Milliarden verschwunden – EU-Prüfer schlagen Alarm über undurchsichtigen COVID-Geldregen

Während Europas Bürger Lockdowns, Impfpflichten, Geschäftsschließungen und massive wirtschaftliche Einschnitte hinnehmen mussten, flossen hinter den Kulissen hunderte Milliarden Euro aus dem gigantischen COVID-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union durch ein System, das heute selbst die offiziellen EU-Rechnungsprüfer kaum noch nachvollziehen können.

Der Europäische Rechnungshof schlägt nun Alarm.

Wie aus einem neuen Bericht hervorgeht, lässt sich bei einem erheblichen Teil der Gelder nicht mehr eindeutig nachvollziehen, wohin sie tatsächlich geflossen sind. Tausende Empfänger — darunter Unternehmen, Großkonzerne und Konsortien — tauchen entweder gar nicht namentlich auf oder bleiben hinter bürokratischen Konstruktionen verborgen.

Dabei geht es nicht um Kleingeld.

Bis Anfang 2026 umfasste die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) bereits rund 577 Milliarden Euro — finanziert über gemeinsame EU-Schulden, aufgenommen an den Kapitalmärkten. Offiziell sollte das Geld Europa nach der Pandemie „grüner“, „digitaler“ und „resilienter“ machen.

Doch jetzt zeigt sich: Niemand scheint mehr genau zu wissen, wer tatsächlich profitierte.

Die Prüfer warnen offen davor, dass ohne vollständige Transparenz weder überprüft werden könne, ob die Mittel gerecht verteilt wurden, noch ob Konzentrationsrisiken oder versteckte Interessensnetzwerke entstanden seien. Mit anderen Worten: Ein gigantischer Geldapparat wurde aufgebaut — aber die öffentliche Kontrolle hinkt Jahre hinterher.

Besonders brisant ist der Fall Frankreich.

Dort erklärten Behörden laut Bericht, die Beschaffung detaillierter Informationen über Endempfänger sei schlicht „zu aufwendig“. In einem der größten Wirtschaftsräume Europas kann also offenbar nicht mehr sauber nachvollzogen werden, wohin Milliarden an Krisengeldern geflossen sind.

Die Situation wirft eine unangenehme Frage auf:

Wurde unter dem Deckmantel der Pandemie ein gigantischer Umverteilungsapparat geschaffen, dessen tatsächliche Gewinner im Schatten bleiben?

Denn während kleine Unternehmen europaweit kollabierten, Existenzen zerstört wurden und Bürger ihre Bewegungsfreiheit verloren, öffneten sich gleichzeitig historische Geldschleusen auf EU-Ebene.

Bereits vor zwei Jahren kam es zu großangelegten Ermittlungen wegen mutmaßlicher Veruntreuung von 600 Millionen Euro an Pandemiehilfen. In Italien, Österreich, Rumänien und der Slowakei wurden damals 22 Personen festgenommen.

Doch trotz solcher Fälle weist die Europäische Kommission die Kritik der Rechnungsprüfer zurück.

Brüssel verteidigt das System weiterhin als funktionierend und verweist auf „Meilensteine“, Fortschrittsberichte und laufende Dialoge mit Mitgliedstaaten. Kritiker sehen darin jedoch vor allem ein bürokratisches Schutzschild, hinter dem sich Verantwortlichkeiten zunehmend auflösen.

Noch alarmierender ist jedoch der Ausblick.

Denn laut den Prüfern wächst innerhalb der EU bereits die Unterstützung dafür, genau dieses Modell künftig auch auf andere gigantische Finanzbereiche auszuweiten — etwa Agrarsubventionen, Infrastrukturprogramme und den nächsten langfristigen EU-Haushalt.

Es geht dabei um Summen von bis zu zwei Billionen Euro.

Damit könnte das während der Pandemie etablierte Krisen- und Schuldenmodell dauerhaft zur neuen Normalität werden: zentralisierte Mega-Fonds, gemeinsame Schulden, schwer nachvollziehbare Geldflüsse und immer weniger direkte demokratische Kontrolle.

Die eigentliche Brisanz liegt deshalb nicht nur in den fehlenden Daten.

Sondern darin, dass die Pandemie offenbar genutzt wurde, um Finanz- und Machtstrukturen aufzubauen, die weit über COVID hinausreichen.

Und genau jetzt, Jahre später, beginnt selbst der Europäische Rechnungshof öffentlich einzuräumen, dass große Teile dieses Systems nicht mehr transparent nachvollziehbar sind.