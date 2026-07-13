Wie kognitives Umdenken hilft, rasende Gedanken zu beruhigen und einen besseren Schlaf zu fördern

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Das „Cognitive Shuffling“ hilft Ihrem Geist beim Übergang in den Schlaf, indem es den natürlichen Wechsel Ihres Gehirns von konzentriertem Denken zu zufälligen, traumähnlichen Mustern nachahmt

Anstatt zu versuchen, Ihren Geist zu leeren, wählen Sie ein einfaches Wort und denken Sie an andere Wörter, die mit jedem Buchstaben beginnen, um übermäßiges Grübeln sanft umzulenken

Die Technik funktioniert, indem sie gerade genug geistige Ablenkung ohne Stimulation bietet, was sie ideal für Menschen mit rasenden Gedanken vor dem Schlafengehen macht

Das Hinzufügen von Visualisierung und koordinierter Atmung verstärkt die Wirksamkeit, indem es Ihre Sinne anspricht und die Entspannungsreaktion Ihres Körpers aktiviert

Durch konsequentes Üben lernt Ihr Gehirn, den Shuffling-Prozess mit dem Abschalten zu verbinden, wodurch eine nachhaltige Schlafroutine ohne Schlafmittel entsteht

Viele Menschen haben Schwierigkeiten beim Einschlafen, nicht wegen Schmerzen, Lärm oder Licht – sondern weil ihr Geist einfach nicht abschalten will. Der innere Lärm aus Planen, Grübeln oder dem Wiedererleben von Gesprächen hält Ihr Gehirn in einem Zustand höchster Alarmbereitschaft, lange nachdem Ihr Kopf das Kissen berührt hat. Das ist nicht nur frustrierend. Schlafmangel wird mit Angstzuständen, Depressionen, kognitivem Verfall und sogar Herzerkrankungen in Verbindung gebracht.

Man liegt erschöpft im Bett, doch die Gedanken fühlen sich an wie ein Pingpong-Spiel zwischen Erinnerungen und zukünftigem Stress. Herkömmliche Ratschläge wie „Entspann dich einfach“ oder „Mach deinen Kopf frei“ wirken oft kontraproduktiv und verstärken den Stress. Anstatt zu versuchen, das Gehirn komplett zum Schweigen zu bringen, gibt es einen intelligenteren Ansatz, der mit dem natürlichen Übergang des Geistes in den Schlaf arbeitet.

Luc Beaudoin, Kognitionswissenschaftler an der Simon Fraser University, hat eine Technik namens „Cognitive Shuffling“ entwickelt, um den natürlichen Übergang deines Gehirns zu unorganisierten, traumartigen Gedankenmustern nachzuahmen.

Anstatt Stille zu verlangen, lenkt es Ihre Gedanken auf belanglose, zufällige Assoziationen, die Ihr Nervensystem sanft in den Ruhezustand versetzen. Wenn Ihr Geist nachts ständig beschäftigt ist, bietet „Cognitive Shuffling“ einen praktischen, leicht umsetzbaren Weg, diesen Kreislauf zu durchbrechen – und heute Nacht könnte der richtige Zeitpunkt sein, es auszuprobieren.

Kognitives „Shuffling“ gibt deinem Gehirn etwas Besseres zu tun, als zu viel nachzudenken

Ein Artikel von Calm erklärt, dass dein Gehirn, wenn du kurz vor dem Einschlafen stehst, ganz natürlich von konzentriertem, linearem Denken zu zufälligen, fragmentierten Bildern und Ideen wechselt. Auf diese Weise lockert dein Gehirn seinen Griff an der Realität und bereitet sich auf den Traumzustand vor. Kognitives Shuffling unterstützt diesen Prozess, indem es zufällige, emotional neutrale Wörter in Ihre Gedanken einbringt und Ihrem Gehirn hilft, schneller umzuschalten.

Kognitives Shuffling ist einfach und erfordert weder Training noch Hilfsmittel — Sie müssen lediglich ein kurzes, langweiliges Wort wählen — wie „Lampe“ — und sich dann andere Wörter ausdenken, die mit jedem seiner Buchstaben beginnen. Für „L“ könnten dir „Zitrone“, „Leiter“ oder „Fussel“ einfallen. Sobald dir die „L“-Wörter ausgehen, gehst du zu „A“ über, dann zu „M“ und schließlich zu „P“. Diese Übung beansprucht gerade genug mentale Energie, um dich davon abzuhalten, in ängstliche Gedanken zu versinken, aber nicht so viel, dass sie dich wach hält.

