Auffrischungsdosen zu über 400 überzähligen Todesfällen in Neuseeland führt. Wenn man diese Rate an überzähligen Todesfällen auf andere Länder hochrechnet, ergibt sich eine Zahl von über 300.000 überzähligen Todesfällen weltweit … Das Verhältnis zwischen Risiko und Nutzen des Impfstoffs hat sich wahrscheinlich stärker in Richtung Risiko verschoben als bei den ursprünglichen randomisierten Studien, was auf dosisabhängige unerwünschte Ereignisse und auf die Fixierung der Immunreaktionen auf eine nicht mehr zirkulierende Variante zurückzuführen ist.“

Mich überraschen solche Statistiken nicht, und ich denke, die Impfstoffhersteller sind es auch nicht. Wenn man mit einem unfertigen Flugzeug abhebt, ist ein Absturz zu erwarten, denn in der realen Welt kann man keine Flugzeuge in der Luft bauen. Genauso muss man in der realen Welt umfangreiche Langzeittests durchführen, angefangen bei Tierversuchen, um sicher zu sein, dass ein Medikament sicher ist. Das Konzept des Fast-Trackings hat sich als gefährlicher Fehlschlag erwiesen. Wie lange wird es dauern, bis Regierung und Industrie dies zugeben?

Artikel als PDF:

Quellen: