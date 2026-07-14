Wichtige Erkenntnisse aus der vierten Tranche der UFO-Akten des Pentagons

Von Tyler Durden

Verfasst von Jacob Burg für „The Epoch Times“,

Das Pentagon veröffentlichte am 10. Juli seine vierte neue Reihe von UFO-Akten, darunter eine Mitschrift einer Konferenz, an der Wissenschaftler teilnahmen, die am Manhattan-Projekt mitgearbeitet hatten.

Diese Veröffentlichung von Informationen zu UFOs, die von der Regierung als „unbekannte anomale Phänomene“ (UAP) bezeichnet werden, umfasst insgesamt 40 Dateien, darunter 19 Videos, 14 Dokumente, vier Audioausschnitte und drei Bilder.

Die Mischung aus teilweise ungeschwärzten Dateien und historischen Dokumenten stammt von verschiedenen Behörden, darunter die CIA, das FBI, das Pentagon, die NASA und das Energieministerium.

Das Pentagon erklärte, dies sei nicht die letzte Veröffentlichung von UFO-Akten im Zusammenhang mit der Durchführungsverordnung von Präsident Donald Trump, wie aus einer Erklärung des Chefsprechers des Pentagons, Sean Parnell, hervorgeht.

Schnelles „Rechteck“

In einem Bericht berichteten fünf Angehörige des US-Militärs, dass sie 2019 über dem Osten der Vereinigten Staaten ein seltsames Objekt beobachtet hätten.

„Mir fiel ein Objekt auf, dessen Flugeigenschaften sich von allem unterschieden, was ich in meinen 28 Jahren als [ZENSURIERT] für die [Armee] und die Marine gesehen hatte. Ein kleines Objekt befand sich unter uns und schien sich mit hoher Geschwindigkeit in einer geraden Linie entgegen unserer Richtung zu bewegen“, schrieb der Beobachter.

„Ich verfolgte es etwa 10 bis 15 Sekunden lang, bevor wir den Rekorder einschalteten, um das beigefügte Video aufzunehmen. Als ich heranzoomte, um eine höhere Auflösung zu erzielen, verschwand das Objekt aufgrund seiner Geschwindigkeit aus meinem [Sichtfeld], und ich konnte es selbst bei geringerem Zoom nicht wiedererfassen.“

Der Militärangehörige sagte, das Objekt „schien rechteckig zu sein“, und erklärte, dass auch andere „mit gleicher oder größerer Erfahrung“ nicht in der Lage waren, es zu identifizieren.

In dem 20-Sekunden-Video bewegt sich das Objekt schnell zur linken Seite des Bildschirms, bevor es aus dem Bild herauszoomt.

Der Bericht stammt aus einem „Range Fouler Debrief“, einem „standardisierten Meldeformular, das die US-Marine verwendet, um die Umstände eines unbefugten Eindringens in den kontrollierten Luftraum während aktiver Militäroperationen oder Übungen zu dokumentieren“, so das Pentagon.

Ballon über dem Atlantik?

Ein weiterer „Range Fouler Debrief“ beschrieb eine Sichtung über dem Atlantik im Jahr 2020, bei der es sich nach Ansicht eines Beobachters möglicherweise um einen nicht identifizierten Ballon gehandelt haben könnte.

Der stark geschwärzte Bericht besagte, dass sich das Objekt „mit dem Wind bewegte, je näher wir ihm kamen“, und dass es schwierig war, festzustellen, in welche Richtung es flog, es sich jedoch „im Allgemeinen“ ohne „Manöver oder Richtungsänderungen“ nach Süden bewegte.

„Das Objekt selbst hatte eine dunklere, brünettartige Farbe und war etwa 12–15 Fuß hoch. Von der Form her sah es aus wie ein großer, etwas deformierter Ballon, aber wir konnten das nicht bestätigen, da wir im Vorbeiflug an der Stelle vorbeikamen“, schrieb der Beobachter.

Das seltsame Objekt rückt in dem 32-Sekunden-Video , das von einem Infrarotsensor des US-Militärs aufgenommen wurde, langsam in den Fokus, bevor das Filmmaterial abrupt abbricht.

Wissenschaftler des Manhattan-Projekts

Eines der historischen Dokumente, die in der vierten Tranche der UFO-Akten des Pentagons enthalten sind, ist ein Protokoll einer Konferenz im damaligen Los Alamos Scientific Laboratory in Los Alamos, New Mexico, aus dem Jahr 1949.

Die Einrichtung, die heute als Los Alamos National Laboratory bekannt ist, beherbergte damals führende Wissenschaftler und Physiker, darunter viele, die am Manhattan-Projekt mitgearbeitet hatten.