Sie müssen lediglich ein kurzes, langweiliges Wort wählen — wie „Lampe“ — und sich dann andere Wörter ausdenken, die mit jedem seiner Buchstaben beginnen. Für „L“ könnten dir „Zitrone“, „Leiter“ oder „Fussel“ einfallen. Sobald dir die „L“-Wörter ausgehen, gehst du zu „A“ über, dann zu „M“ und schließlich zu „P“. Diese Übung beansprucht gerade genug mentale Energie, um dich davon abzuhalten, in ängstliche Gedanken zu versinken, aber nicht so viel, dass sie dich wach hält. Sie ist darauf ausgelegt, Ihren überaktiven Geist sanft zu überlagern — Das Ziel ist nicht, Ihren Geist zu leeren — sondern ihm etwas anderes zu geben, womit er sich beschäftigen kann. Calm erklärt, dass der Versuch, Ihre Gedanken gewaltsam zu stoppen, Sie in der Regel noch wacher macht. Stattdessen lenkt das „kognitive Umblättern“ Ihr Gehirn genau in jene Art von zerstreutem Denken, das ganz natürlich auftritt, wenn Sie einschlafen. Es ist eine Umleitung, kein Abschalten.

Das Ziel ist nicht, Ihren Geist zu leeren — sondern ihm etwas anderes zu geben, womit er sich beschäftigen kann. Calm erklärt, dass der Versuch, Ihre Gedanken gewaltsam zu stoppen, Sie in der Regel noch wacher macht. Stattdessen lenkt das „kognitive Umblättern“ Ihr Gehirn genau in jene Art von zerstreutem Denken, das ganz natürlich auftritt, wenn Sie einschlafen. Es ist eine Umleitung, kein Abschalten. Sie müssen nicht gut darin sein, damit es funktioniert — Dies ist kein Konzentrationsspiel. Wenn Sie das Wort vergessen, mit dem Sie begonnen haben, den Überblick darüber verlieren, wo Sie in der Buchstabenfolge stehen, oder mitten in der Liste einschlafen, machen Sie es richtig. Die Zufälligkeit des Prozesses ist der springende Punkt – sie ahmt die Art und Weise nach, wie Träume beginnen, und lenkt Ihr Gehirn gerade so weit ab, dass der Schlaf die Oberhand gewinnen kann.

Kognitives Shuffling verändert Ihre Schlafroutine durch Wiederholung und Rhythmus

Für viele Menschen wird das Zubettgehen zu einer Leistung: Sie versuchen einzuschlafen, schauen auf die Uhr, machen sich Sorgen um den nächsten Tag und verurteilen sich selbst, wenn Sie scheitern. Kognitives Shuffling beseitigt diesen Leistungsaspekt. Es gibt kein Gelingen oder Scheitern – nur eine ruhige, mühelose Ablenkung. Calm weist darauf hin, dass diese Technik nachsichtig, wiederholbar und an Ihre Vorlieben und Ihre Stimmung in jeder Nacht anpassbar ist.

Beständigkeit hilft Ihrem Gehirn, die Routine zu lernen – Calm merkt an, dass kognitives Shuffling nicht immer sofort funktioniert. Es ist oft ein schrittweiser Prozess, besonders für Menschen, die es gewohnt sind, nachts geistig aktiv zu sein. Aber bei regelmäßiger Anwendung beginnt Ihr Gehirn, den Prozess des Aufzählens von Wörtern mit dem Abschalten zu verbinden. Mit der Zeit wird es zu einem Signal für den Schlaf und hilft Ihnen, eine gesunde Routine aufzubauen, ohne dass Sie Nahrungsergänzungsmittel oder Schlafmittel benötigen.

