Dr. Andrew Huff, ein Epidemiologe und ehemaliger Vizepräsident der EcoHealth Alliance, der am Wuhan Institute of Virology gearbeitet hat, sagt, dass das Virus durch Chinas gain-of-function-Experimente gentechnisch verändert wurde.

Ein amerikanischer Wissenschaftler, der in einem Forschungslabor in Wuhan, China, gearbeitet hat, hat behauptet, dass das neuartige Coronavirus ein „gentechnisch hergestellter Erreger“ war, der aus der von den USA finanzierten Einrichtung entwichen ist.

Dr. Andrew Huff, Epidemiologe und ehemaliger Vizepräsident der EcoHealth Alliance, hat dies in seinem Buch „The Truth About Wuhan“ aufgedeckt, in dem er die Pandemie als „größtes Versagen der US-Geheimdienste seit 9/11“ bezeichnet.

In seinem Buch sagt Huff, dass das COVID-19-Virus durch die von der US-Regierung finanzierten „gain-of-function“-Experimente Chinas – die die Funktionsweise eines Organismus verändern – gentechnisch verändert wurde, wie The Sun berichtete.

Er sagte, dass EcoHealth dem Wuhan Institute of Virology jahrelang die besten existierenden Methoden beigebracht hat, um Fledermaus-Coronaviren so zu verändern, dass sie andere Arten angreifen“, und dass China sich bewusst war, dass es sich um einen gentechnisch veränderten Erreger handelt“.

Die US-Regierung trägt die Schuld für die Weitergabe gefährlicher Biotechnologie an die Chinesen“, sagte er der „Sun“. „Ich war entsetzt über das, was ich sah. Wir haben ihnen einfach Biowaffentechnologie ausgehändigt.“

Huff behauptete, dass Chinas Gain-of-Function-Experimente mit mangelhaften Kontrollmaßnahmen durchgeführt wurden, was zu dem Leck im Labor in Wuhan führte.

„Die EcoHealth Alliance und die ausländischen Labors verfügten nicht über angemessene Kontrollmaßnahmen, um eine ordnungsgemäße Biosicherheit und ein angemessenes Risikomanagement zu gewährleisten, was letztlich zu dem Leck im Labor des Wuhan Institute of Virology führte“, schrieb er in seinem Buch.

EcoHealth Alliance, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA, die das Auftreten neuer Infektionskrankheiten verhindern will, hat mit finanzieller Unterstützung der National Institutes of Health (NIH) fledermausbezogene Coronaviren untersucht.

Die Gruppe knüpfte Verbindungen zum Wuhan Institute of Virology.

„Es sollte niemanden überraschen, dass die Chinesen über den Ausbruch von SARS-CoV-2 gelogen und dann außerordentliche Anstrengungen unternommen haben, um den Anschein zu erwecken, die Krankheit sei auf natürliche Weise entstanden“, so Huff weiter.

Fauci verteidigt Finanzierung von EcoHealth

Dr. Anthony Fauci, Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), hatte die Entscheidung seiner Behörde, EcoHealth zu finanzieren, verteidigt.

EcoHealth erhielt Ende September vom NIAID Zuschüsse in Höhe von rund 3 Millionen Dollar, nur wenige Wochen nachdem das NIH, zu dem das NIAID gehört, eine Untervergabe von EcoHealth an das Labor in Wuhan beendet hatte.

Das NIH teilte dem House Oversight Committee mit, dass die chinesische Einrichtung zweimal die Aufforderung der Agentur abgelehnt hatte, Laborunterlagen zu übergeben, damit sie die Forschung überprüfen konnte.

Auf die Frage, warum er trotz der Kritik an der mangelnden Transparenz bei der Virusforschung zuversichtlich sei, dass „EcoHealth ein guter Finanzierungspartner ist“, betonte Fauci, dass es sich dabei um zwei verschiedene Dinge handele.

„Das ist in etwa so, als würde man sagen, dass es einen Zuschuss von einer Institution in den Vereinigten Staaten gibt, an dem etwas wirklich Schlechtes dran ist, und dass man deshalb keine anderen Elemente dieser Institution finanzieren sollte“, sagte Fauci.

„Man muss fair sein und nach einem Prozess vorgehen und nicht willkürlich entscheiden, ob man etwas finanziert oder nicht“, sagte er in einem Webinar am 4. Oktober, das vom Zentrum für Gesundheitsjournalismus der University of Southern California veranstaltet wurde.

In Bezug auf die Laborleck-Theorie sagte Fauci, dass er „der Möglichkeit, dass es ein Laborleck gegeben haben könnte, völlig aufgeschlossen gegenübersteht“, aber das „Laborleck ist eine Theorie ohne jeglichen Beweis“.