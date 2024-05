Aufgedeckt: US-Oligarchen verlangten von der Polizei ein hartes Durchgreifen gegen Pro-Palästina-Proteste

Von John Miles

Die Nachricht hat einige dazu veranlasst, den Einfluss von pro-israelischen Interessen auf die lokale Führung in Frage zu stellen, da Gemeinden im ganzen Land Polizeikräfte eingesetzt haben, um pro-palästinensische Demonstranten zu unterdrücken.

Ein Bericht in der Washington Post enthüllte diese Woche, dass eine private Gruppe von Milliardären und wohlhabenden Führungskräften den Bürgermeister von New York City, Eric Adams, unter Druck gesetzt hat, Polizeigewalt einzusetzen, um Pro-Palästina-Proteste an der Columbia University Anfang dieses Monats aufzulösen.

Der Artikel enthüllte die Existenz einer geheimen WhatsApp-Chatgruppe, in der pro-israelische Wirtschaftsführer ihre Bemühungen zur Manipulation der öffentlichen Meinung in den USA über die laufende israelische Militäroperation im Gazastreifen diskutierten. Den einflussreichen Oligarchen gelang es, Ende April ein privates Zoom-Treffen mit dem New Yorker Bürgermeister zu erreichen, bei dem sie Adams aufforderten, das Pro-Palästina-Lager auf dem Campus der Columbia in Manhattan aufzulösen.

Einige der Gesprächsteilnehmer schienen frühere und künftige finanzielle Zuwendungen an den Bürgermeister als Druckmittel einzusetzen, um die Auflösung zu erreichen.

In der Sputnik-Sendung “The Critical Hour” fand am Freitag eine Podiumsdiskussion zu den Enthüllungen statt, bei der die Aktivistin der Black Alliance for Peace, Erica Caines, und der ehemalige Vizepräsidentschaftskandidat der Grünen, Ajamu Baraka, über die Auswirkungen der überraschenden Entwicklung sprachen.

“Was dieser Artikel aufdeckt, ist, dass einige dieser Personen, wie der ehemalige CEO von Starbucks Howard Schultz [und] Dell-Gründer und CEO Michael Dell… die WhatsApp-Anwendung nutzten, um den Bürgermeister von New York unter Druck zu setzen, damit er diese Lager räumt, weil sie das Gefühl hatten, die Geschichte kontrollieren zu müssen“, so Moderator Wilmer Leon.

Zu den Teilnehmern der privaten Chatgruppe gehörten auch Joshua Kushner, der Gründer von Thrive Capital und Bruder des ehemaligen Donald-Trump-Beraters Jared Kushner, sowie der einflussreiche aktivistische Investor Bill Ackman. Ackman ist in den letzten Monaten wegen seiner Angriffe auf pro-palästinensische Campus-Aktivisten zu einer höchst umstrittenen Figur geworden; der Hedge-Fonds-Manager setzte die Harvard-Universität unter Druck, die Namen von Studenten zu veröffentlichen, die einen offenen Brief unterzeichnet hatten, in dem die israelische Militäroperation im Gazastreifen kritisiert wurde, bei der mehr als 35.000 Menschen getötet wurden.

Leon sagte, der Vorfall sei “eines der Dinge, die meiner Meinung nach dazu geführt haben, dass die Präsidentin [Claudine] Gay von Harvard gefeuert wurde, weil sie sich weigerte, die persönlichen Daten der protestierenden Studenten zu veröffentlichen”. Der Moderator merkte an, dass Mitglieder der geheimen WhatsApp-Gruppe anboten, Privatdetektive zu engagieren, die dem New York City Police Department helfen sollten, pro-palästinensische Aktivisten an der Columbia auszuspionieren und zu diskreditieren.

Leon verglich den Vorfall mit COINTELPRO, einem illegalen Versuch des US Federal Bureau of Intelligence (FBI), in den 1960er Jahren Aktivistengruppen zu überwachen und zu unterwandern. Das berüchtigte Programm führte zur Ermordung des Bürgerrechtsführers Fred Hampton durch das FBI und zu Versuchen, Martin Luther King Jr. zu diskreditieren.

