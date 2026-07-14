Big Brother auf Rädern: So werden dich die neuen Automodelle ausspionieren

Alejandro A. Tagliavini über das Mises Institute

Big Brother ist eine Figur aus George Orwells Roman 1984 – die Instanz, die Ozeanien durch die tyrannische Einheitspartei Ingsoc regiert. Niemand kennt ihn wirklich, doch er ist allgegenwärtig: Über Teleschirme verbreitet er Propaganda und überwacht alles.

Ein Artikel von Steve Watson auf Modernity.news beschreibt, wie der Überwachungsstaat nun eine neue Grenze erreicht hat: das Armaturenbrett Ihres Autos. Was einst als Symbol amerikanischer Freiheit und Unabhängigkeit galt, verwandelt sich rasch in einen Hightech-Käfig, der jede Bewegung überwacht und Entscheidungen des Fahrers nach Belieben übersteuern kann.

In einem auf X veröffentlichten Beitrag schilderten Nutzer zahlreiche Beschwerden über Subarus verbessertes KI-System „EyeSight“, das in den neuesten Modellen verbaut ist. Laut den Fahrern wirft das System bereits kurze Blicke über ihre eigentlichen Absichten hinaus, um ihre Route zu planen. Gleichzeitig wurden unter der Biden-Regierung bundesweite Vorschriften eingeführt, die dieses Maß an Überwachung bis 2027 für jedes neue Fahrzeug verpflichtend machen sollen.

Schon ein kurzer Blick, um ein Lied zu wechseln oder die Landschaft zu betrachten, löst permanente Warnmeldungen aus. Die neue Funktion „Emergency Stop Assist with Safe Lane Selection“ erkennt einen angeblich „nicht reagierenden“ Fahrer, gibt zunehmend Warnungen durch Töne und Vibrationen am Lenkrad aus und übernimmt anschließend vollständig die Kontrolle: Das Fahrzeug bremst automatisch, reduziert die Geschwindigkeit, lenkt an den Straßenrand und aktiviert die Warnblinkanlage.

Dabei handelt es sich nicht um ein optionales Extra, sondern um eine staatlich vorgeschriebene Funktion. Sie wird als Standard-Sicherheitstechnologie eingeführt, doch Fahrer bezeichnen sie als bevormundenden elektronischen Babysitter, der kompetente Erwachsene wie Kinder behandelt. Für viele ist sie ein beunruhigender Vorgeschmack auf die Richtung, in die sich die gesamte Automobilindustrie unter staatlichem Druck entwickelt.

Eine derart tiefgreifende Überwachung ist genau das Instrument, von dem ein Polizeistaat träumt, um die persönliche Mobilität vollständig kontrollieren zu können. Sollten Behörden künftig noch stärker in diese Systeme eingebunden werden, könnten sie faktisch entscheiden, wann, wohin und wer überhaupt noch fahren darf.

Die Einführung bei Subaru ist lediglich der jüngste Schritt in einem umfassenderen Vorstoß zur Fahrzeugüberwachung, der weit über klassische Sicherheitsfunktionen hinausgeht. Ein Bundesgesetz – enthalten im Infrastructure Investment and Jobs Act von 2021 – schreibt vor, dass alle neuen Pkw, die ab dem Modelljahr 2027 in den USA verkauft werden, mit fortschrittlicher Technologie zur Verhinderung von Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ausgestattet sein müssen.

Wie die New York Post berichtet, bedeutet dies den Einsatz von Infrarotkameras und Sensoren, die permanent Augen, Gesicht, Kopfhaltung und Verhalten überwachen, um Ablenkung, Müdigkeit oder Beeinträchtigungen zu erkennen. Diese Systeme können verhindern, dass das Fahrzeug überhaupt startet, oder seine Funktion einschränken. Das mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, eröffnet jedoch einen erheblichen Spielraum für Willkür, wenn solche Befugnisse in die Hände von Bürokraten gelangen.

Hersteller patentieren und installieren bereits noch weitreichendere Systeme. Dazu gehören biometrische Scans, die alles analysieren – vom Gangbild über die Herzfrequenz bis hin zu KI-gestützter Gesichtserkennung, Lippenlesen und der Überwachung von Emotionen. Das Problem dabei: Die Daten bleiben nicht zwangsläufig im Fahrzeug. Sie könnten an Versicherungen zur Risikobewertung, an Strafverfolgungsbehörden oder – im Sinne von Big Brother – für einen Abgleich mit Polizeidatenbanken weitergegeben werden, noch bevor das Fahrzeug überhaupt losfahren darf.

Die Behörden zeigen bereits Interesse daran, solche Werkzeuge für weitergehende Reisebeschränkungen einzusetzen. Im US-Bundesstaat Massachusetts brachten Demokraten einen Gesetzentwurf ein, der die insgesamt gefahrenen Fahrzeugkilometer im Bundesstaat reduzieren soll, um Klimaziele zu erreichen. Kritiker sehen darin Maßnahmen, die letztlich die Entfernung begrenzen würden, die Menschen mit ihrem eigenen Auto zurücklegen dürfen – und damit ihre Freiheit erheblich einschränken.

Globalistische Agenden – meist vorangetrieben von linken Etatisten – zu Klima, immer weitergehenden staatlichen Eingriffen und der erzwungenen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Staat laufen nach Ansicht der Autoren darauf hinaus, die letzten Reste persönlicher Autonomie auf den Straßen zu beseitigen. Was als „Sicherheitsfunktion“ oder „Klimaschutz“ beginnt, endet damit, dass das Auto über persönliche Freiheit entscheidet – bis hin zur Frage, wer die Garage überhaupt noch verlassen darf.

Nicht nur linke Etatisten versuchen nach Auffassung des Autors durch Überwachung Kontrolle auszuüben, sondern auch rechte. So traf sich der Präsident Argentiniens mit Peter Thiel. Dieses Treffen sorgte für Kontroversen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines Manifests seines Überwachungsunternehmens Palantir, das die zentralen Ideen des Buches The Technological Republic zusammenfasst.

Neben der Überwachung aller Bürger fordert dieses Manifest die Wiedereinführung der Wehrpflicht – eine moderne Form der Zwangsarbeit – sowie die Entwicklung von Waffen mit künstlicher Intelligenz für Staaten. Es beschreibt Technologien für kritische militärische und nationale Sicherheitsanwendungen in einer neuen Ära der Abschreckung, die auf KI basiert und unmittelbar bevorstehen soll.

„Die einzige wirkliche Antwort ist die Verweigerung: Kaufen Sie diese überwachten Fahrzeuge nicht … und erhalten Sie den Gebrauchtwagenmarkt als letzten Zufluchtsort echter Fahrfreiheit“, schließt Steve Watson.

Abschließend heißt es, unabhängig vom Ausgang werde sich letztlich Freiheit und Privatwirtschaft immer durchsetzen. Trotz ihres Rufes seien selbst Geheimdienste wie CIA, Mossad oder der chinesische MSS in Wahrheit so ineffizient, dass ihre Arbeit mitunter fast lächerlich wirke.

Private Initiativen hingegen seien von Regierungen nicht aufzuhalten – auch dann nicht, wenn diese Unterstützung durch angeblich private Sektoren erhielten, etwa durch Banken und Finanzoligopole, die vom Staat geschützt würden.