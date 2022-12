Notwendige Illusionen – Auch das Narrativ von der EU als geostrategischem Akteur ist inzwischen geplatzt

Europa ist dazu bestimmt, ein wirtschaftliches Rückzugsgebiet zu werden. Es hat Russland – und bald auch China – „verloren“. Und es stellt fest, dass es auch seine Stellung in der Welt verloren hat, schreibt Alastair Crooke.

In Europa ist etwas Merkwürdiges im Gange. In Großbritannien wurde kürzlich ein „Regimewaschgang“ durchgeführt, bei dem ein stark EU-freundlicher Finanzminister (Hunt) dem „Globalisten“ Rishi Sunak den Weg zu einer Premierministerschaft ohne Wahlen ebnete. Warum das? Nun, um drastische Kürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen durchzusetzen, die Einwanderung von 500.000 Menschen pro Jahr zu normalisieren und die Steuern auf das höchste Niveau seit den 1940er-Jahren zu erhöhen. Und um Kanäle für ein neues Abkommen mit Brüssel zu öffnen.

Ist eine britische Tory-Partei damit zufrieden? Die soziale Unterstützung kürzen und die Steuern in einer bereits bestehenden weltweiten Rezession erhöhen? Auf den ersten Blick scheint das keinen Sinn zu ergeben. Erinnert das an Griechenland 2008? Griechische Austerität für Großbritannien – übersehen wir da etwas? Ist dies die Bühne für das Remainer-Establishment, um auf eine Wirtschaft in der Krise zu verweisen (die für das Scheitern des Brexit verantwortlich gemacht wird) und zu sagen, dass es keine Alternative gibt (TINA) als eine Rückkehr in die EU in einer Form (britische „Mütze in der Hand“ und mit gesenktem Kopf)?

Einfach ausgedrückt, scheinen die Kräfte hinter den Kulissen zu wollen, dass das Vereinigte Königreich seine frühere Rolle als US-Bevollmächtigter in Brüssel wieder aufnimmt und die US-Primat-Agenda vorantreibt (während Europa in Selbstzweifel versinkt).

Ebenso merkwürdig – und bezeichnend – war, dass der ehemalige deutsche Bundeskanzler Schröder am 15. September unangekündigt in das Büro von Scholtz eintrat, in dem nur der Kanzler und Vizekanzler Robert Habeck anwesend waren. Schröder schlug ein langfristiges Gaslieferangebot von Gazprom auf dem Schreibtisch nieder, direkt unter den Augen von Scholtz.

Der Kanzler und sein Vorgänger blickten sich eine Minute lang an – ohne ein Wort zu wechseln. Dann streckte Schröder die Hand aus, nahm das ungelesene Dokument zurück, drehte sich um und verließ das Büro. Es wurde nichts gesagt.

Am 26. September (11 Tage später) wurde die Nordstream-Pipeline sabotiert. Überraschung (ja oder nein)?

Viele unbeantwortete Fragen. Das Ergebnis: Kein Gas für Deutschland. Ein Nordstream-Zug (2B) hat die Sabotage jedoch überlebt und steht weiterhin unter Druck und funktioniert. Dennoch kommt immer noch kein Gas in Deutschland an (abgesehen von hochpreisigem Flüssiggas). Gegenwärtig gibt es keine EU-Sanktionen gegen Gas aus Russland. Für die Anlandung des Nordstream-Gases ist lediglich eine behördliche Genehmigung erforderlich.

Also dann: Europa soll Austerität, Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, Preis- und Steuererhöhungen bekommen? Ja – doch Scholtz hat sich das Gasangebot nicht einmal angeschaut.

Die Grünen von Habeck und Baerbock (und die EU-Kommission) stehen auf einer Linie mit denjenigen im Biden-Team, die darauf bestehen, die US-Hegemonie um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Diese Euro-Koalition ist Russland gegenüber ausdrücklich und unmissverständlich böswillig; gegenüber der Ukraine hingegen ist sie ebenso unmissverständlich nachgiebig.

