Moderna bestätigt, dass sein neuer Grippeimpfstoff mRNA-1010 sechsmal mehr schwere Nebenwirkungen auslöst

Von Jon Fleetwood

Es gibt keine Belege dafür, dass die Impfung zu einer Verringerung der Todesfälle oder der Zahl schwerer Krankenhausaufenthalte führt.

Eine kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichte Phase-3-Studie hat bestätigt, dass der experimentelle mRNA-Impfstoff gegen saisonale Grippe von Moderna, mRNA-1010, etwa sechsmal so häufig schwere kurzfristige Nebenwirkungen verursachte wie Grippeimpfungen mit Standarddosis, während er eine absolute Verringerung symptomatischer, PCR-bestätigter grippeähnlicher Erkrankungen um weniger als einen Prozentpunkt bewirkte.

Die Studie ergab, dass die Empfänger der mRNA-Grippeimpfung deutlich schwerwiegendere kurzfristige Nebenwirkungen erlebten, während der Gesamtunterschied bei den Influenzaerkrankungen zwischen den beiden Gruppen gering blieb.

Die am Donnerstag veröffentlichte Studie untersuchte mehr als 40.000 Erwachsene im Alter von 50 Jahren und älter an 301 klinischen Standorten in 11 Ländern der nördlichen Hemisphäre während der Grippesaison 2024–2025.

Die neue Studie verglich den trivalenten mRNA-1010-Impfstoff von Moderna mit zugelassenen Grippeimpfstoffen in Standarddosis, nicht mit den verstärkten Hochdosis-, adjuvierten oder rekombinanten Grippeimpfstoffen, die bereits für viele ältere Erwachsene empfohlen werden.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da die Studie nicht nachweisen konnte, dass der Impfstoff von Moderna besser wirkte als die angeblich wirksamsten Grippeimpfstoffe, die derzeit für Senioren verfügbar sind.

Stattdessen zeigte sie eine angebliche Überlegenheit nur gegenüber älteren Grippeimpfstoffen in Standarddosis.

Die Forscher berichteten, dass PCR-bestätigte, im Protokoll definierte grippeähnliche Erkrankungen bei 2,0 % der mRNA-1010-Empfänger auftraten, verglichen mit 2,8 % der Empfänger von Grippeimpfstoffen in Standarddosis – ein absoluter Unterschied von 0,8 Prozentpunkten, den die Studie als relative Impfstoffwirksamkeit von 26,6 % darstellte.

Für den durchschnittlichen Leser bedeutet dies, dass die Schlagzeile „26,6 % besser“ viel größer klingt als der tatsächliche Unterschied, der in der Studienpopulation beobachtet wurde.

Mehr als 97 % der Teilnehmer in beiden Gruppen entwickelten den primären Endpunkt der Studie nicht.

Gleichzeitig traten bei 6,4 % der Empfänger von mRNA-1010 unerwünschte Reaktionen des Grades 3 auf – schwere Reaktionen, die die normale Aktivität beeinträchtigen –, verglichen mit 1,0 % der Empfänger der Grippeimpfung in Standarddosis.

In der mRNA-Gruppe traten zudem deutlich höhere Raten von Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost und Schmerzen an der Injektionsstelle auf.

Das bedeutet, dass etwa 1 von 16 Empfängern der mRNA-Grippeimpfung eine schwere kurzfristige Reaktion erlebte, die schwerwiegend genug war, um die täglichen Aktivitäten zu beeinträchtigen, verglichen mit etwa 1 von 100 Empfängern der Standard-Grippeimpfung.

Die Studie konnte keine Verringerung der Todesfälle, der Einweisungen auf die Intensivstation oder der schweren Influenza-Komplikationen nachweisen.

Krankenhausaufenthalte wurden nur bei 4 Empfängern der mRNA-Impfung und 8 Empfängern der Vergleichsimpfung gemeldet, und die Autoren räumten ein, dass die Studie für diese Endpunkte nicht ausreichend ausgelegt war.

Das bedeutet, dass die Studie nicht darauf ausgelegt war, festzustellen, ob die mRNA-Grippeimpfung schwere Influenza-Komplikationen wie Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle signifikant reduzierte.

Die Studie wurde von Blackstone Life Sciences und Moderna finanziert, und Moderna war für das Studiendesign, die Standortauswahl, die Überwachung und die Datenanalyse verantwortlich.

Das Manuskript wurde zudem von Moderna-Mitarbeitern mit Unterstützung von Moderna finanzierten medizinischen Autoren verfasst.

Mit anderen Worten: Das Unternehmen, das das Produkt entwickelt, hat auch die Studie konzipiert, die Daten analysiert und bei der Erstellung des abschließenden Artikels zur Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.

Dies wirft Bedenken hinsichtlich Interessenkonflikten auf, bedeutet aber auch, dass das Unternehmen selbst bestätigt hat, dass seine experimentelle mRNA-Grippeimpfung dramatisch höhere Raten schwerer Reaktionen hervorrief, während sie nur eine geringe absolute Verringerung der symptomdefinierten, PCR-bestätigten Influenzaerkrankungen bewirkte.