Calm merkt an, dass kognitives Shuffling nicht immer sofort funktioniert. Es ist oft ein schrittweiser Prozess, besonders für Menschen, die es gewohnt sind, nachts geistig aktiv zu sein. Aber bei regelmäßiger Anwendung beginnt Ihr Gehirn, den Prozess des Aufzählens von Wörtern mit dem Abschalten zu verbinden. Mit der Zeit wird es zu einem Signal für den Schlaf und hilft Ihnen, eine gesunde Routine aufzubauen, ohne dass Sie Nahrungsergänzungsmittel oder Schlafmittel benötigen. Die Methode nutzt natürliche Gehirnrhythmen, um die Erholung zu unterstützen — Beaudoin entdeckte, dass der Geist in den Schlaf übergeht, indem er unorganisiert wird — flüchtige, unzusammenhängende Ideen und Bilder ersetzen strukturierte Gedanken. Indem es diese Unordnung absichtlich nachahmt, ist das „Cognitive Shuffling“ der Kurve voraus und hilft Ihnen, schneller in den Zustand vor dem Einschlafen zu gelangen.

Beaudoin entdeckte, dass der Geist in den Schlaf übergeht, indem er unorganisiert wird — flüchtige, unzusammenhängende Ideen und Bilder ersetzen strukturierte Gedanken. Indem es diese Unordnung absichtlich nachahmt, ist das „Cognitive Shuffling“ der Kurve voraus und hilft Ihnen, schneller in den Zustand vor dem Einschlafen zu gelangen. Es steht im Einklang mit den Prinzipien des kognitiven Belastungsmanagements — Die Strategie funktioniert, weil sie berücksichtigt, wie Ihr Gehirn Informationen unter Stress verarbeitet. Anstatt geistige Stille zu verlangen – was die kognitive Belastung erhöht –, reduziert das „Cognitive Shuffling“ die Arbeitslast Ihres Gehirns auf etwas Einfaches und Rhythmisches. Dieser Rückgang der kognitiven Belastung regt Ihr Nervensystem zur Entspannung an, wodurch Sie leichter einschlafen können.

Die Strategie funktioniert, weil sie berücksichtigt, wie Ihr Gehirn Informationen unter Stress verarbeitet. Anstatt geistige Stille zu verlangen – was die kognitive Belastung erhöht –, reduziert das „Cognitive Shuffling“ die Arbeitslast Ihres Gehirns auf etwas Einfaches und Rhythmisches. Dieser Rückgang der kognitiven Belastung regt Ihr Nervensystem zur Entspannung an, wodurch Sie leichter einschlafen können. Das Gamifizieren des Schlafens macht ihn weniger stressig — Calm empfiehlt, jeden Abend ein neues Wort auszuwählen, um den Prozess interessant und spielerisch zu halten. Die Übung in eine Art geistiges Rätsel zu verwandeln, sorgt für Abwechslung, die Ihre Aufmerksamkeit gerade so weit fesselt, dass Stress ferngehalten wird. Diese leichte Gamifizierung bringt ein wenig Spaß in Ihre Schlafroutine, was einen großen Unterschied darin macht, wie Ihr Körper darauf reagiert.

Geistige Überaktivität verhindert den Schlaf, indem sie die exekutiven Funktionen des Gehirns lahmlegt

Ein Artikel von Renée Miller, perinatale klinische Psychologin beim Antenatal & Postnatal Psychology Network in Australien, erklärt, wie die exekutiven Funktionen Ihres Gehirns – Planen, Bewerten, Erinnern und Problemlösen – Ihre geistigen Motoren noch lange nach Ihrer körperlichen Erschöpfung am Laufen halten. Beaudoin prägte den Begriff „mentale Störung“, um diese anhaltende Überaktivität zu beschreiben, die Ihre Fähigkeit, sich nachts zu entspannen, lahmlegt.

• Besonders betroffen sind vielbeschäftigte Eltern und überreizte Erwachsene — Der Artikel konzentriert sich auf Eltern, die nach einem langen Tag versuchen einzuschlafen – wenn es im Haus endlich ruhig ist und es eigentlich „Ihre Zeit“ sein sollte. Doch anstatt abzuschalten, beginnt Ihr Gehirn, Aufgaben zu sortieren, Fehler noch einmal durchzugehen oder Pläne für den nächsten Tag zu schmieden. Das ist nicht einfach nur Stress – es ist das Ergebnis eines exekutiven Systems, das nicht weiß, wann es aufhören soll. Hier bietet „Cognitive Shuffling“ einen praktischen Weg, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Der Artikel konzentriert sich auf Eltern, die nach einem langen Tag versuchen einzuschlafen – wenn es im Haus endlich ruhig ist und es eigentlich „Ihre Zeit“ sein sollte. Doch anstatt abzuschalten, beginnt Ihr Gehirn, Aufgaben zu sortieren, Fehler noch einmal durchzugehen oder Pläne für den nächsten Tag zu schmieden. Das ist nicht einfach nur Stress – es ist das Ergebnis eines exekutiven Systems, das nicht weiß, wann es aufhören soll. Hier bietet „Cognitive Shuffling“ einen praktischen Weg, diesen Kreislauf zu durchbrechen. • Das Hinzufügen von Visualisierung verstärkt die Wirkung und beruhigt Ihren Körper — Die Technik ist wirkungsvoller, wenn Sie die Wörter nicht nur denken, sondern sich auch vorstellen. Wenn Ihr Wort „Besen“ ist, stellen Sie sich den Besen vor. Dann das nächste Wort mit „B“, wie „Strand“, stellen Sie sich das ebenfalls vor. Visualisierung hilft dabei, Ihre Aufmerksamkeit vom inneren Dialog abzulenken, und schafft eine sensorische Erfahrung, die dem Träumen ähnelt. Diese visuelle Schichtung verstärkt die Desorganisation, die Ihrem Gehirn hilft, abzuschweifen.

Die Technik ist wirkungsvoller, wenn Sie die Wörter nicht nur denken, sondern sich auch vorstellen. Wenn Ihr Wort „Besen“ ist, stellen Sie sich den Besen vor. Dann das nächste Wort mit „B“, wie „Strand“, stellen Sie sich das ebenfalls vor. Visualisierung hilft dabei, Ihre Aufmerksamkeit vom inneren Dialog abzulenken, und schafft eine sensorische Erfahrung, die dem Träumen ähnelt. Diese visuelle Schichtung verstärkt die Desorganisation, die Ihrem Gehirn hilft, abzuschweifen. • Die Atemkontrolle ist ein versteckter Teil des Erfolgs des Shuffle — Du kannst auch bewusstes Atmen als Teil der Technik einsetzen. Versuche, einzuatmen, während du an das Wort denkst, und auszuatmen, während du es dir vorstellst. Längere Ausatmungen aktivieren auf natürliche Weise dein parasympathisches Nervensystem – den „Ruhe- und Verdauungsmodus“ deines Körpers – und machen den Prozess körperlich noch entspannender.

Wie Sie mit „Cognitive Shuffling“ Ihren Geist zur Ruhe bringen und schneller einschlafen

Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Geist würde einen Marathon laufen, sobald Sie sich hinlegen, sind Sie nicht allein. Rasende Gedanken halten Sie nicht nur wach – sie lösen auch Ihre Stressreaktion aus, sorgen für einen erhöhten Cortisolspiegel und versetzen Ihr Gehirn in einen Zustand höchster Wachsamkeit, obwohl es eigentlich in den Schlafmodus wechseln sollte. Die Ursache des Problems liegt darin, dass das exekutive System Ihres Gehirns nicht weiß, wie es ohne Hilfe abschalten soll.

Anstatt zu versuchen, Stille zu erzwingen, ist es klüger, diese mentale Energie mit einer Technik umzulenken, die nachahmt, wie Ihr Gehirn auf natürliche Weise einschläft. Hier kommt das „Cognitive Shuffling“ ins Spiel. Das ist keine Meditation. Es geht nicht darum, den Geist zu leeren oder sich auf den Atem zu konzentrieren.

Es geht darum, deinem Gehirn eine harmlose, einfache und unstrukturierte Aufgabe zu geben – damit es um 23 Uhr aufhört, die Probleme von morgen lösen zu wollen. Wenn du nachts hellwach bist oder aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst, probier diese fünf Schritte aus:

1. Beginnen Sie mit Ihrer Schlafumgebung — Gestalten Sie Ihr Schlafzimmer so ruhig, dunkel und still wie möglich. Schalten Sie alle Lichter aus, schalten Sie Ihre Geräte aus – oder besser noch Ihr WLAN – und sorgen Sie für eine kühle Temperatur. Wenn Sie in einer lauten Gegend wohnen oder Ihr Partner schnarcht, schalten Sie einen Ventilator ein oder probieren Sie ein Gerät für weißes Rauschen aus, um Ablenkungen auszublenden. Je weniger Reize von außen auf Sie einwirken, desto leichter fällt es Ihrem Gehirn, in den Ruhemodus zu wechseln.

