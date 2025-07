Aufgedeckt: CIA-nahe Analystin überwachte Mitgliederakten der Palästina-Solidaritätskampagne

Von David Miller

Drei Jahre lang verwaltete eine Frau mit einem Hintergrund in der Kulturdiplomatie des US-Außenministeriums und Verbindungen zu Geheimdienstorganisationen still und leise die Mitgliederdatenbank der größten pro-palästinensischen Organisation Großbritanniens.

Ihr Name ist Deborah Fiorin. Anfang 2018 wurde sie von der Palestine Solidarity Campaign (PSC) als Mitgliedschafts- und Datenbeauftragte eingestellt und hatte damit beispiellosen Zugang zu den persönlichen Daten von Tausenden von Aktivisten in ganz Großbritannien. Ihre bisherige berufliche Laufbahn, zu der eine Tätigkeit in einer Propagandaabteilung des Außenministeriums und kurze Stationen bei Unternehmen mit engen Verbindungen zum Geheimdienst gehören, wirft jedoch ernsthafte Fragen hinsichtlich der Überprüfung, der Aufsicht und der Integrität der Führung der Kampagne auf.

Diese Untersuchung geht der Frage nach, wer Fiorin wirklich ist, wie sie zu einer so sensiblen Position gelangte und was ihre Geschichte über die Führung der PSC verrät.

Ben Soffa, nationaler Sekretär der Palestine Solidarity Campaign (PSC), hat eine Software entwickelt, um die Mitglieder der Gruppe zu überwachen und zu organisieren. Er ist Eigentümer einer kleinen Firma namens Organic Campaigns und beschreibt sich auf LinkedIn als „Entwickler von Online-Kampagnen-Tools”. Als nationaler Sekretär hat Soffa Zugang zu den Mitgliederdaten der PSC und arbeitete wahrscheinlich eng mit den Verantwortlichen für die Datenbank zusammen.

Wie in meinem vorherigen Artikel enthüllt, gab Soffa zu, „begrenzten” Kontakt zu Assaf Kaplan zu haben, dem ehemaligen israelischen Militärgeheimdienstler, der von der Labour-Partei kontrovers als Leiter der digitalen Operationen eingestellt wurde. Es bleibt unklar, ob Soffa PSC-Mitgliederdaten an seinen Labour-Kollegen weitergegeben hat, aber diese Frage muss untersucht werden.

Ein dringenderes Problem ist jedoch, wie die Daten der PSC-Mitglieder möglicherweise verwendet wurden.

Die PSC behauptet, den Datenschutz ernst zu nehmen. Laut ihrer offiziellen Datenschutzerklärung arbeitet die Organisation mit IT-Dienstleistern, Website-Managern und Datenbankadministratoren zusammen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsfunktionen regelmäßig aktualisiert werden und personenbezogene Daten verantwortungsbewusst behandelt werden.

Die Richtlinie besagt, dass veraltete oder irrelevante Informationen gelöscht werden sollten und dass Daten nur so lange wie nötig aufbewahrt werden dürfen. Wenn eine Person die Trennung von der Organisation beantragt, sollte ihr Datensatz als inaktiv gekennzeichnet und mit einem Vermerk versehen werden, der erklärt, warum sie nicht mehr kontaktiert werden sollte, z. B. wegen der Kündigung ihrer Mitgliedschaft. Die vollständige Richtlinie ist hier verfügbar.

Diese Untersuchung wirft jedoch ernsthafte Fragen darüber auf, ob die Direktoren des PSC, darunter auch der nationale Direktor Ben Jamal, bereit oder in der Lage waren, die Datenschutzrichtlinie der Organisation durchzusetzen.

Die Bedenken begannen mit der Einstellung eines neuen Mitarbeiters durch den PSC im Januar 2018, ein Jahr nach Ben Jamals Amtsantritt als nationaler Direktor. Obwohl er zuvor von Januar 2014 bis Juli 2016 als PSC-Direktor tätig war, war dies sein erstes volles Jahr in der Führungsrolle. Die neue „Mitglieder- und Datenbeauftragte”, Deborah Fiorin, blieb etwas mehr als drei Jahre im Amt und schied im Januar 2021 aus.

