Jetzt wollen sie Elektroautos verbieten, um Energie zu sparen, aber das Endziel ist etwas anderes

Peter Imanuelsen

In den vergangenen Jahren haben die Medien und die Politiker Elektroautos hochgejubelt und jedem gesagt, er solle sie kaufen, um den Planeten zu retten (ironischerweise werden die Reichen durch den Kauf von noch mehr Dingen reicher, natürlich nur, um den Planeten zu retten!)

Die Dinge sind so weit gediehen, dass die EU in jüngster Vergangenheit angekündigt hat, den Verkauf neuer Autos mit fossilen Brennstoffen ab 2035 zu verbieten. Inzwischen ist Großbritannien sogar noch weiter gegangen und hat ein Verbot für normale Neuwagen ab dem Jahr 2030 erlassen. Das ist nur noch 7 Jahre entfernt.

Sie drängen also darauf, dass jeder auf Elektroautos umsteigt. Wir alle wissen, dass das nie und nimmer passieren wird. Das Stromnetz ist dafür einfach nicht ausgelegt und es gibt nicht genug Batterien, um all diese neuen Elektroautos herzustellen.

Jetzt plant die Schweiz ein Fahrverbot für Elektroautos, wenn der Strom knapp wird. Krisenmaßnahmen könnten auch dazu führen, dass Streaming-Dienste wie Netflix die Auflösung von Videos reduzieren müssen und die Nutzung von Spielkonsolen verboten wird.

Die Beschränkungen erinnern an die Covid-Lockdowns

Sie haben verschiedene Stufen, je nachdem, wie viel Energie sie zur Verfügung haben. Oh, Moment, das klingt jetzt ein wenig nach Klimasperren…

In der höheren Stufe der Einschränkungen wird das heiße Wasser in öffentlichen Toiletten abgestellt, die Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet und vieles mehr. Das geht so weit, dass alle Freizeitgeschäfte geschlossen werden und Sportveranstaltungen und Konzerte verboten werden.

Wow, wissen Sie noch, wie ich letztes Jahr davor gewarnt habe, dass als Nächstes die Klimaverbote kommen würden? Nun, es sieht so aus, als ob sie das jetzt wirklich planen, und sie benutzen dafür das Spielbuch für die Klimasperren.

Erst hieß es, man solle sich Elektroautos zulegen, um den Planeten zu retten, dann kann man nicht mehr mit dem Elektroauto fahren, weil es nicht genug Strom gibt.

Und dann ist da noch das Batterieproblem. Wir sprechen bereits von einer Batterieknappheit, und die Situation wird sich in den kommenden Jahren noch verschlimmern, wenn die Nachfrage steigt. Wissen Sie, was dann passiert? Die Preise steigen, was bedeutet, dass Elektroautos noch teurer werden als sie es jetzt schon sind.

Lassen Sie mich Ihnen das Endspiel der Elektroautos erklären. Es geht nicht darum, alle bestehenden Autos gegen Elektroautos auszutauschen, denn das wird nie passieren. Es geht darum, dass Sie nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, denn nur die Eliten werden sich Elektroautos leisten können.

Und um ehrlich zu sein, wird die Elite wahrscheinlich auch keine Elektroautos fahren, weil die so scheiße sind. Vor allem im Winter. Elektroautos haben ohnehin schon eine sehr geringe Reichweite, und wenn man sie zum Beispiel im Winter benutzt, sinkt die Reichweite absolut, wie dieser YouTuber kürzlich herausgefunden hat.

Rechnen wir einmal nach, wie viel Strom Elektroautos wirklich verbrauchen würden, denn wenn wir uns auf nutzlose Wind- und Solarenergie verlassen, gibt es einfach keine Möglichkeit, Elektroautos zu haben. Die einzige Möglichkeit, Elektroautos in großem Maßstab zu betreiben, besteht darin, mehr Kernkraftwerke zu bauen.

In Europa gibt es etwa 400 Millionen Autos. Die EU verbietet bis 2035 neue Autos mit fossilen Brennstoffen. Stellen Sie sich also vor, alle diese 400 Millionen Autos würden auf Elektroautos umgestellt. Nehmen wir an, die Autos hätten eine Batterie mit einer Leistung von 100 Kilowatt, was man benötigt, wenn man eine halbwegs anständige Reichweite haben will.

Stellen Sie sich vor, dass alle diese Autos mindestens einmal pro Woche voll aufgeladen werden. Dann bräuchten sie satte 40 000 Gigawatt Strom – jede Woche. Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, wie groß diese Zahl tatsächlich ist.

Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Atomreaktor produziert 1 Gigawatt. Hier brauchen wir 40 000 Gigawatt. Vielleicht fangen Sie an, das Problem mit den Elektroautos zu erkennen. Das Netz wird das niemals bewältigen können.

Noch lächerlicher wird es, wenn wir die Windenergie nutzen würden. Eine Windkraftanlage hat eine Nennleistung von etwa 0,003 Gigawatt. Das ist die maximale Leistung, die sie erbringen kann. Bei weniger oder keinem Wind sinkt diese Zahl natürlich drastisch. Noch einmal: Wir brauchen 40 000 Gigawatt, nicht 0,003.

Stellen Sie sich vor, wie viele Windturbinen wir brauchen würden, um all die Elektroautos mit Strom zu versorgen. Man würde eine Armee von Windturbinen sehen, die überall die Skyline verschmutzen. Das ist unhaltbar.

Nein, es gibt keine Zukunft für eine Masseneinführung von Elektroautos. Am Ende wird man zu Fuß gehen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen, während sich nur die Elite Autos leisten kann.

Es geht nur um Kontrolle. Sie wollen den privaten Autobesitz abschaffen. Sie wollen nicht, dass man sich frei bewegen kann. Sie wollen nur, dass man dorthin reisen kann, wo sie es vorschreiben.

Genau wie in der Sowjetunion, wo die normalen Menschen keine Autos besitzen durften, sondern nur die Parteielite Autos besaß.

Das ist der Klimakommunismus.