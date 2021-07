Aufgrund von COVID-Impfstoff sterben 17 Kinder und mehr als 2000 leiden an Multisystem-Entzündungssyndrom

Kleine Kinder werden Opfer des Multi-System-Inflammations-Syndroms (MIS), aufgrund der Zunahme der Anzahl von Antikörpern, die im Körper durch den COVID-19-Impfstoff gebildet werden, was zu einer Schädigung des Immunsystems führt, das andere Organe angreift. Mindestens 17 Kinder sind in Jaipur gestorben und mehr als 2000 Kinder in ganz Indien leiden an MIS, das durch die vermehrte Bildung von Antikörpern durch den COVID-Impfstoff verursacht wird.

Die klinische Erprobung des Impfstoffs COVID-19 für Kinder im Alter von 2 bis 18 Jahren begann im Juni letzten Jahres an 525 Zentren in Indien.

Der Impfstoff, der den Kindern zur Bekämpfung von COVID-19 verabreicht wird, ist nun zu einem großen Problem geworden. Bei Kindern, die gegen Covid kämpfen, werden hohe Covid-Antikörper nun zum Feind des Lebens der Kinder. Die tragische Nachricht wurde aus Jaipur, Rajasthan von Bhawani Singh für News18 berichtet (Archivlink).

Aufgrund der Hyperaktivierung von hohen Antikörpern oder des Immunsystems werden Kinder Opfer des Multi System Inflammatory Syndroms. In Jaipur sind in den letzten zwei Monaten,17 Kinder aufgrund dieser Krankheit gestorben und mehr als 2000 Kinder nun an MIS im Land.