Aus dem Gazastreifen

Von Talia Mullin

Ich möchte zwei palästinensische Fotojournalisten vorstellen, die mich sehr inspiriert haben und die ich hoffentlich eines Tages treffen werde. Ich hatte das Glück, mit Adel Al-Hawajri und Hosni Salah über Instagram und WhatsApp in Kontakt zu kommen, wo sie über 200 Fotos mit ScheerPost geteilt haben. Der Kontrast zwischen meiner Position als Journalist, der bequem von zu Hause aus arbeitet, und ihrer Position als Journalist, der vom israelischen Staat ins Visier genommen wird, als Journalist, dessen gesamte Heimat in Schutt und Asche gelegt wurde, als Journalist, der nicht einfach eine Anwendung auf seinem Handy schließen kann, um dem täglichen Grauen in Gaza zu entkommen, könnte nicht größer sein.

Al-Hawajri und Salah leben im belagerten Gazastreifen und arbeiten gemeinsam als Fotografen. Seit ich sie digital kennengelernt habe, gehen mir Al-Hawajri und Salah nicht mehr aus dem Kopf. Sie dienten mir als Inspiration, als ich an Antikriegsdemonstrationen in Los Angeles teilnahm und gewalttätige Zusammenstöße mit der Polizei auf meinem Campus erlebte. Ich fand es schwierig, die Abschlussfeierlichkeiten in diesem Jahr zu genießen, da die Universitätsverwaltung alles tat, außer den Grund für die landesweiten Spannungen auf dem Campus anzuerkennen oder die Menschenleben anzuerkennen, die seit Oktober verloren gegangen sind. Während des gesamten Schuljahres habe ich mich auf die zahllosen palästinensischen Studenten konzentriert, die nie wieder einen Atemzug tun, geschweige denn über eine Bühne gehen werden, um ein Diplom entgegenzunehmen.

Die beiden Fotografen sind keine Unbekannten, wenn es um das Leid geht, das ich in den letzten Jahren und vor allem in den letzten acht Monaten über meinen Telefonbildschirm verfolgt habe. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten hat Israel 111 Journalisten und Medienmitarbeiter im Gazastreifen getötet, während viele andere vermisst werden oder verletzt oder verhaftet wurden.

Trotz des extrem hohen Risikos, das die Ausübung des Journalismus unter israelischer Besatzung und Bombardierung mit sich bringt, setzen Hwarje und Salah weiterhin ihr Leben aufs Spiel, um ihre Realität zu dokumentieren.

Al-Hawajri und Salah wurden wegen ihrer Arbeit von der Besatzung ins Visier genommen, zunächst durch Bulldozer und eine Blockade von Al-Hawajris Haus und später durch die Bombardierung ihrer beiden Häuser, bei der all ihr Hab und Gut sowie ihre geliebten Häuser verloren gingen. Die israelischen Blockaden machten die Arbeit für die beiden extrem schwierig, und die folgenden Luftangriffe zerstörten fast ihre gesamte Kameraausrüstung, mit der sie den Völkermord am palästinensischen Volk dokumentierten.

Al-Hawajri schrieb mir: “Ich würde auch gerne, wenn Sie es können, durch Sie Licht auf das werfen, was wir in diesem Krieg verloren haben, einschließlich unserer Häuser und unserer Ausrüstung, die für uns wie unsere Seelen waren.”

Vom 29. November 2023 bis zum 14. März 2024 erhielt ich keine Nachricht von Salah – oder eine Benachrichtigung, dass meine Nachrichten überhaupt angekommen waren. Als er sich schließlich meldete, erzählte er mir, dass sein Haus von einem Luftangriff getroffen worden war und dass sie in dieser Zeit keinen Empfang hatten. Etwa dreieinhalb Monate lang war Salah nicht in der Lage, mit seinen Angehörigen zu kommunizieren, da die Angriffe immer heftiger wurden und sich die Hungersnot immer weiter ausbreitete.

Die Ruinen des Hauses von Hosni Salah im Gaza-Streifen. Von Hosni Salah vom 14. März 2024.