Moderna wurde durch Mittel der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) gegründet, einer geheimnisumwitterten Forschungsabteilung des US-Militärs mit geringer öffentlicher Kontrolle und einer Geschichte (hier) von Dual-Use-Experimenten.

Schwerwiegende Nebenwirkungen traten etwa sechsmal häufiger auf

Einer der auffälligsten Befunde betraf Nebenwirkungen des Grades 3.

Dem Artikel zufolge:

„Über unerwünschte Wirkungen des Grades 3 wurde bei 6,4 % der Empfänger von mRNA-1010 und bei 1,0 % der Empfänger des Vergleichspräparats in Standarddosierung berichtet.“

Reaktionen des Grades 3 werden im Allgemeinen als schwere Reaktionen eingestuft, die die normalen Alltagsaktivitäten beeinträchtigen.

Das bedeutet, dass die Empfänger nicht lediglich über leichte Schmerzen oder Müdigkeit berichteten.

Es handelte sich um Reaktionen, die schwerwiegend genug waren, um die Arbeit, alltägliche Bewegungen oder die normale Alltagsfunktion zu beeinträchtigen.

Der etwa sechsfache Anstieg schwerer Reaktionen gewinnt besonders an Bedeutung, wenn man ihn mit dem relativ geringen absoluten Rückgang der Grippeerkrankungen vergleicht, der in der Studie beobachtet wurde.

Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Schüttelfrost traten deutlich häufiger auf

Die Studie berichtete von deutlich höheren Reaktionsraten in der mRNA-Gruppe:

Schmerzen an der Injektionsstelle: 65,8 % gegenüber 29,8 % (mehr als doppelt so häufig)

Müdigkeit: 45,1 % gegenüber 20,3 % (mehr als verdoppelt)

Kopfschmerzen: 37,8 % gegenüber 18,0 % (mehr als verdoppelt)

Myalgie: 35,4 % gegenüber 11,6 % (mehr als verdreifacht)

Schüttelfrost: 23 % gegenüber 4 % (fast 6-mal höher)

Diese Ergebnisse zeigen, dass der mRNA-Impfstoff deutlich stärkere kurzfristige entzündliche und systemische Reaktionen auslöste als herkömmliche Grippeimpfstoffe.

Die Autoren stellten fest, dass die meisten Reaktionen „leicht bis mittelschwer und vorübergehend“ waren, doch die Reaktionsrate der Stufe 3 deutet darauf hin, dass eine beträchtliche Untergruppe Reaktionen erlebte, die schwerwiegend genug waren, um die normale Aktivität zu beeinträchtigen.

Der absolute Nutzen betrug weniger als 1 Prozentpunkt

Der primäre Endpunkt der Studie trat auf bei:

411 von 20.179 Empfängern von mRNA-1010 (2,0 %)

557 von 20.124 Empfängern der Standarddosis (2,8 %)

Das entspricht einer absoluten Differenz von etwa 0,8 Prozentpunkten.

Wenn 100 Personen die Standard-Grippeimpfung erhielten, entwickelten etwa 3 den Influenza-Endpunkt der Studie.

Wenn 100 Personen die mRNA-Impfung erhielten, waren es etwa 2.

Das bedeutet, dass die in den Schlagzeilen genannte Wirksamkeitszahl der Studie aus einem relativ geringen Unterschied in den tatsächlichen Erkrankungsraten zwischen den beiden Gruppen abgeleitet wurde.

Die Studie maß in erster Linie keine Todesfälle oder schwere Influenza-Verläufe

Der primäre Endpunkt war nicht der Tod, die Einweisung auf die Intensivstation oder schwere Influenza-Komplikationen.

Es handelte sich um eine „RT-PCR-bestätigte, im Protokoll definierte grippeähnliche Erkrankung“.

In der Veröffentlichung wurde dies als positiver RT-PCR-Test plus mindestens ein systemisches Symptom und mindestens ein respiratorisches Symptom definiert.

Gemäß dem Protokoll benötigten die Teilnehmer lediglich:

einen positiven RT-PCR-Test

ein systemisches Symptom

ein respiratorisches Symptom

um als Fall des primären Endpunkts zu gelten.

Das bedeutet, dass die Studie hauptsächlich symptomatische PCR-positive Erkrankungen erfasste und nicht, ob die Impfung die gefährlichsten Influenza-Verläufe verhinderte.

Es bedeutet auch, dass die in den Schlagzeilen genannten Wirksamkeitsbehauptungen der Studie stark von der RT-PCR-Testtechnologie abhingen, von der Kritiker seit langem argumentieren, dass sie je nach Testschwellenwerten, Amplifikationszyklen, Kontaminationsrisiko und Auswertungsstandards irreführende oder klinisch fragwürdige „positive“ Ergebnisse liefern kann.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte war extrem gering

Die Studie berichtete:

4 Krankenhausaufenthalte in der mRNA-Gruppe

8 Krankenhausaufenthalte in der Vergleichsgruppe mit Standarddosis

Die Autoren räumten ein, dass die Studie „für diese Endpunkte nicht ausreichend ausgelegt war“.