Das große Bild? Der deutsche Außenminister Baerbock skizzierte in einer Rede in New York am 2. August 2022 die Vision einer von den USA und Deutschland dominierten Welt. Im Jahr 1989 habe George Bush Deutschland eine „Partnerschaft in Führung“ angeboten, so Baerbock. „Jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir sie schaffen müssen: Eine gemeinsame Partnerschaft in der Führung“. Ein deutsches Angebot für eine ausdrückliche Vorrangstellung in der EU, das die Unterstützung der USA erhält. (Das wird den Anglos nicht gefallen!)

Die Sicherstellung, dass es bei den Russland-Sanktionen und der weiteren finanziellen Unterstützung der EU für den Ukraine-Krieg keine Rückschritte gibt, ist eine klare „rote Linie“ für genau diejenigen im Biden-Team, die Baerbocks atlantisches Angebot aufmerksam verfolgen – und die verstehen, dass die Ukraine die Spinne im Zentrum eines Netzes ist. Die Grünen spielen dies ausdrücklich mit.

Und warum? Weil die Ukraine immer noch der globale ‚Dreh- und Angelpunkt‘ ist: Geopolitik, Geo-Ökonomie, Rohstoff- und Energieversorgungsketten – alles dreht sich darum, wo dieser ukrainische Dreh- und Angelpunkt letztlich angesiedelt wird. Ein russischer Erfolg in der Ukraine würde über seine Verbündeten in den BRICS+, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Eurasischen Wirtschaftsunion einen neuen politischen Block und ein neues Währungssystem ins Leben rufen.

Geht es bei dieser europäischen Sparorgie also nur darum, dass die deutschen Grünen die EU-Russophobie festnageln? Oder bereiten sich Washington und seine atlantischen Verbündeten jetzt auf etwas anderes vor? Bereiten sie sich darauf vor, dass China von Europa die „Russland-Behandlung“ erhält?

Anfang dieser Woche hat Premierminister Sunak im Mansion House einen anderen Gang eingelegt. Er gab Washington das Versprechen, der Ukraine beizustehen, „solange es nötig ist“, doch sein Hauptaugenmerk in der Außenpolitik lag eindeutig auf China. Die alte „goldene“ Ära der chinesisch-britischen Beziehungen sei „vorbei“: „Das autoritäre Regime [Chinas] stellt eine systemische Herausforderung für unsere Werte und Interessen dar“, sagte er und verwies auf die Unterdrückung von Anti-Zero-COVID-Protesten und die Verhaftung und Verprügelung eines BBC-Journalisten am Sonntag.

In der EU, die angesichts der fortschreitenden Deindustrialisierung verspätet in Panik gerät, hat Präsident Macron angedeutet, dass die EU eine härtere Gangart gegenüber China einlegen könnte, allerdings nur, wenn die USA ihre Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act zurückfahren würden, die EU-Unternehmen dazu verleiten, den Anker zu lichten und nach Amerika zu segeln.

Doch Macrons „Spielchen“ wird wahrscheinlich in einer Sackgasse enden oder bestenfalls eine kosmetische Geste bleiben, denn das Gesetz ist in den USA bereits verabschiedet worden. Und es überrascht nicht, dass die politische Klasse in Brüssel bereits die weiße Fahne schwenkt: Europa hat die russische Energie verloren und steht nun vor dem Verlust von Chinas Technologie, Finanzen und Markt. Das ist ein dreifacher Schlag – zusammen mit der Deindustrialisierung Europas.

