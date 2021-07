Lockdown in Deutschland und Europa ist für viele Menschen kaum zu ertragen. Doch Australien setzt bei ihren Maßnahmen gegen Corona noch einen drauf! Angelika lebt in Australien und berichtet uns darüber. In einigen Bundesstaaten fliehen die Menschen (verbotenerweise) in andere Gebiete des Landes um den harten Maßnahmen zu entkommen.