Die Gewerkschaft CGT fordert den Geschäftsführer eines Krankenhauses in Valladolid auf, die Impfstoffe zu analysieren, ob diese Graphenoxid enthalten

Es scheint, dass nach und nach bei einem Teil der Gesellschaft die großen Zweifel an den Impfstoffen haben, beginnen, die Gesundheitsbeamten um Erklärungen zu bitten.

In diesem Fall war es die Gewerkschaft CGT (Confederación General del Trabajo), die über ihre Gewerkschaftssektion SACYL Valladolid West einen Brief an den Geschäftsführer des Krankenhauses Rio Hortega de Valladolid geschickt hat, in dem sie ihn aufforderte, einige der Fläschchen mit Impfstoffen zu analysieren, um zu überprüfen, ob der Inhalt auch den Angaben der Hersteller entspricht.

Für Politiker und Gesundheitsbehörden wird es allmählich ernst, denn sie erhalten immer mehr Briefe wie diese, auf die sie angemessen reagieren müssen und nicht mit Schweigen antworten können. Sie müssen anfangen, ihre Verantwortung zu übernehmen und sich darüber im Klaren sein, was passieren kann, wenn sie Beschwerden wie diese ignorieren, denn dann werden sie zu Komplizen und verantwortlich für das, was passiert.

Die Zeit läuft und nun liegt es am Geschäftsführer dieses Krankenhauses, auf die Anfrage der Gewerkschaft zu reagieren. Wir sind gespannt auf die Antwort.