Nachdem in der Nähe des Labors mehrere Monate lang unbekannte „grüne Feuerbälle“ beobachtet worden waren, berief die US-Atomenergiebehörde die Konferenz ein, um deren Ursprung zu ermitteln und das Phänomen zu erklären.

Das Gremium konnte keinen Konsens zur Erklärung der „grünen Feuerbälle“ erzielen; eine Hypothese lautete, dass es sich um Meteore handeln könnte, die in einem „flachen“ Winkel und aus geringer Höhe in die Atmosphäre eintreten.

Lincoln LaPaz, damals ein auf Meteorik spezialisierter Experte und einer der Hauptzeugen, sagte: „95 Prozent der Beobachtungen deuten auf eine nahezu horizontale Flugbahn“ der Objekte hin, deren Geschwindigkeit er auf „zwischen 3 Meilen pro Sekunde und 12 Meilen pro Sekunde“ schätzte.

Das entspräche etwa 10.800 bis 43.200 Meilen pro Stunde und läge damit im Geschwindigkeitsbereich eines Meteors.

Nachdem Edward Teller jedoch Berechnungen auf der Grundlage der geschätzten Helligkeit, Geschwindigkeit und kinetischen Energie der Objekte durchgeführt hatte, vermutete er, dass es sich, falls diese nicht für einen „materiellen Körper“ charakteristisch seien, „um ein Elektronenphänomen handeln könnte“.

LaPaz erwiderte: „Sie sehen, warum ich ratlos bin, Dr. Teller.“

„Meines Wissens wurde so etwas noch nie im Zusammenhang mit Meteoriteneinschlägen beobachtet“, fügte er hinzu.

Am Ende des Treffens sagte ein anderer Wissenschaftler: „Das Rätselhafte ist die lange horizontale Flugbahn; auch das Fehlen von Geräuschen ist rätselhaft.“

Wenn Meteore durch die Atmosphäre fallen, erzeugt ihre hohe Geschwindigkeit einen Überschallknall sowie andere Geräusche, manchmal ein Knistern oder ein „Rauschen“.

„Sechszackiger Stern“ in der Nähe von China

Ein 12 Sekunden langes Video , aufgenommen mit einem Infrarotsensor, wurde letztes Jahr vom US-Indo-Pazifik-Kommando veröffentlicht und zeigt „einen Kontrastbereich, der einem sechszackigen Stern ähnelt“, der in der Bildmitte verbleibt.

Das Pentagon gab an, das Video sei in der Nähe von China über dem Gelben Meer aufgenommen worden.

Der Kontrastbereich ähnelt dem „achtzackigen Stern mit abwechselnd langen Armen“, der 2013 vom US-Zentralkommando vorgelegt wurde und in der ersten Tranche der Anfang Mai veröffentlichten UFO-Akten des Pentagons enthalten war.

Ein weiteres Video aus dem Jahr 2025, diesmal über dem Ostchinesischen Meer, zeigt ein Objekt, das sich offenbar fast fünf Minuten lang über den Himmel bewegt.

Was wie mehrere kontrastreiche Bereiche aussieht, die sich in Formation über den Himmel bewegen und zeitweise wie eine geschwungene Linie wirken, ähnlich einem riesigen, schnell fliegenden Vogelschwarm, war in einem Video zu sehen, das 2024 über dem Südchinesischen Meer aufgenommen wurde.

Eindringen in die Nähe einer Nuklearanlage

Das Energieministerium fügte eine Akte bei, in der eine UFO-Sichtung im Luftraum über der Pantex-Kernwaffenanlage in der Nähe von Amarillo, Texas, im Jahr 2015 detailliert beschrieben wurde.

Zwei Beamte berichteten, das Objekt um 7 Uhr Ortszeit gesehen zu haben, wie es „auf nicht bedrohliche Weise“ mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 bis 15 Meilen pro Stunde in Richtung Norden flog.

Während die Anlage abgeriegelt wurde, verfolgten die Beamten das Objekt weiter und berichteten durch ein Fernglas, dass es an der Unterseite etwa vier Fuß hoch und zwei Fuß breit zu sein schien.

„Sie stellten fest, dass das Objekt keinerlei Geräusche von sich gab. Darüber hinaus gaben der [Leutnant und der Sicherheitsbeamte] an, dass sie bei der Beobachtung des Objekts mit dem Fernglas keinerlei Antriebssystem an dem Objekt erkennen konnten. Nachdem sie es 1–2 Minuten lang beobachtet hatten, flog das Objekt weiter in Richtung Norden vom Gelände weg“, heißt es in dem Bericht.

Die Beobachter waren sich hinsichtlich der Farbe des Objekts uneinig: Einige berichteten, es habe schwarz ausgesehen, während andere angaben, es habe „silbern, rot und blau gewirkt“.

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