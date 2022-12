Schockierend: Übersterblichkeit bei Millennials lag im August bei 36 % – Etwas Schreckliches ist im Gange

Edward Dowd, ehemaliger Portfoliomanager bei BlackRock, war im März dieses Jahres zu Gast in Bannons War Room, um über die hohe Übersterblichkeitsrate zu sprechen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 starben 61.000 US-amerikanische Millennials (25-44 Jahre alt) nach der Impfung, so Dowd. Die Übersterblichkeitsrate in dieser Gruppe betrug 84 Prozent.

Er sprach von einem Demozid, einem Regierungsmord. „Die Regierung hat Menschen umgebracht. Was wir entdeckt haben, ist schockierend.“

Dowd stützt sich auf Daten der CDC, die er zusammen mit einem erfahrenen Wall-Street-Analysten untersucht hat. „Dies ist der Beweis dafür, dass Impfstoffe in allen Altersgruppen eine höhere Sterblichkeit verursachen“, sagte er.

Die Übersterblichkeit ist immer noch sehr hoch, sagte Dowd, der erneut Gast in Bannons War Room war. Im August lag die Übersterblichkeitsrate bei den Millennials bei 36 Prozent, sagte er.

„Dies ist das größte Verbrechen, das ich in meiner Laufbahn je gesehen habe“, sagte er. „Die Leute hier im War Room wissen das. Sie wissen es. Viele Menschen wissen das. Einige politische Entscheidungsträger, mit denen ich spreche, wissen das. Aber 90 Prozent der Menschen wissen nicht, was da passiert“.

„Ich finde das unverständlich. Wir hören von den Gesundheitseinrichtungen, Politikern und Medizinern nichts darüber. Sie wissen, was wir wissen. Es ist eine Vertuschung. Das ist kriminelle Fahrlässigkeit“, betonte Dowd.

Etwas Schreckliches ist im Gange – Je länger sie es ignorieren, desto krimineller ist es

Direkt zum Video: