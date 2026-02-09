Auftragseingang +7,8 %

Egon W. Kreutzer

Das war in der letzten Woche eine wichtige Nachricht.

Die Statistiker hatten herausgefunden, dass der Auftragseingang (AE) im Dezember um 7,8 Prozent höher ausgefallen ist als noch im November, und im Vergleich zum Dezember 2024 sei der AE sogar um 13 Prozent gestiegen. Jedenfalls im verarbeitenden Gewerbe, also im Wesentlichen in der Industrie.

Grund zum Jubel?

Eher nicht.

Aber zuerst zum Grundsätzlichen. Weitaus wichtiger als der Auftragseingang