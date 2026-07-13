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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Selensky schmeißt Premierministerin raus nach nur Jahr + US Senator Graham in Ukraine eleminiert?

„Diese Regierung zerstört Deutschland ganz bewusst!“ (Hopf & Kettner)

Serdar Somuncu: Die Altparteien treiben die AfD an die Macht

Douglas Macgregor: Katastrophaler NATO-Gipfel – Neuer Krieg gegen Iran und Russland

Ernst Wolff: Das steht uns kurz bevor!

Tacheles # 213

Neue Antwort: Wer produzierte 9/11 und wollte Trump töten? – Die Kurzversion

Dramatischer Geburtenrückgang seit Corona-Impfungen

Bacon, die Rosenkreuzer und das Neue Atlantis (The Corbett Report – Deutsch)

Klimaschwindel enttarnt – Dan Peña packt aus

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WARUM REDEN SIE NICHT ÜBER JOHN McAFEE BILL GATES HAT GERADE WIEDER GEWONNEN (Hustl – Deutsch)

Patrik Baab in Höchstform: Dieses Interview ist eine einzige Abrechnung!

In vielen Kinos unerwünscht: Der Film „Warum Ich“

Angriff auf Deutschland: Die WAHRE Geschichte! | #KrallErklärt

Harald Kujat warnt: Steuern wir unaufhaltsam in einen großen Krieg?

Warum der Westen Russland hasst