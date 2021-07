Hatte Vanden Bossche Unrecht mit der Massenimpfung und den COVID-Varianten? Oder ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Drei Monate nachdem Rob Verkerk, Ph.D., Gründer der Alliance for Natural Health International, Geert Vanden Bossche, Ph.D., über das Potenzial eines globalen COVID-Massen-Impfprogramms interviewte, die tödlichere Varianten des Virus schaffen werden, greifen Sie nun das Thema in einem neuen „Speaking Naturally“-Interview noch einmal auf.

Im März führten wir ein Interview mit dem Impfstoffwissenschaftler Geert Vanden Bossche, Ph.D., DVM – nachdem wir ihm einige ernsthafte Fragen zu seinen Bedenken gestellt hatten.

Im Mittelpunkt stand der Gedanke, dass die Massenimpfung mit den derzeitigen hochspezifischen, auf Spike-Proteine ausgerichteten, experimentellen Impfstoffen eine extreme Form des Selektionsdrucks auf das sich entwickelnde Virus ausüben könnte. Dies könnte wiederum die Entstehung von „bedenklichen Varianten“ beschleunigen oder sogar eine „Super-Variante“ hervorbringen, die sowohl gefährlicher als auch impfstoffresistent ist. Dr. Vanden Bossches Aufschrei war, dass all dies zu einem Szenario führen könnte, das das, was wir bisher gesehen haben, wie einen Spaziergang im Park aussehen lässt.