Lernen Sie Deborah Fiorin kennen

In einer 2016 veröffentlichten biografischen Notiz, die vor ihrem Eintritt bei PSC erschien, heißt es, sie sei „in Italien geboren und in den USA, Frankreich, Italien und Großbritannien ausgebildet worden“. Sie verfügt über zwei Bachelor-Abschlüsse, einen in Internationalen Beziehungen und einen in Philosophie, sowie einen Master-Abschluss in Internationalen Studien und Diplomatie der School of Oriental and African Studies (SOAS) der University of London.

Auf LinkedIn gibt sie an, Englisch und Italienisch als Muttersprache zu sprechen und beides fließend zu beherrschen, sowie über umfassende berufliche Kenntnisse in Französisch und Grundkenntnisse in Deutsch zu verfügen.

Deborah Fiorins LinkedIn-Profilbild

Deborah Fiorin, zweite von rechts, beim Treffen der SOAS mit dem italienischen Botschafter bei den Vereinten Nationen am 16. Februar 2015 | Vergrößert | Quelle | Facebook

Laut ihrem LinkedIn-Profil erwarb Deborah Fiorin 2015 einen MA in Internationalen Studien und Diplomatie an der SOAS, University of London.

Zuvor studierte sie im Rahmen des Erasmus-Programms internationale Politik und Wirtschaft an der Sciences Po in Paris und hat zwei Bachelor-Abschlüsse: einen in Philosophie von der Birkbeck, University of London, und einen in Internationalen Beziehungen und Menschenrechten von der Universität Padua.

Beamtin im Außenministerium

Nach Abschluss ihres Masterstudiums an der SOAS im Sommer 2015 scheint Fiorin eine Lücke in ihrem Lebenslauf zu haben. Ihre nächste aufgeführte Position beginnt erst im März 2016. Was hat sie in der Zwischenzeit gemacht? Ihr LinkedIn-Profil gibt keine Hinweise darauf. In einer biografischen Notiz vom März 2016 heißt es jedoch, dass sie „für … das US-Außenministerium in New York City gearbeitet hat“. Diese Position wird nirgendwo in ihrem LinkedIn-Profil erwähnt. Aber was ist das US-Außenministerium für kulturelle Angelegenheiten?

Es gibt kein „Außenministerium für kulturelle Angelegenheiten“ im US-Außenministerium. Allerdings erfüllt das Bureau of Educational and Cultural Affairs mit Sitz in New York eine ähnliche Funktion. Es fördert das „gegenseitige Verständnis“ zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Nationen und sponsert seit langem Kulturaustauschprogramme, die die außenpolitischen Interessen der USA fördern, darunter das Fulbright-Programm und das International Visitor Leadership Program (IVLP), das 2010 sein 70-jähriges Bestehen feierte.

Zufälligerweise hat das Büro tiefe Wurzeln in den Propagandaoperationen der USA, deren Ursprünge bis zum Office of War Information während des Zweiten Weltkriegs zurückreichen. Zu seinem Erbe gehören auch Verbindungen zu von der CIA unterstützten Initiativen wie dem Congress for Cultural Freedom und der U.S. Information Agency, die Radio Free Europe und Radio Liberty beaufsichtigte.

Laut dem Foreign Service Journal, einer Publikation, die US-Außenbeamten „Insider-Einblicke” bietet, steht das Büro in der Tradition der von der CIA geförderten verdeckten Operationen und Soft-Power-Projekten:

„Während Außenminister George Marshall dem Kongress erklärte, dass es keine staatlichen Mittel mehr für Ausstellungen moderner Kunst geben werde, hatte die neu gegründete Central Intelligence Agency (CIA) diese Idee bereits aufgegriffen. Die amerikanische Avantgarde-Kunst demonstrierte nach Ansicht der CIA die Kreativität, kulturelle Raffinesse und vor allem die intellektuelle Freiheit Amerikas. Angesichts der rigiden kommunistischen Ideologie würde es für den sowjetischen Modernismus, den sogenannten Sozialistischen Realismus, schwierig sein, damit zu konkurrieren. Die CIA begann heimlich, eine Initiative zu finanzieren, die sich um eine Nichtregierungsorganisation namens Congress for Cultural Freedom (Kongress für kulturelle Freiheit) drehte und den abstrakten Expressionismus von Jackson Pollock, Andy Warhol, Willem de Kooning und anderen förderte. Die CIA-Operation wuchs, es wurden Büros in 35 Ländern eingerichtet und internationale Tourneen von amerikanischen Jazzkünstlern, Symphonieorchestern und anderen subventioniert, bis sie 1967 aufgedeckt wurde. Unterdessen wurde 1953 die U.S. Information Agency (USIA) gegründet, um „der Welt die Geschichte Amerikas zu erzählen”. Durch internationale Informations-, Rundfunk-, Kultur- und Austauschprogramme machte die USIA die Kulturdiplomatie zu einem wesentlichen Bestandteil der amerikanischen Außenpolitik. Bis zu ihrer Eingliederung in das Außenministerium im Jahr 1999 trug die USIA mit ihrem Programm „Arts America“ maßgeblich dazu bei, die einzigartigen amerikanischen Errungenschaften in Musik, Malerei, Literatur und Architektur sowie im Bereich der industriellen Kunst in den Rest der Welt zu tragen. Und ihre Nachfolgeorganisation, das Bureau of Educational and Cultural Affairs, setzt diese Tradition fort.“

Mit anderen Worten: Fiorin arbeitete für eine US-Propagandaorganisation mit nachgewiesenen Verbindungen zur CIA. Dies könnte eine Erklärung für eine merkwürdige Zeile in der biografischen Notiz vom März 2016 liefern, in der behauptet wird, sie habe „ausführlich über Libyen, seine Politik und die Revolution von 2011 geschrieben“.

Eine Suche nach „Deborah Fiorin“ und „Libyen“ liefert jedoch nur diese Biografie – keine Artikel, Essays oder Veröffentlichungen. Wo hat sie ausführlich über Libyen „geschrieben“? Wurde diese Arbeit während ihrer Tätigkeit bei einer mit der CIA verbundenen Organisation durchgeführt, möglicherweise unter einer Geheimhaltungsvereinbarung? Oder bezieht sich dies auf studentische Aufsätze, die nie veröffentlicht wurden? So oder so erscheint diese Behauptung fragwürdig und wirft weitere Fragen darüber auf, wie sie vom PSC überprüft wurde.

Fair Observer?

Was ist Fair Observer, das Medium, in dem Fiorin im März 2016, dem Monat, in dem sie ihre nächste Stelle antrat, einen Artikel veröffentlichte? Zu den aufgeführten „Partnern“ gehört Young Professionals in Foreign Policy, eine Gruppe mit nachgewiesenen Verbindungen zur zionistisch finanzierten Henry Jackson Society. Die Organisation selbst wird von einer Reihe von etablierten Geldgebern unterstützt, darunter die US-Regierung, die NATO und das International Rescue Committee, eine Organisation, die ursprünglich 1942 als CIA-Frontorganisation gegründet wurde.

Fair Observer erhält auch finanzielle Unterstützung von großen Unternehmen und philanthropischen Einrichtungen, darunter Fidelity Charitable, J.P. Morgan Chase, die American Express Foundation und das Sunrise Project.

Sein ehemaliger Vorsitzender, Gary Grappo, ist ein langjähriger Mitglied des US-Außenministeriums, der als Gesandter und Missionsleiter im Büro des Quartett-Vertreters unter der Leitung des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair in Jerusalem tätig war. Grappo war außerdem Ministerberater an der US-Botschaft in Bagdad, Botschafter im Sultanat Oman und stellvertretender Missionschef in Riad.

Fiorins Verbindungen zum britischen Geheimdienst

Nach offenbar neun Monaten bei der US-Regierung nahm Fiorin eine neue Stelle als „politische Analystin“ bei Protection Group International Limited in London an. Dort arbeitete sie von März bis Mai 2016 und knüpfte damit ihre ersten direkten beruflichen Kontakte zu britischen statt zu US-amerikanischen Geheimdiensten.

Vor Fiorins Anstellung hatte das Unternehmen einen anderen Namen: Protection and Intelligence Group, was einen Hinweis auf seine Aktivitäten gab. Zu den Personen, die vor ihr dort arbeiteten, gehörte David Charters (10. Januar 2013 – 30. August 2014), der seine Karriere laut eigenen Angaben im britischen Außenministerium begann, wo er nach seinem Abschluss in modernen Sprachen mit Auszeichnung in Cambridge eintrat.

Das ist genau die Art von Karriere, die man von einem Mitglied des MI6 erwarten würde, und tatsächlich arbeitete Charters auch dort. Er ist auch am John Smith Trust (ehemals John Smith Memorial Trust) beteiligt, dem alten Spielplatz der Geheimdienstler, der nach dem verstorbenen Labour-Chef benannt ist und heute von seiner Witwe, Baroness Elizabeth Smith, geleitet wird.

Eine weitere mit dem Geheimdienst verbundene Persönlichkeit in dem Unternehmen war Brian Lord, der im September 2013 als Geschäftsführer eintrat und später zum CEO ernannt wurde. Lord war zuvor als stellvertretender Direktor für Nachrichtendienste und Cyberoperationen beim GCHQ, dem britischen Nachrichtendienst, tätig.

Weitere Direktoren während Fiorins Amtszeit waren Barry Roche, der CEO, der von 1993 bis 2001 bei den Royal Marines gedient hatte, und der ehemalige Vizeadmiral Sir Timothy McClement, der von 2004 bis 2006 stellvertretender Oberbefehlshaber der Flotte war.

Die Person, die vom Unternehmen als „maßgeblich kontrollierend“ aufgeführt ist – was bedeutet, dass sie mehr als 50 %, aber weniger als 75 % der Anteile hält – ist Mohammed Al Barwani, der omanische Milliardär. Welche Art von „politischer Analyse“ Fiorin bei PGI durchgeführt hat, ist unbekannt.

InfluenceMap

Im Juni 2016 nahm Fiorin dann eine dritte Stelle als „Policy Analyst” bei einer neu gegründeten Organisation namens InfluenceMap an. Dort blieb sie achtzehn Monate lang. Das Unternehmen wurde gegründet, um Unternehmensbeiträge zum Klimaschutz zu überwachen. Seine Finanzierung scheint größtenteils aus philanthropischen Stiftungen zu stammen.

Ein Screenshot der Website der Gruppe zeigt ihre Geldgeber, darunter das Sunrise Project, Luminate, die IKEA Foundation und die European Climate Foundation.

Diese Geldgeber weisen erhebliche Überschneidungen mit den Geldgebern von Fair Observer auf, insbesondere mit dem Sunrise Project. Die European Climate Foundation beispielsweise wurde von der Rockefeller-Familie finanziert, die bekanntlich eng mit der CIA-Frontorganisation Congress for Cultural Freedom verbunden war. Ein Beobachter drückt es so aus: „Nelson und David Rockefeller standen in der Tat in enger Verbindung zum Geheimdienst und scheuten sich nicht, die verdeckten Operationen der CIA zu unterstützen.“

Ein weiterer interessanter Geldgeber ist Luminate, eine Stiftung, die vom eBay-Milliardär Pierre Omidyar gegründet wurde. Wie MintPress News bereits berichtet hat:

„Im Laufe der Jahre hat Omidyar gemeinsam mit der National Endowment for Democracy (NED) und der United States Agency for International Development (USAID) an strategischen Standorten rund um den Globus investiert. Tatsächlich listet die Medienabteilung der NED, das Center for International Media Assistance (CIMA), das Omidyar Network als Partnerorganisation auf, die „die Ursachen des globalen Vertrauensdefizits in den Mainstream-Medien bekämpft“.

Auch Fiorins dritte Position nach ihrem Studium scheint in einem Umfeld mit Verbindungen zu Geheimdienstorganisationen angesiedelt zu sein.

Warum hat PSC Deborah Fiorin eingestellt?

Als sie als Mitgliedschafts- und Datenbeauftragte zur Palestine Solidarity Campaign kam, hatte Fiorin weder sichtbare Erfahrung im Bereich Mitgliedschaft noch in der Datenanalyse. Sie hatte Philosophie, Internationale Beziehungen und Wirtschaft im Rahmen eines Masterstudiums in Internationalen Studien und Diplomatie studiert.

Ihre Berufserfahrung umfasste eine Tätigkeit in einer mit Propaganda verbundenen Abteilung des Außenministeriums (etwa neun Monate), gefolgt von drei Monaten als politische Analystin und 18 Monaten in der Politikanalyse. Keine der beschriebenen Tätigkeiten scheint mit Mitgliederarbeit oder Datenanalyse zu tun gehabt zu haben.