Da haben Sie es – Austerität ist immer das erste Werkzeug im Werkzeugkasten der USA, um politischen Druck auf US-Vertreter auszuüben: Washington bereitet die herrschenden Eliten der EU darauf vor, sich von China abzuspalten, so wie es Europa im Grunde genommen bereits von Russland getan hat. Die größten europäischen Volkswirtschaften verfolgen bereits eine härtere Linie gegenüber Peking. Washington wird das Vereinigte Königreich und die EU ausquetschen, bis die Pfeifen quietschen, um die volle Zustimmung zu einer Abtrennung von China zu erhalten.

Die Proteste in China gegen die Covid-Vorschriften hätten aus Sicht der US-amerikanischen „China-Falken“ zu keinem günstigeren Zeitpunkt kommen können: Washington hat die EU im Zusammenhang mit den iranischen „Demonstrationen“ in den vollen Propagandamodus versetzt – und nun bieten die Proteste in China Washington die Gelegenheit, mit der Dämonisierung Chinas in die Vollen zu gehen:

Die „Linie“, die gegen Russland verwendet wird (Putin macht einen Fehler nach dem anderen; das System strauchelt; die russische Wirtschaft steht auf Messers Schneide und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nimmt zu), wird auf Xi und China übertragen.

Nur wird die unvermeidliche Moralpredigt der EU China noch mehr verärgern: Die Hoffnungen, in China handelspolitisch Fuß zu fassen, werden sich in Luft auflösen, und letztlich wird es China sein, das seine Hände in Unschuld wäscht“, und nicht umgekehrt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben diesen blinden Fleck – nicht wenige Chinesen mögen die Covid-Abriegelungspraxis bedauern, werden aber dennoch zutiefst chinesisch und nationalistisch eingestellt sein. Sie werden die Belehrungen der EU hassen: „Die europäischen Werte sprechen nur für sich selbst – wir haben unsere eigenen“.

Offensichtlich hat sich Europa selbst in ein tiefes Loch gegraben. Seine Gegner sind verbittert über die Moralpredigten der EU. Aber was genau ist hier los?

Nun, erstens investiert die EU viel zu viel in ihr Ukraine-Narrativ. Sie scheint nicht in der Lage zu sein, die Richtung zu erkennen, in die sich die Ereignisse in dem Kriegsgebiet bewegen. Und wenn sie sie doch richtig erkennt (wofür es kaum Anzeichen gibt), scheint sie nicht in der Lage zu sein, eine Kurskorrektur vorzunehmen.

Erinnern wir uns daran, dass der Krieg zu Beginn von Washington nie als „entscheidend“ angesehen wurde. Der militärische Aspekt wurde als Ergänzung – als Druckmultiplikator – zur politischen Krise in Moskau gesehen, die durch die Sanktionen ausgelöst werden sollte. Das frühe Konzept sah vor, dass der Finanzkrieg die vorderste Front darstellt – und der militärische Konflikt die zweite Angriffsfront.

Erst mit dem unerwarteten Schock, dass die Sanktionen in Moskau keine „Schockwirkung“ erzielten, verlagerte sich die Priorität von der finanziellen auf die militärische Arena. Der Grund, warum das „Militär“ nicht zuerst als „vorderste Front“ angesehen wurde, war, dass Russland eindeutig das Potenzial für eine eskalatorische Dominanz hatte (ein Faktor, der jetzt so offensichtlich ist).

So, da wären wir also: Der Westen ist im Finanzkrieg gedemütigt worden, und wenn sich nicht etwas ändert (z.B. eine dramatische Eskalation durch die USA), wird er auch militärisch verlieren – mit der eindeutigen Möglichkeit, dass die Ukraine einfach als Staat implodiert.

Die tatsächliche Situation auf dem Schlachtfeld steht heute in fast völligem Widerspruch zu diesem Narrativ. Doch die EU hat so viel in ihr Ukraine-Narrativ investiert, dass sie lieber einen Rückzieher macht, als die wahre Situation neu zu bewerten.