Baraka nannte die Zusammenarbeit zwischen dem Bürgermeister von New York City und wohlhabenden Wirtschaftsführern “ein konkretes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Personen, die jetzt Teil des Staates und der herrschenden Klasse sind, die im Grunde einem gewählten Beamten – in diesem Fall dem New Yorker Bürgermeister – Befehle erteilen oder geben, indem sie im Grunde sagen: ‘Du bekommst grünes Licht, hineinzugehen und diese Protestdemonstration zu zerschlagen. Wir versichern Ihnen, dass Sie die Erlaubnis des College-Präsidenten haben. Und Sie müssen sich darum kümmern.'”

“Und als loyales Mitglied der schwarzen Führungsschicht … mobilisierte [Bürgermeister Adams] Polizeikräfte und sie gingen hinein, um diese Protestbewegung zu zerschlagen”, erklärte Baraka. “Warum Columbia? Warum die Betonung zunächst auf Columbia? Weil es hier um ein Vermögen von 13 Milliarden Dollar geht. Und diese Forderung der Studenten nach einem Divestment [aus Israel] wurde als eine ernsthafte Herausforderung für das Kapital gesehen, vor allem, wenn es sich durchsetzen soll.”

Pro-Palästina-Campusproteste in den gesamten Vereinigten Staaten haben die Aufmerksamkeit auf die großen Stiftungsgelder von Eliteuniversitäten gelenkt, die Gelder in eine Vielzahl von finanziellen Interessen investieren. Die Studenten haben gefordert, dass die Schulen ihre Investitionen offenlegen und sich von Unternehmen trennen, die an der Waffenherstellung beteiligt sind und die illegale Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel unterstützen.

Die Abhängigkeit der Hochschulen von wohlhabenden Spendern hat jedoch dazu geführt, dass einige Oligarchen ihren finanziellen Reichtum als Instrument der Einflussnahme einsetzen – der Besitzer der New England Patriots, Robert Kraft, versprach letzten Monat, der Columbia University die Unterstützung zu entziehen, nachdem sich die Schule zunächst geweigert hatte, Protestlager aufzulösen.

Caines sagte, der Einfluss der Wirtschaftsführer auf den Bürgermeister von New York City zeige “die Zusammenarbeit zwischen der Macht der Unternehmen und der Strafverfolgung“.

“Es zeigt, wie die Wirtschaftselite die Polizeiarbeit manipulieren kann, um ihre Interessen durchzusetzen”, sagte der Aktivist. “Es ist wirklich wichtig, denn eines der Dinge, die wir zu betonen versuchen, über die wir mit den Menschen sprechen, [ist], dass die Polizei euch nicht schützt und dient. Und das zeigt sich in der Art und Weise, wie sie sich bereithielt. Die Bereitschaft der NYPD, sogar in einen friedlichen Protest auf Geheiß eines Wirtschaftsführers einzugreifen.”

“Es unterstreicht auch die paramilitärische Form der heutigen Polizeiarbeit“, fügte sie hinzu. “Die Unterdrückung von Protesten und die Verhaftung von Demonstranten an der Columbia University unterstreicht nur diese Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten.“

Die US-Polizeibehörden sind wegen ihrer Beziehungen zu Israel kritisiert worden, da Beamte häufig in das Land reisen, um von israelischen Sicherheitskräften ausgebildet zu werden. Beobachter stellen auch die so genannte “Army-to-police pipeline” in Frage, bei der die Dienststellen zunehmend mit Veteranen besetzt werden, die nach Ansicht von Kritikern eine militarisierte Denkweise in die Polizeiarbeit einbringen.

Im Rahmen eines umstrittenen Programms werden Polizeidienststellen in den Vereinigten Staaten mit überschüssiger Militärausrüstung ausgestattet, die zunehmend gegen Demonstranten eingesetzt wird.