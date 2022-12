Ich war eine glückliche, gesunde Postbotin. Zwei Impfungen später ist mein Leben die Hölle

Wir setzen unsere gelegentliche Serie mit persönlichen Berichten von Covid-19-geimpften fort, die sich von dem Moment an, als sie anfingen, unter schweren Nebenwirkungen zu leiden und darüber berichteten, vom NHS, von Experten und von den Mainstream-Medien im Stich gelassen fühlten. Heute berichtet Becky Vowler, früher eine engagierte junge Postangestellte, über ihr Leben seit ihrer Impfung bei Pfizer und das völlige Versagen des NHS, ihr bei ihren anhaltenden extremen Symptomen zu helfen.

Die letzten 15 Monate waren die reinste Hölle. In meinem „früheren“ Leben war ich Postbotin und arbeitete fünf Jahre lang für die Royal Mail mit einer Anwesenheitsbilanz von 100 Prozent. Jetzt bin ich ans Haus gefesselt und kann mich nur mit Mühe von einem Raum zum anderen bewegen.

Alles begann im April 2021, als ich stürzte und mir den Hinterkopf aufschlug. Damals hörte ich ein Knacken, aber da ich keine unmittelbaren Symptome hatte, suchte ich keinen Arzt auf. Ich nahm einfach an, dass alles in Ordnung sei. Am nächsten Tag konnte ich nicht einmal mehr den Kopf aus dem Kissen heben. Trotzdem ging ich nach drei Tagen wieder zur Arbeit, da mir die Royal Mail glücklicherweise ein dreitägiges Wochenende geschenkt hatte (was selten vorkommt). Mein Nacken war zwar steif, aber ich funktionierte und machte Fortschritte. Gegen Ende Mai 2021 fühlte sich mein Nacken besser an. Ich dachte, ich sei geheilt.

Dann bekam ich den ersten Impfstoff von Pfizer. Die BBC berichtete über den Tod junger Menschen in Indien durch das neue „Delta“-Virus. Als Asthmatikerin machte mir das Angst und war der Grund für meine Impfung. Zuvor hatte ich mich über die Nebenwirkungen informiert. In den Suchergebnissen war nichts zu finden, außer Symptomen wie Armschmerzen und Müdigkeit. Uns wurde gesagt, dass die Impfung sicher und wirksam sei und dass etwaige Symptome nur vorübergehend auftreten würden.

Eine Woche nach der ersten Einnahme wurde mein Kopf schwer, und ich konnte mich kaum noch aufrecht halten, so dass ich beschloss, einen Arzt aufzusuchen. Die Notaufnahme lehnte damals eine Röntgenaufnahme ab. Der Hausarzt musste mich überweisen. Ich litt unter Schüttelfrost, Herzklopfen, Schweißausbrüchen, Sehstörungen und Schwindelgefühlen. Meine Nackenschmerzen und Steifheit kamen zurück und wurden immer schlimmer.

Im August bekam ich die zweite Impfung. Ein großer Fehler. Ich verbrachte die ganze Woche meines Jahresurlaubs im Bett. Am Tag danach war mein Körper entzündet, geschwollen und schwer zu bewegen. Ich weinte vor Schmerzen. Vier Tage später begann mein rechtes Bein zu zittern. Als ich zur Arbeit zurückkehrte, war es ein enormer Kampf. Ich strengte mich an, bis ich nicht mehr konnte. Ich schaffte drei Tage und einen Vormittag, bevor ich meinem Vorgesetzten sagte, dass ich nach Hause gehen müsse.

In dieser Nacht begann die neurologische Hölle. Ich musste mich mehr als zehn Mal übergeben und hatte Mühe, einzuschlafen. Wenn ich dann doch einschlief, wachte ich nach einer Minute mit rasendem Herzschlag und Brustschmerzen auf. Monatelang erlebte ich rund um die Uhr Flucht und Kampf – ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Mein ganzer Körper brannte und verdrehte sich, als wäre ich auf einer Folterbank. Seitdem gab es keine Erleichterung, keine guten Tage mehr.

Zehn Monate später wurde eine Fraktur festgestellt. Aber ein Neurochirurg sagte mir, der Bruch wäre verheilt und hätte diese Probleme nicht verursacht. Er erwähnte sogar eine transversale Myelitis und den Impfstoff.

Außerdem wurde bei mir eine kraniozervikale Instabilität diagnostiziert, aber der NHS kann mir nicht helfen. Die Operation kostet im Ausland 60.000 £. Es scheint, dass die Entzündung durch den Impfstoff meine kraniozervikalen Bänder angegriffen hat. Aber das ist eine andere Geschichte.

Diese Bilder halten mein Leben fest, wie es war und wie es jetzt ist.

Einst war ich eine gesunde, fleißige Postbotin. Bilder am Ende des Artikels in der Quelle zu finden.