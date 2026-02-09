Der Hauptsitz des Friedensrats sollte im „Donald J. Trumps“ Institut für Frieden in Washington angesiedelt werden: Eine Vorbereitung für den Friedensvertrag des Jahrhunderts und den dritten Tempel in Jerusalem?

Von Jacob Nordangård

Laut einem Bericht der Associated Press plant Donald Trump, den Hauptsitz seines kürzlich gegründeten Board of Peace in dem Gebäude einzurichten, in dem früher das United States Institute of Peace (USIP) in Washington untergebracht war.

Das 2011 fertiggestellte Gebäude wurde vom israelisch-kanadischen Architekten Moshe Safdie entworfen. Ein Teil der Finanzierung kam von der Chevron Corporation und dem Rüstungsunternehmen Lockheed Martin! Nun ja, man braucht Krieg, um Frieden zu schaffen.

Im Dezember wurde das Institut in „Donald J. Trump’s US Institute of Peace” umbenannt, „um das Engagement des Präsidenten für den Frieden in der Welt widerzuspiegeln”, nachdem das US-Außenministerium diese Entscheidung getroffen hatte (im selben Monat wurde auch das John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Trump Kennedy Center umbenannt)!

Dies ist äußerst selten, da es in der Regel mehrere Jahrzehnte dauert, bis ein Präsident mit Gebäuden geehrt wird, die seinen Namen tragen. Eine solche Anerkennung wurde bis vor kurzem (meines Wissens) nur autoritären Führern wie Mao, Stalin und Mussolini zuteil.

Ich betrachte dies als einen Hinweis auf das, was noch kommen wird.

Screenshot vom US-Außenministerium (state.gov/2025-diplomatic-wins)

Aber die Geschichte wird noch bizarrer. Im März 2025 entließ Donald Trump den amtierenden Präsidenten des USIP, setzte einen seiner eigenen Leute an die Spitze, übernahm die Kontrolle über das Gebäude und schickte Musks DOGE-Team ins Gebäude, um alle USIP-Logos zu entfernen und gleichzeitig die Belegschaft zu entlassen.

Dies war das Ergebnis einer Durchführungsverordnung mit dem Ziel, die Bundesbürokratie zu reduzieren, wobei das U.S. Institute of Peace „so weit wie möglich abgeschafft“ werden sollte.

Die Übernahme wurde durch eine Gerichtsentscheidung abgewehrt, und die Belegschaft wurde wieder eingestellt. Im Juni entschied das Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den District of Columbia Circuit jedoch zugunsten von Trump und erklärte, dass er die Kontrolle über das Institut haben müsse, um „seine außenpolitischen Ziele zu verfolgen”. Der Rechtsstreit dauert jedoch weiterhin an.

Seitdem bereitet sich das Institut auf seine neue Aufgabe vor (der amtierende Präsident hat einen Zehnjahresvertrag mit dem Außenministerium unterzeichnet). Die erste Aufgabe bestand im Dezember darin, die Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo auszurichten.

Ich vermute jedoch, dass ein viel großartigeres Friedensabkommen in Vorbereitung ist, in dessen Mittelpunkt Donald Trumps Friedensrat steht. Ein Abkommen, das Israel und den Iran einbezieht, nach einer möglicherweise erfolgreichen Kriegskampagne und einem Regimewechsel in Teheran. Die US-Flotte ist nun eingetroffen und einsatzbereit. Die jüngsten Entwicklungen im Iran erinnern deutlich an die Revolution von 1979, aber diesmal könnte es ironischerweise zur Rückkehr derselben Monarchie kommen, die damals gestürzt wurde.

Der Sohn des letzten Schahs, der im Exil lebende Kronprinz Reza Pavlavi, ist mehr als bereit, mit israelischer Unterstützung, militärischer Hilfe der USA und möglicherweise mit dem Friedensrat als Aufseher einer von Pavlavi geführten technokratischen Übergangsregierung den iranischen Thron zu besteigen.

Wie Axios berichtet, haben Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner (beide Mitglieder des Exekutivkomitees des Friedensrats) geheime Treffen mit Pavlavi abgehalten.

Tatsächlich wurde vom Nationalen Bündnis für Demokratie im Iran Iran Prosperity Project ein Notfallplan entworfen, der einen Weg für die Zukunft des Iran aufzeigt, einschließlich eines Referendums darüber, ob das Land nach dem Sturz des islamisch-theokratischen Regimes eine Monarchie oder eine Republik sein soll.

Wenn das Volk für die Wiedereinführung der Monarchie stimmt, könnte Pavlavi als neuer Schah die alte Freundschaft zwischen dem Iran und Israel wiederbeleben und wie ein moderner Erbe von Kyros dem Großen seinen Segen für den Bau des Dritten Tempels in Jerusalem geben.

Es wäre die Krönung für Trump und würde perfekt zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten passen. Der Friedensvertrag aller Zeiten, der Trump zu einem fast gottgleichen Status erheben würde, und Trump als „Baumeister“, der beim Wiederaufbau eines der religiös (und esoterisch) legendärsten und bedeutendsten Gebäude der Welt hilft. Seine „heilige Mission“ wurde bereits in den „Holy Temple Coins“ dargestellt.

Wie ich in meinen Schriften dargelegt habe, kann der dritte Tempel als physische Manifestation von Oliver Reisers „Temple in the Sky“ angesehen werden, dem allsehenden Auge, das von den Technologien der vierten industriellen Revolution angetrieben wird. Das „Beast System“ mit seinem KI-Gott.

Das Biest kommt noch!

Trump zögert jedoch noch, Pavlavi zu unterstützen, da dessen Rückhalt in der iranischen Bevölkerung begrenzt ist. Dies gilt insbesondere für die ältere Generation, die sich an die Exzesse und Unterdrückung durch den Schah erinnert und nicht möchte, dass ausländische Mächte den Iran erneut durch eine gefügige Marionette regieren.

Aber wie steht es mit der Jugend? Und wird Trump sich wirklich gegen Netanjahus bevorzugten Kandidaten stellen? Da sie sich bisher nicht um die Meinung des Volkes gekümmert haben, warum sollten sie es diesmal tun? Und derzeit gibt es in der iranischen Opposition keinen echten Gegenkandidaten zu Pavlavi.

Ich denke, wir werden bald die Antwort darauf haben.

Quellen: