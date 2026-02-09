Wiederaufbau von Gaza; Wiederaufbau der Ukraine – „Es ist alles Geschäft“

Alastair Crooke

Alles ist „Geschäft“ in Trumps Geopolitik.

In den vergangenen zwei Wochen wurden dem Iran zwei wichtige Botschaften übermittelt, die beide zurückgewiesen wurden.

Die eine kam aus den USA, die andere aus Israel. Die erste lautete: „Wir [die USA] werden einen begrenzten Angriff durchführen, und ihr solltet ihn akzeptieren – oder zumindest nur symbolisch reagieren.“ Teheran wies diese Forderung zurück und erklärte, man werde jeden Angriff als Beginn eines umfassenden Krieges betrachten.

Israels Botschaft, übermittelt durch einen der verschiedenen Vermittler, lautete: „Wir werden uns nicht an dem amerikanischen Angriff beteiligen.“ Israel bat den Iran daher, Israel nicht anzugreifen. Auch diese Bitte wurde negativ beantwortet, verbunden mit der ausdrücklichen Klarstellung, dass Israel im Falle eines Beginns militärischer Aktionen durch die USA umgehend angegriffen würde. Parallel dazu informierte der Iran alle Staaten der Region, dass jeder Angriff, der von ihrem Territorium oder Luftraum aus gestartet werde, zu einem iranischen Angriff auf jeden führen werde, der eine solche US-Militäraktion ermögliche.

Hintergrund ist, dass die iranische Wahrnehmung der Bedrohung durch eine US-Militäraktion sich von einer handhabbaren Bedrohung zu einer existenziellen Bedrohung entwickelt hat. Folglich, schreibt der iranische Analyst Mostafa Najafi, habe die iranische Führung „den Schluss gezogen, dass ein US-Angriff – selbst wenn er begrenzt wäre – nicht zum Ende eines Konflikts führen würde … [sondern] vielmehr zu einem anhaltenden Schatten des Krieges sowie zu erhöhten sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und politischen Kosten für das Land“. Auf dieser Grundlage werde eine umfassende Reaktion auf jeden Angriff – selbst unter Inkaufnahme der Konsequenzen – als Strategie angesehen, um die Abschreckung wiederherzustellen und die Fortsetzung anhaltenden militärischen Drucks zu verhindern.

Wie es scheint, berichtete der israelische Sender Channel 14 durch Hallel Rosen über Gespräche zwischen dem US-CENTCOM-Kommandeur General Cooper und seinen israelischen Gesprächspartnern am 25. Januar. Demnach hätten Cooper und sein Team ihren israelischen Kollegen mitgeteilt, dass die US-Regierung lediglich eine „saubere, schnelle und kostenfreie Operation im Iran“ anstrebe – eine, die weder einen erheblichen Ressourcenabfluss erfordern noch dazu führen würde, dass die USA hineingezogen würden oder in weitreichende Komplikationen innerhalb Irans abrutschten.

Iran ist natürlich nicht Venezuela. Trumps Suche nach einer herausragenden „Rein-raus“-Operation im Iran scheint sich als schwer realisierbar zu erweisen. Das Risiko eines schlechten Erscheinungsbildes – nicht als „Gewinner“ dazustehen – ist zu hoch, insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem Trumps Zustimmungswerte leiden.

Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner waren aus Davos, wo sie sich sowohl auf die Ukraine als auch auf Gaza konzentriert hatten, nach Israel gereist, um sich an jenem Samstag mit Netanjahu zu treffen, an dem das CENTCOM-Team ebenfalls vor Ort war.

Zweifellos übermittelte Witkoff Netanjahu – aus politischer Perspektive betrachtet – Trumps Zögern hinsichtlich eines möglichen Angriffs auf den Iran, wie es General Cooper in Tel Aviv darlegte.

Die wichtigste Botschaft, die Witkoff überbracht haben dürfte, war Trumps Einladung, die er am selben Wochenende sowohl an Netanjahu als auch an Putin richtete, dem von Trump ins Leben gerufenen Board of Peace beizutreten (einschließlich seiner Gaza-Komponente).

Putin erklärte, er sei bereit, auf Trumps Einladung zum Board of Peace zu reagieren, vorbehaltlich einer Prüfung der Dokumente durch sein Außenministerium. Er schlug zudem vor, dass Moskau bereit sein könnte, die für eine dauerhafte Mitgliedschaft erforderliche Gebühr von 1 Milliarde US-Dollar aus Russlands in den USA eingefrorenen Vermögenswerten zu zahlen, und fügte hinzu, dass auch zusätzliche eingefrorene Mittel für den Wiederaufbau „der Gebiete, die während der Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine gelitten haben – sobald wir ein Friedensabkommen unterzeichnen“ verwendet werden könnten.

Putin sagte, er plane, diese Ideen am folgenden Tag in einem Treffen mit Witkoff und Kushner sowie mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas anzusprechen, der für denselben Tag zu einem Besuch in Moskau vorgesehen war.

Die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich auf den Augapfel in Trumps Blickfeld – den Plan für den Wiederaufbau von Gaza. Dieses von Trump beworbene Vorzeigeprojekt zielt, wie Anna Barsky in Ma’ariv (auf Hebräisch) schreibt, darauf ab, „den Streifen in eine wiederhergestellte und prosperierende zivile Einheit nach dem Vorbild der Golfstaaten zu verwandeln. An der Spitze dieser Vision stehen zwei seiner engsten Berater: Jared Kushner und Steve Witkoff, die Trump drängen, Druck auf Israel auszuüben, damit es einem Beginn des Wiederaufbaus in jenen Gebieten Gazas zustimmt, die sich derzeit unter Kontrolle der IDF befinden, innerhalb der entmilitarisierten Zone“.

