5 Höhepunkte aus den UFO-Akten des Pentagons

Von Tyler Durden

Verfasst von Jacob Burg & Jacki Thrapp via The Epoch Times (Hervorhebung von uns – the ALFstein files),

Die Astronauten der Apollo 11 berichteten in einem kürzlich veröffentlichten Nachbericht der NASA über die Mission, dass sie in der Nähe des Mondes ein „beträchtliches“ Objekt mit einer „ziemlich hellen Lichtquelle“ gesehen hätten, das sie als „möglichen Laser“ bezeichneten.

Das United States Indo-Pacific Command meldete ein UAP, das 2024 nahe Japan die Form eines Footballs hatte. Das Bild wurde am 8. Mai 2026 veröffentlicht. Kriegsministerium.

Dieses Dokument sowie Videos und Bilder von unbekannten Objekten im Luftraum aus fast allen Teilen der Welt waren in den kürzlich vom Pentagon veröffentlichten Akten enthalten, die sich auf die Untersuchungen der US-Regierung zu unbekannten Flugobjekten (UFOs) und unbekannten anomalen Phänomenen (UAP) beziehen. Die erste Tranche der Akten wurde am 8. Mai veröffentlicht.

„Was mein Versprechen an euch betrifft: Das Kriegsministerium hat die erste Tranche der UFO/UAP-Akten der Öffentlichkeit zur Einsicht und Untersuchung freigegeben“, schrieb Präsident Donald Trump am Freitagmorgen in den sozialen Medien.

„Mit diesen neuen Dokumenten und Videos kann sich die Bevölkerung selbst ein Bild machen: ‚Was zum Teufel ist hier los?‘ Viel Spaß und gute Unterhaltung!“

Während das Pentagon im Laufe des letzten Jahrzehnts zunehmend verschiedene UFO- und UAP-Akten freigegeben hatte, rückte Trump das Thema wieder in den Fokus der Öffentlichkeit, als er im Februar andeutete, dass eine Veröffentlichung von Dokumenten bald bevorstehen könnte.

Die erste Tranche der freigegebenen Akten umfasst FBI-Befragungen und interne Mitteilungen, Depeschen des Außenministeriums, Protokolle von NASA-Besatzungen sowie Videos von potenziellen UFOs.

Hier sind fünf Höhepunkte aus einer teilweisen Sichtung der neu veröffentlichten Akten.

Mond-Sichtungen

Die neu freigegebenen Dokumente enthüllen, dass NASA-Astronauten während mehrerer Apollo-Missionen auf eine Reihe unerklärlicher Phänomene stießen.

Astronaut Buzz Aldrin berichtete, er habe in der Mondumlaufbahn eine „ziemlich helle Lichtquelle“ beobachtet, die er als „möglichen Laser“ beschrieb, wie aus einem zuvor vertraulichen Debriefing der Apollo-11-Besatzung vom 31. Juli 1969 hervorgeht.

Die Besatzung von Apollo 12 beobachtete im November 1969 zwei separate Vorfälle eines „unbekannten Phänomens“.

Der Apollo-12-Astronaut Alan L. Bean beschrieb, wie er Lichtpartikel beobachtete, die „in den Weltraum davonsegelten“ und so aussahen, als würden sie „dem Mond entfliehen“. Charles „Pete“ Conrad machte eine separate Beobachtung, bei der er schwebende Trümmer außerhalb der Mondlandefähre sah.

Die Astronauten von Apollo 17 berichteten von drei verschiedenen ungeklärten Ereignissen an drei verschiedenen Tagen ihrer Mission im Jahr 1972.

Harrison „Jack“ Schmitt sagte, er habe einen Lichtblitz auf der Mondoberfläche nördlich des Grimaldi-Kraters beobachtet. Er beschrieb ihn als einen „dünnen Lichtstreifen“.

Schmitt erlebte ein weiteres unerklärliches Ereignis zusammen mit dem Kommandomodulpiloten Ronald Evans, als sie „sehr helle Partikel oder Fragmente“ beobachteten, die in der Nähe des Raumfahrzeugs trieben und „herumwirbelten“.

„Da unten ist ein ganzer Haufen (sic) großer Teile an meinem Fenster – einfach hell“, sagte Schmitt. „Aus Rons Fenster sieht es aus wie am 4. Juli.“

Bei einem separaten Vorfall auf derselben Apollo-17-Mission berichtete Missionskommandant Eugene A. Cernan, er habe ein intensives, „eindrückliches“ Licht zwischen seinen Augen blitzen sehen, als wäre es ein Zugscheinwerfer.

Inmitten dieser Sichtungen machten die Astronauten ein Foto von etwas, das wie drei Punkte in einer dreieckigen Formation am Himmel über dem Mond aussah. Die NASA merkte an, dass das Bild zwar bereits zuvor veröffentlicht worden sei, „es jedoch keinen Konsens über die Natur dieser Anomalie gibt“.

„Ein NASA-Dateifoto von der Apollo 17 Mission, aufgenommen im Dezember 1972, zeigt ein nicht identifiziertes anomales Phänomen am Himmel über dem Mond. Mit freundlicher Genehmigung des Pentagons.“

„Achtzackiger Stern“

„The Epoch Times“ hat alle Videos gesichtet, die in der ersten Veröffentlichung der UFO-Akten des Pentagons enthalten waren. Das möglicherweise beeindruckendste Video stammt aus dem Jahr 2013 vom US-Zentralkommando und zeigt ein Flugobjekt, das als „achtzackiger Stern mit unterschiedlich langen Zacken“ beschrieben wurde.

Das Objekt scheint in dem eine Minute und sechsundvierzig Sekunden langen Video in der Luft zu schweben.

„Ein kürzlich vom Pentagon veröffentlichtes Video eines möglichen UAP zeigt ein Luftobjekt, das als achteckig beschrieben wurde und Arme mit wechselnder Länge besitzt.“ Screenshot von The Epoch Times / mit freundlicher Genehmigung des Pentagons.

Das U.S. Central Command berichtete von einem weiteren potenziellen UFO, das 2022 von einem Infrarotsensor an Bord einer Plattform des US-Militärs gefilmt wurde. In dem Bericht wurde das Objekt als „mögliche Rakete“ beschrieben, die sich schnell durch das Sichtfeld bewegte.

In einem dritten Video filmt ein weiterer Infrarotsensor des US-Militärs zwei helle Objekte, die scheinbar in Formation über den Himmel ziehen. Die Objekte heben sich kontrastreich vom Hintergrund des Himmels ab.

Das US-Indo-Pazifik-Kommando übermittelte dem Pentagon ein Video aus dem Jahr 2024, das ebenfalls mit einem Infrarotsensor aufgenommen wurde und ein potenzielles UFO durch ein Gebiet mit mehreren Windrädern verfolgt.

FBI untersucht Sichtung mit mehreren Zeugen

Die Datenfreigabe umfasste mehrere stark geschwärzte FBI-Befragungsberichte zu einer Sichtung mit mehreren Zeugen an einer unbekannten US-Testanlage im September 2023.

In einem Bericht beschreibt eine Frau eine seltsame Abfolge von Ereignissen, die sich eines Morgens ereigneten, als sie und mehrere Auftragnehmer der Regierung an einem Sonderprojekt in einem gesperrten Luftraum arbeiteten.

Als sie versuchte, durch ein ferngesteuertes Tor der geheimen US-Testanlage zu fahren, öffnete sich das Tor „bei drei Versuchen nur ein wenig und schloss sich dann wieder“, bevor es sich schließlich beim vierten Versuch öffnete.

Dem Bericht zufolge gab es vor oder nach dem Vorfall keinerlei Funktionsstörungen des Tors.

Als das Fahrzeug der Frau durch das Tor fuhr, „blickte sie auf und sah ein zigarrenförmiges Objekt mit einem extrem hellen Licht“ in einer Höhe zwischen 500 und 3000 Fuß über der nächsten Baumgrenze.

Sie beschrieb es als „metallisch bronzefarben“ und etwa so lang wie zwei bis drei Black-Hawk-Hubschrauber, „die hintereinander aufgereiht sind“. Die Frau und ein weiterer namentlich nicht genannter Auftragnehmer beobachteten das Objekt fünf bis zehn Sekunden lang, bevor es verschwand, ohne Kondensstreifen zu hinterlassen.

Das FBI fügte eine Phantombild des gemeldeten Objekts bei.

„Eine vom Federal Bureau of Investigation erstellte Phantombildzeichnung eines UAP, das von mehreren Zeugen über einem nicht genannten US-Testgelände im September 2023 gemeldet wurde.“ Screenshot von The Epoch Times / mit freundlicher Genehmigung des Pentagons.

Das waren nicht die einzigen Zeugen. Das FBI befragte einen Drohnenpiloten, der in der Nähe derselben Testanlage im Einsatz war und ebenfalls angab, das Objekt gesehen zu haben, sowie weitere, namentlich geschwärzte Zeugen, die an jenem Tag in Richtung der Anlage fuhren und es ebenfalls sahen.

„Cobalt Ray“-Telegramm

Eines der scheinbar seltsamsten Dokumente, die The Epoch Times bisher in der ersten Veröffentlichung von UFO-Akten des Pentagons gesehen hat, ist ein internes FBI-Memo aus dem Jahr 1967, das vom Rechtsattaché des FBI in Mexiko-Stadt an FBI-Direktor J. Edgar Hoover gesendet wurde.

Das als „SECRET“ (geheim) eingestufte Memo gibt ein Telegramm wieder, das von einem W.R. Hanawalt an die mexikanische Bundespolizei gesendet wurde; dieser soll es im Dezember 1966 aus Harlingen, Texas, verschickt haben.

Hanawalt berichtet von einem seltsamen technologischen Objekt, das er als „Laserstrahl oder Kobaltstrahl“ beschreibt, der sich „selbst umhüllt“ und „in seiner Wirkung einem Kokon um eine Seidenraupe ähnelt“. Er sagt, der Strahl könne das gesamte Nervensystem einer Person umschließen, wodurch der Bediener „Visionen von fliegenden Objekten“ erzeugen könne.

„Atmung und Herzschlag können vollständig manipuliert werden – Ihre Lügendetektortests können ohne Ihr Wissen gezielt gesteuert werden“, schreibt Hanawalt und fügt hinzu, dass der Strahl die fünf Sinne einer Person manipulieren kann.

„Sie haben fast alle Ebenen der Wirtschaft infiltriert“, sagt er und bezieht sich dabei auf diejenigen, die die angebliche Technologie bedienen.

„Ich habe die Möglichkeit eines vorsätzlichen Mordes aus der Perspektive des Bedieners und seines Fahrzeugs dargelegt und füge hinzu, dass für die anderen beteiligten Fahrzeuge dieselben Bedingungen gelten. Diese werden von den ‚faulen Äpfeln‘ in den Reihen jeder Bundesbehörde manipuliert, die aufgrund des Verrats an streng geheimen Informationen, zu deren Schutz sie geschworen haben, unantastbar sind“, fügt Hanawalt hinzu.

Abgesehen von den „SECRET“-Stempeln auf dem Dokument und kaum lesbaren handschriftlichen Notizen ist die einzige Anmerkung des FBI, dass das Bureau keine Informationen über Hanawalt in seinen Akten hatte.

„Helles Licht von enormer Intensität“

Der Fundus an Akten umfasste auch mehrere Depeschen und Dokumente des Außenministeriums.

In einer Depesche vom 31. Januar 1994 wurde berichtet, dass ein Objekt über Kasachstan von tadschikischen Piloten gesichtet wurde, die es als „helles Licht von enormer Intensität“ beschrieben, das sich ihnen vom Horizont her näherte.

„Sie beobachteten das Objekt etwa vierzig Minuten lang, während es Kreise und Korkenziehermanöver flog und bei hoher Geschwindigkeit und unter sehr hohen [G-Kräften] 90-Grad-Kurven flog“, hieß es in dem Telegramm. „Nach einiger Zeit nahm das Objekt einen horizontalen Hochgeschwindigkeitskurs ein und verschwand am Horizont.“

Der Kapitän machte Fotos von dem Objekt mit einer Olympus-Taschenkamera. Diese Fotos waren nicht im Bericht enthalten.

In einem weiteren Telegramm des Außenministeriums vom 28. Januar 1985 wurde von der US-Botschaft in Port Moresby über Papua-Neuguinea ein „Flugzeug in großer Höhe und mit hoher Geschwindigkeit“ gesichtet.

Anwohner sollen durch unbekannte Flugobjekte, die über ihnen flogen, in Angst versetzt worden sein. Die Berichte beschrieben „sich schnell bewegende Objekte mit Lichtern, Kondensstreifen und Geräuschen“.

Ein Pilot berichtete, er habe auf dem Radar ein Flugzeug gesehen, das „in großer Höhe und mit hoher Geschwindigkeit von Süden nach Norden flog“.

Das Außenministerium teilte der Nationalen Geheimdienstorganisation von Papua-Neuguinea mit, dass ihm keine Überflüge von B-52-Maschinen des US-Militärs oder von US-Flugzeugen in dem Gebiet in der Nacht der gemeldeten Vorfälle bekannt seien.

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