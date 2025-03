Aufgepasst, ihr Liberalen! Es gibt einen neuen Boss in der Stadt! (Der gleiche wie der alte Boss)

Von James Corbett

Es heißt oft, dass wir Dame spielen, während die Mächte, die es nicht sollten, Schach spielen.

Ich bin anderer Meinung. Ich denke, der durchschnittliche wahnhafte Etatist liest Comics, während die Oligarchen, die über ihn herrschen, wissenschaftliche Abhandlungen schreiben, in denen sie ihre Pläne zur Übernahme der Welt detailliert darlegen.

Lassen Sie mich also heute in einer Weise sprechen, die Joe Sixpack und Jane Soccermom verstehen können:

Nehmt das, ihr Liberalen!

Weint noch mehr, Wokesters!

Zermalmt Sand, ihr Statisten!

Das ist richtig, falls ihr es noch nicht gehört habt, es gibt ein NEUES Spiel in der Stadt! Raus mit der alten Garde der Zensoren und Schläger und Bankster und Big-Tech(nokratischen) Oligarchen und rein mit der glorreichen NEUEN Garde von . . ..

. . Moment, lasst mich in meinen Notizen nachsehen . . .

… mit der NEUEN Garde der Zensoren, Schläger, Bankster und Big-Tech-(nokratischen) Oligarchen!

Moment mal, was?! Die MAGA-jubelnden, Q Anon 2.0-unterstützenden, hopiumschlürfenden Wähler da draußen haben mir versichert, dass alle unsere Probleme gelöst werden und die Welt Händchen halten, Kumbaya singen und auf den Gräbern der Demokraten tanzen würde, da die Amerikaner bei der jüngsten Wahl-Nebenvorstellung „HÄRTER GEWÄHLT HABEN!“™®©. Oder so ähnlich.

Aber stattdessen bekommen wir Big-Tech-Oligarchen, die unsere Daten direkt aus der staatlichen Quelle beziehen, BlackRock, das Geschäfte abschließt, um seine Macht und seinen Einfluss noch weiter auszubauen, und eine ganz neue Art von militärisch-industriellen Kreaturen, die mit neuen KI-gestützten Kriegswerkzeugen Milliarden verdienen.

Was ist hier los? Finden wir es heraus.

Auf Wiedersehen ESG! (.. . Hallo „ethische Kriegsführung“!)

Falls Sie es noch nicht gehört haben: ESG ist tot!

Das ist richtig, der gesamte Investitionstrend „Umwelt, Soziales und Unternehmensführung“, den die Globalisten nutzten, um Billionen von Dollar an investierbarem Kapital in ihre Lieblingsprojekte und bevorzugten Unternehmen zu lenken (und weg von ihren Hassobjekten und ungeliebten Unternehmen), ist ins Stocken geraten, da BlackRock – das Unternehmen, dem alles gehört – im vergangenen Jahr sein soziales und ökologisches Engagement „aufgegeben“ hat, gefolgt von den Finanzoligarchen JP Morgan und State Street, die die Climate Action 100+ Group verlassen haben, und allen großen amerikanischen Banken, die aus der Net Zero Alliance ausgetreten sind.

NIMMT DAS, GLOBALISTEN!

. . . aber bevor wir unseren Siegestanz um den Scheiterhaufen der ESG beginnen, gibt es etwas, das Sie im Auge behalten sollten: Die ESG ist nicht tot, tot. Sie führt nur ein Rebranding für die Trump-Ära durch.

Nehmen Sie es vom Rothschild-Sprachrohr Financial Times, die letztes Jahr einen Gastkommentar mit dem Titel „ESG ist tot. Lang lebe ESG“ veröffentlicht hat, in dem argumentiert wird, dass ESG sich neu auf ‚wettbewerbsfähige Nachhaltigkeit‘ ausrichten muss, um die Öffentlichkeit wieder dazu zu bringen, die Absolute-Zero-Agenda zu akzeptieren.

Und was genau versuchen die Oligarchen mit diesem Taschenspielertrick neu zu vermarkten? Natürlich den militärisch-industriellen Komplex!

Das ist richtig, wie The Guardian berichtet, haben mehr als 100 Labour-Abgeordnete – denken Sie an „böse Demokraten“, wenn Sie ein verwirrter Amerikaner sind – einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Finanzunternehmen auffordern, diese lästigen ESG-Regeln, die sie daran hindern, in Waffenhersteller zu investieren, „wegzufegen“. Schließlich heißt es in dem Brief: „Es gibt keine ethischere Investition, als dem ukrainischen Volk jede nur erdenkliche Unterstützung zu geben, die von seinen Verbündeten aufgebracht werden kann.“ Wer könnte dem widersprechen?

Und der Gipfel? Die Financial Times hat einen weiteren Gastkommentar veröffentlicht, in dem es heißt, dass „die Theorie des gerechten Krieges die Rüstungsindustrie weitgehend legitimiert“, was bedeutet, dass Investitionen in Bomben, Drohnen und andere Kriegswaffen tatsächlich ethisch vertretbar sind!

Lang lebe die ESG, in der Tat.

Aber Moment, es kommt noch schlimmer!

Apropos guter alter militärisch-industrieller Komplex …

LAUF IN DECKUNG, KRIEGSTREIBER! Prince of Peace Trump ist hier, um all diese ausländischen Angriffskriege ZU BEENDEN und HARMONIE IN DIE WELT zu bringen!

. . . es sei denn, Sie leben in Gaza, das heißt. Oder im Iran. Oder möglicherweise in Grönland.

Ja, seltsamerweise, obwohl seine glühenden Anhänger uns versichert haben, dass Trump den Ukraine-Krieg am ersten Tag beenden und der Welt in kurzer Zeit Frieden bringen würde, droht die neue Regierung eine unglaublich lukrative für den guten alten militärisch-industriellen Komplex zu werden.

Und nachdem Trump die NATO-Mitglieder dazu aufgerufen hat, ihre Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP zu erhöhen (zusätzlich zu den bereits rekordhohen globalen Verteidigungsausgaben), hat die EU bereits ihren Plan zur Wiederbewaffnung Europas vorgestellt!!!, indem sie 800 Milliarden Euro an die blutrünstigen Militärunternehmer-Geier verteilt.

Aber für diejenigen Comic-Leser, die von Superheld Trump verzaubert sind, gibt es auch in der näheren Umgebung kühne neue Ausgabenversprechen seiner Regierung. Nachdem er die Trottel dazu gebracht hatte, seine Pläne zur „Reduzierung von Verschwendung und Missbrauch im Pentagon“ zu unterstützen, gab US-Verteidigungsminister Hegseth bekannt, dass der Plan nicht darin bestehe, das Budget des Pentagons zu kürzen, sondern Mittel von veralteten Programmen in NEUE Programme für Terror und Blutvergießen umzuleiten! Wie sich herausstellt, bereitet sich das US-Militär nicht auf eine massive Budgetkürzung vor, sondern steht stattdessen kurz davor, von einer atemberaubenden Erhöhung der Militärausgaben um 150 Milliarden Dollar zu profitieren.

Und wer ist der Hauptnutznießer dieser Großzügigkeit? Eine neue Generation von Thielversian-KI-Waffenherstellern, die jetzt in Erwartung der Entwicklung kühner neuer Wege, um Zerstörung auf die Feinde des US-Außenministeriums herabregnen zu lassen, vor Vorfreude sabbern.

Wir haben bereits gesehen, wie (von Thiel gegründetes) Palantir und (von Thiel gesponsertes) Anduril eine neue Allianz eingegangen sind, um dem US-Militär „eine umfassende Palette neuer KI-Tools“ zur Verfügung zu stellen, mit denen Unschuldige auf der ganzen Welt abgeschlachtet werden können. Aber nicht nur die üblichen Verdächtigen erhalten einen gigantischen Schub. Mittlerweile gibt es mindestens 33 „Top“-Auftragnehmer, die um ein Stück vom Kuchen der trumpschen KI-Verteidigungsausgaben konkurrieren!

Aber ich weiß, was Sie denken …

Aber was ist mit BlackRock?

Haha! Die MAGA-Anhängerschaft ließ ihre Muskeln spielen, die Generalstaatsanwälte einiger Bundesstaaten schickten Drohbriefe, und BlackRock gab nach! Wie wir bereits gesehen haben, musste BlackRock vor all dem ESG- und DEI- und Netto-Null-Unsinn die Flucht ergreifen!

BÜCK DICH, BLACKROCK!

. . . Aber dann kam Anfang des Monats eine seltsame Geschichte ans Licht.

Sie erinnern sich, als Trump die Chinesen völlig in der Hand hatte, indem er den Panamakanal für Amerika zurückeroberte! . . . Nun, mit „Amerika“ meinte er BlackRock.