Indem sie sich narrativ verdoppelt (indem sie zur Ukraine steht, „solange es nötig ist“), dreht sich der strategische Inhalt des „Ukraine“-Pivots um 180 Grad: Die „Rumpf-Ukraine“ wird nicht „Russlands afghanischer Sumpf“ sein. Vielmehr verwandelt sich ihr Rumpf in Europas langfristigen finanziellen und militärischen „Sumpf“.

Solange es dauert“ gibt dem Konflikt einen unbestimmten Horizont, überlässt aber Russland die Kontrolle über den Zeitplan. Und „so lange es dauert“ bedeutet, dass die NATO immer mehr blinde Flecken entdeckt. Die Nachrichtendienste der übrigen Welt werden die Lücken in der Luftverteidigung und der militärisch-industriellen Ausrüstung der NATO erkannt haben. Der Pivot wird zeigen, wer der wahre „Papiertiger“ ist.

Solange es dauert“ – hat die EU das durchdacht?

Wenn Brüssel glaubt, dass ein solch hartnäckiges Festhalten am Narrativ den Rest der Welt beeindrucken und diese anderen Staaten näher an das EU-Ideal“ binden wird, dann irrt es sich. Schon jetzt gibt es eine breite Ablehnung der Vorstellung, dass Europas „Werte“ oder Streitigkeiten über Europas Grenzen hinaus von Bedeutung sind. Die „Anderen“ werden die Unflexibilität als einen bizarren Zwang Europas zum Selbstmord ansehen – und das genau in dem Moment, in dem das Ende der „Blase“ bereits einen großen Abschwung zu verursachen droht.

Warum sollte Europa sein „Ukraine“-Projekt auf Kosten des Verlusts seines Ansehens im Ausland weiterverfolgen?

Vielleicht, weil die politische Klasse der EU noch mehr fürchtet, ihr innenpolitisches Narrativ zu verlieren. Sie muss davon ablenken – das ist eine Taktik, die man „Überleben“ nennt.

Die EU war, ebenso wie die NATO, immer ein politisches Projekt der USA zur Unterwerfung Europas. Das ist sie immer noch.

Doch das Meta-EU-Narrativ – für EU-interne Zwecke – postuliert etwas diametral anderes: dass Europa ein strategischer Akteur ist, eine politische Macht aus eigenem Recht, ein Marktkoloss, ein Monopolist mit der Macht, seinen Willen jedem aufzuzwingen, der mit ihm Handel treibt.

Einfach ausgedrückt: Die EU behauptet, sie verfüge über eine bedeutende politische Handlungsfähigkeit. Aber Washington hat gerade bewiesen, dass sie keine hat. Es hat dieses Narrativ zunichte gemacht. Europa ist also dazu bestimmt, ein wirtschaftliches Rückzugsgebiet zu werden. Es hat Russland – und bald auch China – „verloren“. Und es wird feststellen, dass es auch sein Ansehen in der Welt verloren hat.

Auch hier steht die tatsächliche Situation auf dem geopolitischen „Schlachtfeld“ fast völlig im Widerspruch zur Darstellung der EU als geostrategischer Akteur.

Ihr „Freund“, die Biden-Administration, ist weg – während sich anderswo mächtige Feinde ansammeln. Die politische Klasse der EU hatte nie ein gutes Gespür für ihre Grenzen – es war „ketzerisch“, auch nur anzudeuten, dass es Grenzen für die Macht der EU gibt. Infolgedessen hat die EU auch in dieses Narrativ ihrer Handlungsfähigkeit enorm überinvestiert.

Das Aufhängen von EU-Flaggen an jedem offiziellen Gebäude wird weder ein Feigenblatt über die Nacktheit werfen, noch die Trennung zwischen der Brüsseler „Blase“ und dem verachteten europäischen Proletariat verbergen. Französische Politiker fragen nun ganz offen, was Europa vor der völligen Vasallität retten kann. Eine berechtigte Frage. Was macht man, wenn ein hyperinflationäres Machtnarrativ platzt, das gleichzeitig ein finanzielles ist?