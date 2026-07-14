Madrid fordert eine europäische Armee

Von Martin Armstrong

Spaniens jüngster Standpunkt veranschaulicht perfekt, was zu einem der größten Widersprüche innerhalb der NATO geworden ist. Madrid möchte, dass Europa eigene Streitkräfte aufbaut, die unabhängig von Washington agieren können, doch Spanien hat sich konsequent gegen die von der NATO angestrebten höheren Verteidigungsausgaben gewehrt, während es gleichzeitig erwartet, dass das Bündnis weiterhin für kollektive Sicherheit sorgt.

Spanien setzt sich erneut für die Idee einer europäischen Armee ein und beharrt gleichzeitig darauf, dass es seinen NATO-Verpflichtungen nachkommen kann, ohne die von praktisch allen anderen Mitgliedern akzeptierten Ausgabenverpflichtungen zu erfüllen. Europa kann keine strategische Unabhängigkeit fordern und gleichzeitig verlangen, dass jemand anderes die Rechnung bezahlt.

Ich sage schon seit Jahren, dass Europa schon immer davon geträumt hat, eine unabhängige Militärmacht zu werden. Lange vor dem Krieg in der Ukraine diskutierte man in Brüssel über eine einheitliche europäische Armee, gemeinsame Beschaffung, ein zentralisiertes Kommando und schließlich eine von Washington unabhängige Außenpolitik. Jede Krise wurde genutzt, um dieses Ziel voranzutreiben. Die Migrationskrise erweiterte die Befugnisse Brüssels. COVID führte zu einer Zentralisierung der Gesundheitspolitik. Der Krieg in der Ukraine beschleunigte die fiskalische Integration durch gemeinsame Kreditaufnahme und massive Verteidigungsausgaben. Nun lautet das Argument, Europa brauche eine eigene Armee, da es sich nicht mehr vollständig auf die Vereinigten Staaten verlassen könne. Das war von Anfang an das Ziel.

Ironischerweise vertritt Spanien diese Position, obwohl es nach wie vor zu den Ländern mit dem geringsten Beitrag zur NATO gehört. Ministerpräsident Pedro Sánchez lehnte das neue Ziel des Bündnisses ab, bis 2035 5 % des BIP für Verteidigung auszugeben, und beharrte darauf, Spanien könne seinen Verpflichtungen nachkommen, während es nur etwa 2,1 % des BIP dafür aufwendet. Diese Haltung hat die Verbündeten verärgert, die argumentieren, dass eine kollektive Verteidigung nicht funktionieren kann, wenn einige Mitglieder ständig erwarten, dass andere die Last schultern. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat wiederholt betont, dass das Sicherheitsumfeld Europas nun wesentlich höhere Investitionen im gesamten Bündnis erfordert.

Europa muss letztendlich entscheiden, was es will. Wenn es ernsthaft beabsichtigt, ein unabhängiges Militär aufzubauen, das in der Lage ist, den Kontinent ohne amerikanische Führung zu verteidigen, dann muss es auch die enorme finanzielle Belastung akzeptieren, die mit dieser Entscheidung einhergeht. Eine moderne europäische Armee würde neue Ausgaben in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro erfordern, ebenso wie integrierte Kommandostrukturen, gemeinsame Beschaffung, eine Ausweitung der Munitionsproduktion, Satellitenkapazitäten, Cyberkriegsführung, Raketenabwehr, Logistik und nukleare Abschreckung. Nichts davon ist billig.

Die größte langfristige strategische Herausforderung ist nicht mehr Europa. Es ist der indopazifische Raum. China baut seine Marine rasch aus, modernisiert sein Atomwaffenarsenal, erhöht den Druck auf Taiwan und konkurriert direkt mit den Vereinigten Staaten in den Bereichen Technologie, Fertigung, Schifffahrt und Finanzen. Amerika kann nicht gleichzeitig den Großteil seiner militärischen Ressourcen in Europa konzentrieren und sich auf eine mögliche Konfrontation in Asien vorbereiten.

Wenn Europa der Ansicht ist, dass Russland seine größte existenzielle Bedrohung darstellt, dann sollte Europa die Hauptverantwortung für die Konfrontation mit Russland übernehmen. Das ist weder anti-europäisch noch isolationistisch. Es ist schlichtweg strategische Realität. Die Vereinigten Staaten sollten ein Verbündeter bleiben, aber nicht Europas ständiger Sicherheitsgarant. Washington trägt diese Last seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Unterdessen kritisieren europäische Regierungen wiederholt die amerikanische Außenpolitik, während sie sich bei jeder echten Krise auf amerikanische Flugzeugträger, Geheimdienstinformationen, Logistik, nukleare Abschreckung und die amerikanischen Steuerzahler verlassen.

Die Nachkriegsordnung von 1945 bröckelt. Die Nationen streben zunehmend nach regionalen Einflusssphären statt nach einem einzigen, von den USA geführten globalen System. Europa strebt nach strategischer Autonomie. China strebt nach Vorherrschaft in Asien. Russland strebt nach Einfluss in seinem nahen Ausland. Die Vereinigten Staaten müssen entscheiden, wo ihre vitalen Interessen wirklich liegen. Wenn Europa eine eigene Armee will, dann soll Europa sie aufbauen. Amerikas Fokus sollte sich zunehmend auf die Aufrechterhaltung der Stabilität im Pazifik verlagern, wo das Kräfteverhältnis in den nächsten Jahrzehnten weitaus eher die Zukunft der Weltwirtschaft bestimmen wird als eine weitere Generation der Finanzierung der europäischen Verteidigung.