In der Slowakei schlägt der einsame Schütze erneut zu

Der Mordversuch an Robert Fico ist eine Botschaft an herausragende nicht-politische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit vielen Profilen, schreibt Stephen Karganovic.

Der “einsame Schütze”, diese karikaturhafte Figur, die in den letzten Jahrzehnten – mindestens seit November 1963 – regelmäßig die meisten hochkarätigen Attentate umrahmt hat, hat wieder zugeschlagen, diesmal in der ungehorsamen Slowakei. Er taucht immer dann auf, wenn seine Anwesenheit erforderlich ist, um Außenseiter zu warnen und selbst Teamplayer zu disziplinieren, die unaufmerksam sind.

Das Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico passt in dieses Schema (kein Wortspiel beabsichtigt). Ficos jahrzehntelanger politischer Werdegang mag in Globalistenkreisen ein gewisses Misstrauen hervorgerufen haben. Sein Wahlsieg und seine Rückkehr an die Macht im Herbst letzten Jahres wären jedoch wahrscheinlich als eine überschaubare Herausforderung betrachtet worden, wenn Fico so faul gewesen wäre, sich so zu verhalten, wie es seine Kollegen routinemäßig tun, indem sie vor den Wahlen das eine sagen und danach das Gegenteil tun.

Stattdessen hat er sich als ein Mann erwiesen, der zu seinem Wort steht und alle Gerüchte, er sei jemals als einer der Young Leaders des WEF rekrutiert worden, mit Sicherheit zerstreut. In einer für die globalistischen Strippenzieher kritischen Phase, in der kooperative Teamarbeit als de rigeuer gilt, entschied er sich dafür, mit anderen Außenseitern wie Victor Orban die ausgetretenen Pfade zu verlassen und sich für altmodische Werte wie die nationale Souveränität der Slowakei einzusetzen.

Fico beharrte jedoch nicht nur auf der slowakischen Souveränität, was schon schlimm genug gewesen wäre, sondern auch auf anderen verachteten Begriffen, die im heutigen Europa ebenso diskreditiert sind: Staatlichkeit, Nationalität, Religion und Familie. Es ist sein Festhalten an diesen Werten, die einst die Eckpfeiler der europäischen Zivilisation vor ihrer kulturellen Implosion waren, die Fico zur Zielscheibe eines einsamen Schützen machten.

Zu diesen Unzulänglichkeiten kommen jedoch noch einige andere, nicht weniger störende und ebenfalls potenziell lebensbedrohliche Fehler hinzu. In den letzten Monaten, als sich das Projekt Ukraine in einen Schiffbruch verwandelte, weigerte sich Fico trotzig, Militärhilfe für das Kiewer Regime zuzulassen, forderte die Aufhebung der antirussischen Sanktionen und äußerte wiederholt die verbotene Vorstellung, dass die Ukraine besiegt werden wird.

Doch damit nicht genug, es gibt noch mehr. Bei einer längst vergessenen Tragödie im Jahr 2006 stürzte ein slowakisches Flugzeug auf dem Rückflug aus dem Kosovo auf mysteriöse Weise ab. An Bord befand sich neben slowakischen Friedenssoldaten auch eine höchst interessante Fracht. Slowakische Spezialisten und Gerichtsmediziner waren an der Exhumierung mehrerer Massengräber im Kosovo beteiligt, in denen serbische Opfer verscharrt worden waren, und brachten die Beweise nach Hause. Es stellte sich heraus, dass viele dieser Opfer Thoraxeinschnitte aufwiesen, die stark darauf hindeuteten, dass sie von albanischen Menschenhändlern als unfreiwillige Organspender benutzt worden waren. Leser, deren Gedächtnis noch intakt ist, werden sich an die Kontroverse über die Organentnahme und den Organhandel im Kosovo erinnern, die damals tobte und in dem belastenden Bericht von 2010 gipfelte, den der Schweizer Ermittler Dick Marty der EU zu diesem Thema vorgelegt hatte.

Das slowakische Team übergab einen Teil der Beweise, die es gefunden hatte, an die NATO, deren Mitglied die Slowakei inzwischen geworden war. Um aber sicher zu gehen, dass ihre Erkenntnisse nicht in einem schwarzen Loch der NATO verschwinden, nahmen sie vorsichtshalber einen weiteren Satz mit nach Hause. Dieses Beweismaterial befand sich an Bord des Flugzeugs, das auf unerklärliche Weise abstürzte und zusammen mit etwa 40 slowakischen Mitarbeitern ums Leben kam, deren Mund über ihre grausamen Erkenntnisse im Kosovo somit für immer verschlossen blieb.

Wie in solchen Fällen üblich, führten die slowakischen Behörden eine eilige und oberflächliche Untersuchung durch, deren Ergebnisse zum Staatsgeheimnis erklärt und dann versiegelt wurden.

Vor fünf Jahren stand der Flugzeugabsturz von 2006 erneut im Rampenlicht, als neue Beweise dafür auftauchten, dass es sich möglicherweise doch nicht um einen Unfall handelte, da ein Sprengsatz an Bord deponiert worden war. Das slowakische Parlament leitete eine Untersuchung der Angelegenheit ein, die Robert Fico von ganzem Herzen und öffentlich unterstützte.

Neben seinen jüngsten Fauxpas muss auch das ein großer Schlag gegen ihn gewesen sein.

Vorhersehbarerweise wurde die Verantwortung für die Schießerei sofort einer Einzelperson zugeschrieben, die angeblich einen politischen Groll gegen Fico hegte und beschloss, ihn zu töten. Wie sich diese lächerliche, Jack-Ruby-ähnliche Erklärung auswirkt, werden wir bald sehen, wenn die slowakischen Behörden ihre Ermittlungen vorantreiben.

Doch unabhängig davon, was die slowakischen Ermittler herausfinden und wie viel davon sie mit Erlaubnis ihrer NATO-Oberherren veröffentlichen dürfen, können bestimmte vorläufige Schlussfolgerungen zu diesem grausamen Mordversuch gezogen werden. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit werden sich diese Schlussfolgerungen mit Sicherheit bestätigen und den Test der Zeit überstehen.

Das Gangsterattentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten wird seine beabsichtigte Wirkung gehabt haben, ob er nun überlebt oder nicht. Es war eine einschüchternde Botschaft, die laut und deutlich an alle Beteiligten gesendet wurde, nicht einmal daran zu denken, die auf Regeln basierende Ordnung in Frage zu stellen. Das Wesen und die Reichweite der “Regeln”, die sie betreffen, wurden neulich in der Slowakei in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. In dem Maße, wie die Position des kollektiven Westens bröckelt, sind alle europäischen Staats- und Regierungschefs, die daran denken könnten, eine Kehrtwende zu machen oder die Interessen ihrer Nationen durchzusetzen, anstatt gehorsam Befehle zu befolgen, gewarnt worden. Wenn Robert Fico verwundbar war, sind sie es auch. Und das gilt nicht nur für die erbärmlichen Ausreden für nationale Führer, die derzeit im Amt sind, sondern auch für diejenigen, die ihre Nachfolge anstreben. Darüber hinaus ist der Mordversuch an Robert Fico eine Botschaft an herausragende nichtpolitische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Erzbischof Vigano, die mit ihren mutigen Erklärungen, kohärenten Analysen und überzeugenden Appellen an die Öffentlichkeit den hergestellten Konsens zum Einsturz zu bringen drohen.