Obwohl die Ursache für den Ausfall des Dienstes in diesem Zeitraum nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, hat das US-Außenministerium über von der IDF gesponserte Stromausfälle im Gazastreifen berichtet. Während dieser von den israelischen Streitkräften verursachten Stromausfälle, die auch heute noch andauern, werden SMS-Benachrichtigungen über die Standorte der eintreffenden Luftangriffe und der Sicherheitszonen verschickt, aber offensichtlich nicht empfangen, was die Situation noch beängstigender macht. Hinzu kommt, dass die Zerstörung der Infrastruktur in Gaza so weit fortgeschritten ist, dass ein Ausfall der Dienste fast unvermeidlich ist.

Trotz der grausamen Szenen, des unzuverlässigen Internetzugangs und der schrecklichen Luftangriffe haben Al-Hawajri und Salah viele Fotos vom Beginn der Bombardierung veröffentlicht. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Fotos von Ende Oktober und Anfang November stammen, so dass die Bedingungen seitdem nur noch schlimmer geworden sind. Diese Fotos wurden von keinem großen Medienunternehmen veröffentlicht, und viele waren noch nie zuvor zu sehen.

Es folgen die selbst geschriebenen Biografien der beiden Fotografen (mit kleinen Übersetzungserläuterungen in Klammern):

Al-Hawjri [@adelhwajre auf Instagram]: “Ich bin Adel Al-Hawajri, 29 Jahre alt, aus dem Gaza-Streifen. Ich arbeite seit Anfang 2014 als Fotojournalist. Ich habe den Beruf des Journalisten unter den schwierigsten Umständen ausgeübt, denn ich begann … mit dem Gaza-Krieg 2014. Bis heute kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ihn so ausgeübt habe, wie er sein sollte, nur allgemeine Ereignisse, wie jeder Journalist auf der Welt. Ich habe es in diesen Jahren in einem Hauch von Gefahr geübt. In all diesen Jahren war ich Bombenangriffen und Gefahren ausgesetzt, anders als die anderen Journalisten in der Welt, die in ihren Büros sitzen und ihren Platz in der Welt haben. Ich wurde während meiner journalistischen Tätigkeit an vielen Stellen verletzt, alles zuallererst um der palästinensischen Sache willen und auch wegen meiner Liebe zur Fotografie in all ihren Formen.”

Adel Al-Hawajri posiert mit seiner Kamera.

Die beiden Journalisten zusammen mit Hosni Salah auf der rechten Seite und Adel Al-Hawajri auf der linken Seite.

Salah [@hosnysalah auf Instagram]: “Ich bin Hosni Salah, 31, ein palästinensischer Journalist und Fotograf, der trotz der katastrophalen Situation inmitten all dieses Leids seiner Leidenschaft nachgeht. So herzzerreißend es für die Palästinenser auch ist, [ich versuche], diese Unterdrückung digital in den sozialen Medien der Welt durch [meine] Performance zu zeigen. Das ist riskant für [mich], aber auch eine Gelegenheit, der Welt die Dringlichkeit [unserer] Situation vor Augen zu führen.”

Es ist nicht ganz klar, welche Fotos von Salah und welche von Hwarje gemacht wurden, aber sie sind Partner bei der Arbeit. Aufgrund ihrer Situation waren sie nicht in der Lage, alle geteilten Fotos zu sichten und zu bestimmen, welche von ihnen aufgenommen wurden, aber Salah konnte bestätigen, dass die Bilder, die aussehen, als befänden sie sich in einer medizinischen Einrichtung, aus dem Al-Aqsa-Krankenhaus stammen. Beide haben sich einzeln und gemeinsam damit einverstanden erklärt, dass ScheerPost ihre Arbeit veröffentlicht. Nachfolgend finden Sie nur einige der Fotos, weitere werden folgen.

Bitte seien Sie gewarnt, dass viele dieser Bilder extrem grafisch sind.

16. Oktober 2023

21. Oktober 2023

22. Oktober 2023

23. Oktober 2023

24. Oktober 2023

31. Oktober 2023

2 November 2023