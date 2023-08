Auffällige Aussagen des ehemaligen Verteidigungsministers über Außerirdische sind aufgetaucht

Der ehemalige kanadische Verteidigungsminister Paul Hellyer sagte 2013 vor dem National Press Club in Washington D.C., dass Außerirdische unter uns leben und wahrscheinlich mit der US-Regierung zusammenarbeiten. Bilder dieser Anhörung, der Citizen Hearing on Disclosure, kursieren derzeit in den sozialen Medien.

Der ehemalige Minister, der 2021 verstarb, sagte, dass mindestens vier Rassen die Erde seit Tausenden Jahren besucht hätten. „Einige Außerirdische stammen von Zeta Reticuli, den Plejaden, Orion, Andromeda und Altair“, zitiert die Huffington Post Hellyer.

Während der Anhörung las er aus seinem Buch „Licht am Ende des Tunnels“ über außerirdische Ratschläge.

Jetzt behaupten sie, die Außerirdischen hätten unseren Führern eine Botschaft übermittelt, und ihre Botschaft sei, dass wir den Planeten entvölkern und uns rundum der linken Agenda anschließen müssen. Ernsthaft ???

Now they are claiming the aliens have provided a message to our leaders and their message is that we need to depopulate the planet and fully align with the leftist agenda.



Seriously ??? 🤣🤣🤣



🔊 pic.twitter.com/epinoq4Jsj