„Während enge Berater von Präsident Trump auf einen raschen Wiederaufbau des Streifens drängen, besteht Israel darauf, dass es ohne eine vollständige, reale und irreversible Entwaffnung der Hamas keinen Wiederaufbau geben könne – nicht einmal in Gebieten unter Kontrolle der IDF … [Der Witkoff-Plan] stellt somit ein Ergebnis dar, das Netanjahus Weltanschauung vollständig widerspricht, sagen israelische Quellen … Demnach habe der Premierminister nicht nur den Wunsch, ein solches Szenario zu verhindern, sondern auch praktische Mittel, dies zu tun.“

„Warum investiert die Trump-Regierung so viel Energie in den Wiederaufbau von Gaza?“, fragte Nahum Barnea, der Doyen der israelischen politischen Korrespondenten, einen Mann, der im ersten Jahr von Trumps Amtszeit im Zentrum der Gespräche zwischen den beiden Regierungen stand.

„Geld“, antwortete der Mann. „Es ist alles Geschäft. Der Wiederaufbau Gazas wird Hunderte Milliarden Dollar kosten. Das Geld soll aus den Golfstaaten kommen. Geschäftsleute aus Trumps Umfeld bemühen sich, ihren Anteil zu bekommen – in Form von Vermittlungsgebühren, Bau- und Evakuierungsfirmen sowie Sicherheits- und Personalservices.“

„Moment“, sagte Barnea. „Ich dachte, die Türkei und Ägypten hätten es auf das Wiederaufbau-Geld abgesehen, nicht Trumps Leute.“ Der Mann lächelte. „Beide. Ich werde Sie überraschen“, sagte er. „Auch israelische Geschäftsleute zeigen Interesse. Sie glauben, dass etwas von diesen guten Sachen in ihre Hände fallen wird.“

Barnea war verblüfft: „Die Leugner, die die Häuser in Gaza zerstört haben, werden die Trümmer räumen und die Städte wieder aufbauen. Happy End!“

Hier lässt sich also erkennen, wie sich die Dinge entwickeln. Die Frage, die die politische Führung in Israel beschäftigt, ist, was geschieht, wenn Trump entscheidet, dass das Wiederaufbauprojekt für Gaza ohne israelische Zustimmung vorangetrieben wird.

Man solle sich bewusst sein, so Barsky unter Berufung auf eine hochrangige Quelle: „Kushner und Witkoff sehen sich nicht als ‚Dekorationen‘. Sie haben eine kohärente Vision für Gaza, und diese steht in starkem Gegensatz zur israelischen Vision.“

Barnea bemerkt trocken: „Netanjahu wird dafür sorgen, Phase zwei des Plans zu bluffen.“ Doch Barneas Freund lächelte: „Vielleicht wird es keinen Wiederaufbau geben; aber es wird Geld geben“, sagte er.

Präsident Putin sieht all dies zweifellos. Und man stelle sich vor: Als Witkoff und Kushner in Moskau eintrafen, begierig darauf, Putins Zustimmung zur Mitgliedschaft im Board of Peace zu erörtern, wurden sie von Josh Gruenbaum begleitet, einem weiteren jüdisch-amerikanischen Investor – einem neuen, aktiven Mitglied von Trumps Verhandlungsteam –, der gekommen war, um mit Netanjahu über die Kontrolle Gazas nach den militärischen Operationen unter Trumps Board of Peace zu verhandeln. (Gruenbaum wurde soeben zum leitenden Berater des Board of Peace ernannt.)

Witkoff, Kushner und Gruenbaum kümmern sich offensichtlich intensiv um das Immobilienprojekt in Gaza. Das muss Putin sehen.

Putin hat wahrscheinlich den Puls der US-Regierung im Blick. Schließlich war er es, der vorschlug, einen Teil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte für den Wiederaufbau „der Gebiete, die während der Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine gelitten haben“, zu verwenden. Trump deutete in Davos einen Wiederaufbaufonds von 800 Milliarden Dollar für die Ukraine an – nicht als bedingungslose Zuwendung (sehr zum Missfallen Selenskyjs), sondern unter der Bedingung eines ukrainischen Rückzugs aus dem Donbass – was Selenskyj ablehnt.

Selenskyj jedoch benötigt dringend Geld (als Schmiermittel, um seine Gefolgschaft zusammenzuhalten). Und Witkoff und Kushner benötigen Putins Rückendeckung, um das Geld aus den Golfstaaten für Trumps „Signaturprojekt“ – den Wiederaufbau Gazas – freizusetzen. Sie benötigen zudem Putins Unterstützung, um Netanjahu schließlich dazu zu bringen, Gaza Phase 2 einzuleiten.

Putin traf Präsident Abbas unmittelbar vor seinem Treffen mit Witkoff, Kushner und Gruenbaum. Putin hat hier Hebel. In seiner ersten Antwort auf das Board of Peace hob er bemerkenswerterweise die Bedeutung von Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats zu Palästina hervor. Wenn Witkoff Putins politisches Gewicht nutzen will, um den Wiederaufbau Gazas – gegen Netanjahus Interessen – durchzusetzen, wird die palästinensische Dimension auf die eine oder andere Weise eine Rolle spielen müssen.

Putins Berater Uschakow merkte zudem an, dass auch „die Situation Grönlands“ besprochen worden sei. Mehr Hebelwirkung? Eine gemeinsame amerikanisch-russische Ausbeutung der Arktis, die dem Geschäftstrio in Aussicht gestellt wird?

Alles ist „Geschäft“ in Trumps Geopolitik.