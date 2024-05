GAVI und WHO warnt: Vogelgrippe könnte zur nächsten „Krankheit X“ werden

Die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (GAVI) hat die Vogelgrippe zur potenziellen nächsten globalen Pandemie erklärt, unterstützt durch Warnungen der WHO und CDC.

„GAVI … [sagt], dass die Vogelgrippe die nächste Krankheit X sein wird. Die WHO hat eindringliche Warnungen vor der Vogelgrippe herausgegeben … so auch die CDC, und es gab einen massiven Anstieg von … PCR-Tests auf Vogelgrippe bei Tieren … vor der Küste Floridas gab es einen an Vogelgrippe erkrankten Delfin …“.

Der Internist, Kardiologe und Epidemiologe Dr. Peter McCullough beschreibt für Tommy Carrigan, wie GAVI, die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, die „Vogelgrippe“ zur lang erwarteten „Krankheit X“ erklärt hat. McCullough weist darauf hin, dass PCR-Tests auf Vogelgrippe bereits bei Tieren durchgeführt wurden und sogar ein Delfin positiv auf die Krankheit getestet wurde.

“Die Vogelgrippe ist H5N1, also ist H5 in gewisser Weise das pathogenere Spike-Protein”, sagt McCullough. Er weist darauf hin, dass es im Laufe der Jahrzehnte mehrere hundert Fälle von Vogelgrippe gegeben hat und dass “diese Fälle eine hohe Sterblichkeitsrate aufwiesen…”. McCullough sagt jedoch, dass “die Fälle, die zum Tod führten… [in weitgehend unterentwickelten Ländern auftraten” und dass es sich um “Menschen handelte, die sich sehr spät meldeten” und die “keine Intensivpflege” oder sekundäre Antibiotikabehandlung erhielten.

„Jetzt wurde getrommelt … GAVI, die globale Impfallianz, sagte, dass die Vogelgrippe die nächste Krankheit X sein würde, die WHO gab wichtige Warnungen und Updates zur Vogelgrippe heraus, ebenso das USDA, das CDC, und es gab einen massiven Anstieg … von PCR-Tests auf Vogelgrippe bei Tieren – Geflügel und jetzt auch Rindern“, bemerkt McCullough. Im Jahr 2022 gab es einen einzigen Fall von Vogelgrippe in Colorado”, sagt er. Dieser Fall betraf „den unglücklichen Geflügelzüchter, dem befohlen wurde, alle Hühner zu verbrennen“, weil eines der Hühner an der Vogelgrippe erkrankt war.

Die Antwort der Regierung war, sie alle zu töten”, so McCullough über die Entdeckung der Vogelgrippe bei Geflügel.

Ein Schnitt ins Jahr 2024, und McCullough erzählt, dass ein Mann in Westtexas „eine ziemlich schwere Bindehautentzündung hatte … und sie testeten ihn. Warum sie ihn auf Vogelgrippe getestet haben, ist unklar, aber er war positiv. Und jetzt ist der Notfall, dass … [der] Mann sich angeblich bei Rindern angesteckt hat, obwohl offen gesagt die Infektion wahrscheinlich von Vögeln kam“.

Der Landwirtschaftsdirektor von Texas antwortete mit den Worten: „Tötet Millionen von Hühnern“, bemerkt McCullough. Er fügte hinzu, dass der größte Eierproduzent des Landes „jetzt all diese Legehennen opfern muss“.

Und weiter: „Ob Sie es glauben oder nicht, vor der Küste Floridas hat sich ein Delfin mit der Vogelgrippe infiziert. Der Stamm ist ein Gain-of-Function-Stamm. Es ist ein manipulierter Stamm, der aussieht, als käme er aus dem Geflügel-Forschungslabor des US-Landwirtschaftsministeriums in Athens, Georgia“.

Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield, so McCullough, “war diese Woche im nationalen Fernsehen und sagte: ‘Es ist wirklich schwierig, Menschen mit der Vogelgrippe zu infizieren, aber wenn ich fünf Aminosäuren im Spike-Protein, der Hämagglutinase, ändere, kann ich das Virus dazu bringen, auf Menschen überzuspringen und sich zu verbreiten. Er sagte: ‚In der Natur wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber im Labor ist es möglich. Tatsächlich wird in akademischen Labors an der Vogelgrippe geforscht.‘ Er geht also an die Öffentlichkeit und sagt das. Das ist erstaunlich.

McCullough weist darauf hin, dass der Direktor des Geflügelforschungszentrums des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) in Athens, Georgia, ein ehemaliger Direktor der Bill & Melinda Gates Foundation ist.