Deborah Fiorin bei einer Pro-Palästina-Kundgebung in London, mit Keffiyeh und italienischer Berichterstattung, 18. Mai 2018. Quelle | Facebook

Die Politisierung von Deborah Fiorin

Die öffentlich sichtbaren Facebook-Bilder von Deborah Fiorin lassen vor ihrem Beitritt zur PSC im Januar 2018 keine klare politische Ausrichtung erkennen. Danach veröffentlichte sie Profilbilder mit dem antifaschistischen Logo, dem Emblem einer linken italienischen Partei, für die sie später im Jahr 2023 kandidieren würde, und einem Banner, das für die nationale Demonstration für Palästina im April 2019 warb.

Die einzigen politisch relevanten Profilfotos von Deborah Fiorin – gepostet am 4. März, 8. Mai 2018 und 29. April 2019 – wurden veröffentlicht, nachdem sie im Januar 2018 der PSC beigetreten war.

Fiorin war drei Jahre lang bei PSC für die Verwaltung der Mitgliederdaten zuständig und arbeitete vermutlich eng mit Ben Soffa zusammen, dem „Mr. Data“ von PSC, der, wie MintPress News bereits berichtet hat, beunruhigend enge Beziehungen zu zionistischen Persönlichkeiten unterhält.

Fiorins Erfahrung bei PSC wurde vermutlich genutzt, um ihr die beiden folgenden Positionen zu sichern, die beide mit Mitgliederdaten zu tun haben – zunächst als Mitglieder- und Unterstützermanagerin bei der Women’s Equality Party und anschließend als Leiterin der Abteilung für Unterstützerbeziehungen bei Islamic Relief UK. Bei Islamic Relief ist sie nun seit fast vier Jahren tätig.

Islamic Relief ist seit langem Ziel intensiver Kampagnen zionistischer Gruppen, die die Organisation schließen oder ihre Aktivitäten einschränken wollen. Dies ist Teil einer breiter angelegten Kampagne gegen muslimische Wohltätigkeitsorganisationen in ganz Großbritannien.

Im Jahr 2006 wurde Islamic Relief von der israelischen Regierung diffamiert, „die Infrastruktur der Hamas zu unterstützen und ihr Hilfe zu leisten”. Diese Behauptung löste eine jahrelange Kampagne gegen die Wohltätigkeitsorganisation aus, darunter einen Verleumdungsbericht aus dem Jahr 2013, der von einer kurzlebigen Frontgruppe des Regimes, Stand for Peace, veröffentlicht wurde. Nach mehreren Versuchen, die Organisation zu diskreditieren, veröffentlichte die Charity Commission 2021 einen äußerst kritischen Bericht, der eindeutig darauf abzielte, Treuhänder zu entfernen, die als palästinensisch sympathisch galten.

Die Wohltätigkeitsorganisation beschäftigte zuvor auch Elizabeth Arif-Fear (Oktober 2017 – Juli 2021), eine pro-israelische Aktivistin, die beschuldigt wird, muslimische Organisationen infiltriert zu haben. Sie verließ die Organisation nur wenige Monate nach Veröffentlichung des Berichts der Charity Commission. Auch Fiorin hat derzeit Zugang zu umfangreichen Mitgliederdaten von Islamic Relief UK. Sind diese Daten sicher?

Führungskrise der PSC

Nach unserer Aufdeckung der zionistischen Verbindungen des nationalen Sekretärs Ben Soffa – und nun diesem Bericht über die Rolle von Deborah Fiorin – stellen sich ernsthafte Fragen zur Führung der PSC.

Was machen Personen wie Fiorin und Soffa mit dem Zugang zu den Daten von Hunderttausenden pro-palästinensischen Unterstützern? Wer hat Deborah Fiorin ernannt, und waren Ben Soffa oder Ben Jamal an dieser Entscheidung beteiligt? Hat Fiorin ihren beruflichen Werdegang falsch dargestellt, oder waren Soffa und Jamal über ihre früheren Funktionen vollständig informiert? Und was ist mit Jamal selbst: Schläft er einfach nur, oder geht an der Spitze des PSC etwas noch Beunruhigenderes vor sich?

Die Mitglieder der PSC sollten ihrer Führung und ihren derzeitigen Direktoren ernsthafte und kritische Fragen stellen. Wer schützt die Organisation vor Unterwanderung? Wer hat wirklich die Kontrolle über die Daten, die Entscheidungen und die Ausrichtung der führenden pro-palästinensischen Kampagne Großbritanniens?