Gestalten Sie Ihr Schlafzimmer so ruhig, dunkel und still wie möglich. Schalten Sie alle Lichter aus, schalten Sie Ihre Geräte aus – oder besser noch Ihr WLAN – und sorgen Sie für eine kühle Temperatur. Wenn Sie in einer lauten Gegend wohnen oder Ihr Partner schnarcht, schalten Sie einen Ventilator ein oder probieren Sie ein Gerät für weißes Rauschen aus, um Ablenkungen auszublenden. Je weniger Reize von außen auf Sie einwirken, desto leichter fällt es Ihrem Gehirn, in den Ruhemodus zu wechseln. 2. Wähle ein einfaches, neutrales Wort, um den Shuffle zu starten — Wähle etwas Alltägliches, das keine Emotionen oder Erinnerungen auslöst. Wörter wie „Lampe“, „Stuhl“ oder „Apfel“ eignen sich gut. Du brauchst etwas Vertrautes, aber Langweiliges – nichts, das mit deiner Arbeit, deinen Beziehungen oder Problemen zu tun hat. Wenn du ein visueller Denker bist, versuche, ein Wort zu wählen, das du dir klar vorstellen kannst, wie „Ball“ oder „Baum“.

Wähle etwas Alltägliches, das keine Emotionen oder Erinnerungen auslöst. Wörter wie „Lampe“, „Stuhl“ oder „Apfel“ eignen sich gut. Du brauchst etwas Vertrautes, aber Langweiliges – nichts, das mit deiner Arbeit, deinen Beziehungen oder Problemen zu tun hat. Wenn du ein visueller Denker bist, versuche, ein Wort zu wählen, das du dir klar vorstellen kannst, wie „Ball“ oder „Baum“. 3. Zerlege das Wort in Buchstaben und denke an andere Wörter – Überlege dir für jeden Buchstaben des gewählten Wortes neue Wörter, die mit diesem Buchstaben beginnen. Wenn dein Wort zum Beispiel „Decke“ ist, beginnst du mit „D“ und denkst an „Buch“, „Vogel“, „Eimer“ usw. Gehe dann zu „E“ über und mache dasselbe. Mach dir keine Sorgen, wenn dir die Wörter ausgehen oder du vergisst, wo du gerade warst – das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass dein Gehirn an Schwung verliert.

Überlege dir für jeden Buchstaben des gewählten Wortes neue Wörter, die mit diesem Buchstaben beginnen. Wenn dein Wort zum Beispiel „Decke“ ist, beginnst du mit „D“ und denkst an „Buch“, „Vogel“, „Eimer“ usw. Gehe dann zu „E“ über und mache dasselbe. Mach dir keine Sorgen, wenn dir die Wörter ausgehen oder du vergisst, wo du gerade warst – das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass dein Gehirn an Schwung verliert. 4. Füge Visualisierung und Atmung hinzu, um den Effekt zu vertiefen — Stelle dir jedes Wort, das dir einfällt, in Gedanken vor. Wenn du an „Ballon“ denkst, stelle dir die Form, die Farbe und vor, wie er schwebt. Atme ein, wenn dir das Wort in den Sinn kommt. Atme aus, während du es dir vorstellst. Das längere Ausatmen hilft deinem Körper, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Dies fügt der mentalen Ablenkung eine körperliche Ebene der Ruhe hinzu.