Das ist richtig, es stellte sich heraus, dass BlackRock das Konsortium leitete, das die Mehrheitsbeteiligung an den Häfen erwarb, die den Zugang zum Kanal kontrollieren.

Und in einer seltsamen Wendung der Formulierung berichtet ZeroHedge, dass dieser von BlackRock vermittelte Deal ein „Sieg“ für „America First“ sei. Offensichtlich verbergen sie also nicht einmal die Tatsache, dass „America First“ jetzt „BlackRock First“ bedeutet.

Tatsächlich wird es noch verrückter. Es stellt sich heraus, dass das gesamte Fiasko um den Panamakanal von Larry Fink, dem CEO von BlackRock, eingefädelt wurde! Wie letzte Woche bekannt wurde, hatte Fink bereits wenige Tage nach dem Einzug der neuen Regierung ins Oval Office mit Trump telefoniert, um ihm persönlich seinen Plan zum Aufkauf der Häfen vorzustellen. Trump musste offenbar nicht lange überzeugt werden, dass ein solcher Plan ein „Gewinn“ für seine Vision von Amerika wäre.

Aber nicht nur in Panama erntet BlackRock die Früchte dieser MBGA-Regierung (Make BlackRock Great Again!). In einem wichtigen neuen Artikel mit dem Titel „BlackRock First: How the World’s Largest Asset Manager is Gaining More Control Over America Under Trump“ legt Barry Lutz dar, wie BlackRock von diesen jüngsten politischen Kurswechseln profitiert, von der Übernahme Panamas bis hin zu strategischen Krypto-Reserven.

Und vergessen wir nicht die Big-Tech-Oligarchen!

Erinnern Sie sich noch daran, als diese bösen, zensierenden Big-Tech-Oberherren der Fluch eines jeden Freiheitsliebenden waren?

Nun, diese Zeiten sind lange vorbei!

NIMMT DAS, BIG TECH ZENSUR UND ÜBERWACHUNG!

Statt der schlechten alten Zeiten der Zensur und Unterdrückung, die wir unter diesen verrückten Silicon-Valley-Unternehmen der Linken Küste erlebt haben, haben wir jetzt eine schöne neue Ära der Zensur und Unterdrückung unter den basierten Memelords Broligarchs!

Ich meine, ja, Meta ist immer noch ein Unternehmen, das die Metaverse vorantreibt, KI manipuliert und ein gruseliger dystopischer Albtraum ist, aber Zuckerberg macht es den Linken heim, also, na ja … was soll’s!

Und ja, Präsident Musk ist immer noch ein zensurunterstützender, „KI zuerst“-fordernder, Gehirn-chippender, transhumanistischer, technokratischer Superschurke, aber er twittert viele lustige Memes, also, Mann, entspann dich!

Und das 500 Milliarden Dollar teure KI-Stargate-Projekt, das Trump anpreist? Und die neue Ära der mRNA-Krebsimpfstoffe, die diese Technologie angeblich ermöglichen wird? Und der Plan, KI zu nutzen, um jeden ständig und in Echtzeit zu überwachen? Alles ist gut!

Schließlich haben jetzt die Guten das Sagen! Richtig, liebe Comic-Leser?

Ja, für die Oligarchen lief es noch nie besser!

OK, Sie haben es jetzt verstanden. Der neue Boss ist wie der alte Boss.

Aber da wir nicht mehr über „den Mann“ sprechen können, ist die Hälfte der Bevölkerung, die früher vorgab, sich für diese Themen zu interessieren, zu sehr damit beschäftigt, über die „aufgeweckten Liberalen“ zu lachen, um zu bemerken, dass die Tyrannei immer schneller voranschreitet.

Hier habt ihr es, Etatisten. Hier ist eure Comic-Fantasie:

Aber hier ist die Realität:

Krieg und Blutvergießen? Check.

Militärische Auftragnehmer, die in Blutgeld schwimmen? Check.

BlackRock und die Bankster, die an Macht gewinnen? Check.

Big-Tech-Oligarchen, die sich einen Blankoscheck für ihre KI-gesteuerte technokratische Übernahme ausstellen? Check.

Es kann allerdings ganz schön anstrengend sein, all dies den Comic-Lesern zu erklären, die in ihren Cartoon-Fantasien gefangen sind. Wenn die Leute doch nur ein echtes Buch aufschlagen und etwas über die Neue Weltordnung erfahren würden, die hier errichtet wird.

(Hey, man darf doch wohl noch träumen, oder?)