Die Zahl der Krankenhausaufenthalte war also zu gering, um einen signifikanten Schutz vor schweren Influenza-Komplikationen zuverlässig nachzuweisen.

Moderna verglich den Impfstoff nicht mit den „wirksamsten“ vorhandenen Grippeimpfstoffen

Die Studie verglich mRNA-1010 mit zugelassenen Grippeimpfstoffen in Standarddosis, darunter Produkte vom Typ Fluarix.

Die Autoren räumten ein, dass einige Länder für ältere Erwachsene verstärkte Grippeimpfstoffe empfehlen, wählten aber dennoch einen Vergleichsimpfstoff in Standarddosis.

Das bedeutet, dass die Studie nicht nachweisen konnte, dass der mRNA-Impfstoff besser war als die bereits üblicherweise für Senioren empfohlenen hochdosierten oder verstärkten Grippeimpfstoffe.

Dies ist eine der größten Einschränkungen der Studie, da die Darstellung der „überlegenen“ Impfstoffwirksamkeit in der Veröffentlichung die Leser zu der Annahme verleiten könnte, der Impfstoff habe die angeblich „besten“ verfügbaren Grippeimpfstoffe insgesamt übertroffen – was die Studie nicht belegt hat.

Die Studie umfasste zudem keine echte Placebo-Gruppe mit Kochsalzlösung – was weithin als wissenschaftlicher Goldstandard für die Bestimmung der tatsächlichen Sicherheit und Wirksamkeit eines Produkts gilt –, was bedeutet, dass die Teilnehmer nur mit anderen Grippeimpfstoffen verglichen wurden und nicht mit einer inerten, nicht geimpften Kontrollgruppe.

Mit anderen Worten: Die Studie war darauf ausgelegt, eine Impfstrategie mit einer anderen zu vergleichen, und nicht darauf, das volle Ausmaß der Schäden, Nebenwirkungen oder angeblichen Vorteile eindeutig zu bestimmen, die bei einem vollständigen Verzicht auf eine Grippeimpfung möglicherweise aufgetreten wären.

Wirksamkeit bei gebrechlichen älteren Menschen blieb ungewiss

Bei gebrechlichen Teilnehmern im Alter von 65 Jahren und älter reichte das geschätzte Konfidenzintervall für die relative Impfstoffwirksamkeit von minus 37,1 % bis plus 64,6 %.

Diese extrem große Spanne bedeutet, dass die Studie nicht eindeutig feststellen konnte, wie gut der Impfstoff bei einigen der medizinisch am stärksten gefährdeten älteren Teilnehmer wirkte.

Statistisch gesehen waren die Daten in dieser Untergruppe höchst ungewiss.

Moderna entwarf, leitete, analysierte und verfasste die Studie

In der Veröffentlichung heißt es:

„Der Sponsor, Moderna, war für das gesamte Studiendesign, die Auswahl der Studienzentren, die Überwachung und die Datenanalyse verantwortlich.“

Dort heißt es außerdem:

„Das Manuskript wurde von Mitarbeitern von Moderna verfasst.“ Die Studie wurde „von Blackstone Life Sciences und Moderna unterstützt.“

Das bedeutet, dass der Hersteller selbst bei fast allen wesentlichen Aspekten der Studie eine zentrale Rolle spielte, darunter:

Studienaufbau

Aufsicht über die Datenerhebung

statistische Auswertung

Erstellung des Manuskripts

Für Kritiker wirft dieses Ausmaß an Kontrolle durch den Sponsor Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit und Objektivität bei der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse auf.

Es bedeutet auch, dass das Unternehmen selbst die Ergebnisse der Studie, die dramatisch erhöhte Raten schwerer Nebenwirkungen, einen begrenzten absoluten Nutzen und das Fehlen von Beweisen für eine signifikante Verringerung von Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen zeigen, direkt anerkennt und veröffentlicht.

Fazit

Modernas eigene Phase-3-Studie zeigte, dass der experimentelle mRNA-Grippeimpfstoff des Unternehmens dramatisch höhere Raten schwerer Nebenwirkungen verursachte, während er nur eine geringe absolute Verringerung der durch Symptome definierten, PCR-bestätigten Influenzaerkrankungen bewirkte – ohne eine signifikante Verringerung von Krankenhausaufenthalten, Todesfällen oder den gefährlichsten Influenza-Komplikationen nachzuweisen.

Die Studie vermied zudem einen Vergleich sowohl mit einem echten Kochsalz-Placebo als auch mit den wirksamsten verstärkten Grippeimpfstoffen, die bereits für Senioren empfohlen werden. Das bedeutet, dass die Studie nie nachweisen konnte, ob das Produkt eine signifikante Überlegenheit gegenüber dem Verzicht auf eine Grippeimpfung oder den angeblich „besten“ bestehenden Grippeimpfstoffen aufweist.