Stelle dir jedes Wort, das dir einfällt, in Gedanken vor. Wenn du an „Ballon“ denkst, stelle dir die Form, die Farbe und vor, wie er schwebt. Atme ein, wenn dir das Wort in den Sinn kommt. Atme aus, während du es dir vorstellst. Das längere Ausatmen hilft deinem Körper, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Dies fügt der mentalen Ablenkung eine körperliche Ebene der Ruhe hinzu. 5. Wiederholen Sie die Übung bei Bedarf mit einem neuen Wort — Wenn Sie nach einer Runde immer noch wach sind, lassen Sie sich nicht entmutigen. Wählen Sie einfach ein neues Wort und beginnen Sie von vorne. Das Ziel ist nicht Perfektion — es geht um Ablenkung. Je mehr Sie üben, desto mehr lernt Ihr Gehirn, diese Abfolge mit dem Abschalten zu verbinden. Mit der Zeit wird sie zu einem Signal für Ihren Körper, in den Schlafmodus zu wechseln, genau wie Zähneputzen oder das Licht ausschalten.

Diese Technik gibt deinem Geist eine Beschäftigung, die weder Stress noch Problemlösung oder Gedächtnisleistung erfordert. Sie arbeitet mit deiner Biologie zusammen, statt gegen sie. Und das Beste daran: Du kannst es noch heute Abend ausprobieren – ganz ohne Hilfsmittel, ohne Aufzeichnungen, nur du und deine Gedanken, die sanft in den Schlaf gleiten. Weitere Hilfe findest du in meinen 50 Tipps zur Verbesserung deines Schlafs.

Häufig gestellte Fragen zum kognitiven Shuffling

F: Was ist kognitives Shuffling und wie hilft es beim Einschlafen?

A: Kognitives Shuffling ist eine mentale Technik, die zufällige, neutrale Wortassoziationen nutzt, um Ihr Gehirn sanft abzulenken und Ihnen beim Einschlafen zu helfen. Anstatt Ihren Geist zu zwingen, sich zu leeren, geben Sie ihm eine leichte, nicht anregende Aufgabe – wie zum Beispiel, an Wörter zu denken, die mit jedem Buchstaben eines ausgewählten Wortes beginnen. Dies ahmt den natürlichen Übergang Ihres Gehirns in den Schlaf nach und reduziert nächtliches Grübeln.

F: Warum halten mich rasende Gedanken nachts wach?

A: Wenn die exekutiven Funktionen Ihres Gehirns – wie Planen, Bewerten oder Problemlösen – aktiv bleiben, hindern sie Ihren Körper daran, in einen Ruhezustand zu gelangen. Kognitives Shuffling unterbricht diesen Kreislauf, indem es strukturiertes Denken durcheinanderbringt und Ihr Gehirn dazu anregt, loszulassen.

F: Wie praktiziere ich kognitives Shuffling?

A: Wähle zunächst ein einfaches Wort, wie zum Beispiel „Lampe“ oder „Tisch“. Denke dir dann andere Wörter aus, die mit jedem Buchstaben des gewählten Wortes beginnen. Füge eine Visualisierung hinzu, indem du dir jedes neue Wort vorstellst, und kombiniere dies mit langsamer Atmung – einatmen beim Gedanken, ausatmen beim Bild. Wenn du den Faden verlierst oder mitten im Prozess einschläfst, ist das ein Zeichen dafür, dass es funktioniert.

F: Was unterscheidet kognitives Shuffling von anderen Entspannungstechniken?

A: Im Gegensatz zu Meditation oder Atemübungen, die Konzentration oder Stille erfordern, nutzt kognitives Shuffling eine leichte mentale Stimulation, um Ihre Gedanken umzulenken. Es ist eine praktische, mühelose Technik, die nicht auf Stille oder Konzentration angewiesen ist – und sie ist besonders hilfreich für Menschen, denen es schwerfällt, nachts ihre Gedanken abzuschalten.

F: Funktioniert kognitives Shuffling bei jedem, auch bei Kindern oder Menschen mit Schlafängsten?

A: Ja. Diese Methode ist einfach, anpassungsfähig und erfordert keine speziellen Hilfsmittel oder Training. Sie funktioniert gut bei Erwachsenen, vielbeschäftigten Eltern und sogar bei Kindern. Sie können sie individuell anpassen, indem Sie jeden Abend andere Wörter wählen oder daraus ein Gedankenspiel machen. Der Schlüssel ist Beständigkeit – mit der Zeit wird Ihr Gehirn die Technik mit der Schlafenszeit in Verbindung bringen, was das Einschlafen erleichtert.

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